النهرُ المفقود والحبُّ المؤود

من طبيعة العمل الإبداعي أنه ينفتح متسعاً أمام تفاسير عديدة، ويضيق جداً بالتفسير الأحادي، لأنه يتعارض مع تلك الطبيعة. ومن هذا المنطلق، أود أن أدلي بتفسيري الشخصي لقصة الكاتب المبدع أحمد إبراهيم الفقيه المعنونة «الرجل الذي لم يشاهد في حياته نهراً»، والسبب هو أنني قرأت مقالة على هذا الموقع، في الأسبوع الماضي، لصديقي الكاتب المسرحي والروائي منصور بوشناف، قدم خلالها تفسيره الشخصي للقصة نفسها، وهو تفسير يضفي على القصة عمقاً آخر، ودلالات جديدة، إلا أنه لا يمنعني من المغامرة بتقديم تفسير للقصة ربما يبدو مختلفاً قليلاً، كونه ينحو منحىً آخر.

كنت ضمن جمهور الحضور في مبنى البرلمان القديم العام 1974 في المهرجان الأدبي، حين قرأ المرحوم أحمد إبراهيم الفقيه قصته ذائعة الصيت المذكورة أعلاه. وما زلت أتذكر كيف دوت القاعة بالتصفيق لدى انتهائه من القراءة. قبله استمع الحاضرون إلى قصة كل من المرحوم القاص يوسف الشريف «ليلة الزفاف»، والقاص والروائي إبراهيم الكوني «هي والكلاب».

كنت محظوظاً حقاً في تلك المرحلة المبكرة من عمري، لأشاهد وأسمع ثلاث قامات من كبار كُتّاب القصة القصيرة ليس في ليبيا فحسب، بل في العالم العربي، يتبادلون الجلوس على تلك المنصة أمامي، واحداً تلو آخر، في ذلك المبنى الذي دُمر بعد سنوات، وبقى أثراً بعد عين.

منذ صدور مجموعته القصصية الأولى المعنونة «البحرُ لا ماء فيه»، وضع المرحوم أحمد إبراهيم الفقيه قطاره على قضبان سكة لم يحد عنها إلا نادراً. غيابُ المرأة وافتقاد الحب كان هاجسه المُلازم والمؤلم، وحائط مبكاه، وحافزه الذي لا يتوقف طول مسيرته القصصية. ومن الممكن جداً، بل من السهل جداً، تتبعه ورصده من خلال ما تركه لنا من مجموعات قصصية لا تُنسى، وطدت من مكانة القصة القصيرة الليبية محلياً وعربياً، وخلدته.

ذلك الهاجس، تحديداً، كان الدافع وراء اختياره الاختفاء خلف اسم أنثى: ليلى سليمان، وباسمها كتب ونشر العديد من المقالات الصحفية، وأثار العديد من القضايا على لسانها، أثارت بدورها الاهتمام والنقاش. ولعل الناقد الصديق رمضان سليم قد رصد ذلك الهاجس في دراسة منشورة له، واصفاً فيها المرحوم الفقيه بـ «شحاذ الحب».

وفي قصة «الرجل الذي لم يشاهد في حياته نهراً» كان ذلك الهاجس، غياب المرأة / الحب، حاضراً كأقوى ما يكون. بمعنى أنه لا وجود في القصة لامرأة ولا حديث عنها. لكن الحالة القصصية الغرائبية التي أبدعها الكاتب، وغمرت أجواء تلك القصة، هي وصف لما أحدثه ذلك الغياب من تداعيات، ومثله رمزياً غياب النهر بتجلياته المختلفة، على اعتبار أنه رمز للحضارة والتمدن، والمرأة في القلب من ذلك الرمز.

المرأة/الحب هما النهر الذي افتقدته الكائنات الغرائبية السلوك والشكل في القصة، وصوره الكاتب بمهارة وجمال وإبداع غير عادي، وجعل كائنات القصة تفقد سماتها البشرية الطبيعية، بل حوّلهم إلى مسوخ على هيئة إبل، تجوب الشوارع، وتقود السيارات بجنون، وتجلس في المقاهي محتسية القهوة، في حياة تبدو لهم طبيعية.

قد يكون لزحف البدو على المدينة، كما أشار الصديق بوشناف في مقالته، تأثير على ذلك الغياب للمرأة بسيادة ثقافة بدوية ذكورية، لا مكان فيها للمرأة، ولا تبدو فيها إلا كظل هامشي بعيد.

وفي رأيي، ربما لا يمكن قراءة أعمال المبدع المرحوم الفقيه، خاصة في تلك الفترة الزمنية، من دون أخذ ذلك الهاجس في الاعتبار، فهو الأساس الذي شيّد عليه المرحوم الفقيه صروح عالمه القصصي المدهش، واستحق بجدارة وصفه بـ «شحاذ الحبّ».