البراغماتية التركية والأزمة الليبية

بعد مرور ما يزيد على اثنتي عشرة سنة من إسقاط نظام القذافي في عام 2011، يكاد يكون الاستعصاء هو الوصف الأكثر وضوحًا والأدق تعبيرًا عن الوضعية التي تمر بها الأزمة الليبية، من حيث وصفها تجربة لم يُكتب لها النجاح بعد لعملية انتقال وتحول ديمقراطي في بلد ظل محكومًا ولمدة تزيد على أربعين سنة من نظام حكم شمولي، وما تعاني منه حاليًا من أزمات مركبة، مع غياب الإدراك وشدة العجز الذي تعاني منه النخب المسيطرة على شؤون الدولة المختلفة بعد 2011، وفقدان أغلبها للرؤى التي تساعدها على إدارة متطلبات المرحلة الراهنة.



ومع أهمية الأبعاد الداخلية في إدارة الأزمة، تبرز كذلك محورية الأبعاد الإقليمية أمام ما تقوم به القوى والأطراف الإقليمية العربية وغير العربية من أدوار فاعلة ومؤثرة في التعاطي مع تطورات الأزمة وتداعياتها وأطرافها المحلية والدولية، وهنا يبرز الدور التركي كنموذج يمكن البناء عليه لقياس أهمية وحجم الدور الإقليمي في الأزمة الليبية.



فخلافًا لموقفها الداعم بوضوح للثورة في مصر وسوريا، وما ترتب عليهما من نتائج، اتخذت تركيا موقفًا مغايرًا من بدايات الثورة الليبية الأولى، حين عبَّرت بوضوح بلسان رئيس وزرائها في ذلك العام السيد رجب طيب إردوغان ووزير خارجيتها - في تلك الآونة احمد داوود أوغلو - غير مرةٍ عن قلقها من العملية العسكرية التي نُفِّذت في ليبيا منذ البداية، وذلك خوفًا من حدوث تطوراتٍ مشابهة لما حدث وما زال يحدث في العراق وأفغانستان.

وإذا كانت المقاربة التركية لحلِّ الأزمة الليبية وغيرها من الأزمات الإقليمية تتجه إلى تغليب الوسائل والطرائق والمبادرات الدبلوماسية السلمية، فإن تحليلات عدة حاولت أن تفسر حقيقة الموقف التركي في ذلك الوقت بين من أرجعها إلى أسباب تاريخية لها علاقة أن تركيا لم تنسَ للقذافي وقوفه إلى جانبها في أثناء التدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974.

وبين من أرجعها إلى وجود مصالح اقتصادية كبرى في ليبيا تشكلت على مدى الأعوام العشرة التي سبقت الثورة الليبية، فازت فيها الشركات التركية تقريبًا بعقود البناء المربحة كلها في ليبيا، ووصل عدد الأتراك الذين يعملون ويمارسون أعمالهم في ليبيا إلى 30 ألف مواطنٍ تركيٍ وهذا جعل العوامل الاقتصادية تؤدي دورًا في سياسة تركيا تجاه ليبيا.



وبين من أرجعها إلى أسباب أخرى رأت فيها تركيا أن المسارعة لاستصدار قرار بتدخل عسكري في ليبيا محاولة من الدول الكبرى ـ وخاصة فرنسا ـ لاستعادة نفوذها التقليدي في شمال أفريقيا.



إلا أن السياق الزمني لتتبع السياسة الخارجية التركية حيال الأزمة الليبية يُظهر أن هذه السياسة اتسمت ومنذ البداية بقدر كبير من البراغماتية العملية أدى إلى عدم توانيها عنِ الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي بوصفه «الممثل الوحيد للشعب الليبي» في أعقاب سيطرة المجلس الوطني الانتقالي الكاملة على العاصمة طرابلس، وكانت تركيا أول دولة تعين سفيرًا لها في ليبيا بعد القذافي في 2 سبتمبر 2011.



وهنا تبرز عدة مؤشرات يمكن من خلالها الوقوف على الطابع البراغماتي للتعامل التركي مع الملف الليبي، من 2011 وصولًا إلى التطورات الأخيرة في هذا التعامل وما فيها من توجه تركي ينحو نحو ترميم علاقاته مع القوى المناهضة له في الداخل الليبي وكذلك التوقعات بأن التقارب التركي المصري سيؤثر إيجابًا في مسار الأزمة الليبية وسيكون سببًا في معالجة كثير من الانسدادات تحكمت فيها منذ عام 2014 على الأقل.



فالكلفة السياسية العالية التي واجهتها تركيا نتيجة مواقفها من طبيعة الصراع في ليبيا بعد أن وجدت نفسها في صدام مباشر مع قوى إقليمية ودولية تتنافر معها مثل مصر واليونان وبعض دول الخليج، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة التداعيات المترتبة على الأزمات الكبرى التي عرفها العالم بداية من فيروس كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم معدلات التضخم وانهيار العملة التركية أمام العملات الأجنبية.



هذه الاعتبارات وغيرها تصلح كمؤشرات لتوقع أن السياسة الخارجية التركية مقبلة على إحداث تغييرات جوهرية في التعامل مع الملف الليبي، ويُمكن أن تعيد ترتيب شكل علاقاتها مع القوى الليبية الداخلية، وأن تقترب أكثر من المتنفذين منهم في المنطقة الشرقية بمن فيهم المشير خليفة حفتر، وأن تصبح أكثر مرونة مع مطالب عدد من الأطراف الإقليمية النافذة في الملف الليبي وخصوصًا مصر.



يدعم هذه التوقعات كذلك تداعيات الأزمة الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط عامة، وشمال أفريقيا خاصة، حيث أدت إلى تفاقم أزمة الطاقة في القارة الأوروبية، ودفعت بالولايات المتحدة لتمارس ضغوطها على حلفائها من دول المنطقة، لتهدئة الصراعات فيما بينها وتطبيع علاقاتها، للتنسيق فيما بينها في مواجهة روسيا والصين، وزيادة إنتاج الدول العربية ومن بينها ليبيا من النفط والغاز؛ لذا وجدنا تسوية للأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يناير 2021، ثم تطبيع تركيا لعلاقاتها مع كل السعودية والإمارات وإسرائيل ثم مصر، وتعددت اللقاءات والزيارات على مستويات رئاسية، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بين تركيا وهذه الدول.



الأمر الذي ساهم في تهيئة الأجواء لإمكانية حدوث تقارب بين هذه الأطراف في الملف الليبي، وخاصة مع تعدد مؤشرات التقارب المصري ـ التركي، بعد اللقاء الذي جمع رئيسي الدولتين في الدوحة، ثم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى السفراء، وتعيين سفيرين جديدين بينهما، والحديث عن زيارة للرئيس المصري إلى العاصمة التركية أنقرة، وتعدد التحليلات والتقارير التي تشير لأولوية الملف الليبي في تقارب الدولتين والمحادثات والمفاوضات التي تمت بينهما، سواء على مستوى المسؤولين الأمنيين أو السياسيين.

ومع أهمية الأسباب والاعتبارات التي تدفع نحو التوافق الإقليمي في ليبيا، فإن الأهم هو مدى وضوح رؤية الأطراف السياسية الليبية تجاه سياسات الأطراف الإقليمية، وكيفية التعاطي معها، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، وتحقيق استقرارها السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي.