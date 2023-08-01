مشوار ستّي ودلال فلسطين

تابعت على قناة «العربي 2» برنامج «مشوار سِتّي» الذي تحيله الفنانة الرائعة دلال أبو آمنة إلى رحلة نغمية في الذاكرة الفلسطينية، وهي تنتقل من بلدة إلى بلدة، وتتجول في الشوارع والأسواق رفقة فرقتها الموسيقية الصغيرة، وبعض السيدات الفلسطينيات من حافظات التراث الغنائي الشعبي، وفي كل جولة تغني ما اشتهرت به البلدة من أغانٍ، وتزور أحد بيوتها القديمة التي مازالت مأهولة، فيصدح صوتها في قلب الحجر الشاهد على تجذر هذا المجتمع في المكان.

وعبر معمار وإكسسوار هذه البيوت، وما يشع فيها من إيقاعات لونية ومعمارية، تذهب بعيداً في تَقصّي هوية شعب اقتُلِع من أرضه، وحلّت محل أسماء قراه وبلداته الطاعنة في الزمن أسماءٌ عبرية ناشزة لا تمت لسمع المكان بصلة.

تمثل هذه الرحلة الموسيقية روحَ المقاومة الناعمة التي تشبه نعومة الماء حين يتحول إلى فيضان، أو نعومة الهواء حين يتحول إلى عاصفة، فكل شيء يبدو منسجماً كمقطوعة موسيقية تعزفها أصابع التاريخ على أوتار الجغرافيا، ووحده الغازي ولافتاته يظهران كنشاز عن هذا التناغم بين النغم وألوان الثياب وأحجار الجدران وروائح الطعام ووجوه الباعة على بسطات الرصيف، وهم يندمجون في الطقس، ويشاركون الفرقة الزائرة في الغناء، والبعض يلتحق بهذه الجوقة المتنقلة وهي توقظ في سكان البلدة رعشات الحنين ودموعا مبتسمة، يمتزج فيها حزن الوطن المعطي ظهره لنشاز الغزاة مع فرح الشعور بقوة الموسيقى حين تذهب عميقاً في وجدان التراب مع جذور الزيتون، وتلمع في الأفق كثمار البرتقال.

أغاني دلال، التي تلفح وجداننا كنسيم ناعم، يراها الغازي عاصفة قد تعصف بكل ما صنعه من زيف، لتغريب هوية أهل الأرض، حيث تنعش الذاكرة، وتُقصي كل ما يشوش عليها في محاولة لسلب هذه الأرض روحها. ويجيء هذا الدفاع السلمي عن روح شعب تآمر العالم على تهجيره، وفي سياق المقاومة السلمية المزعجة لأي غاصب يحاول إقناع العالم بأنه أصبح أمراً لا مفر منه مثل تلك الانتفاضة العظيمة التي سميت ثورة الحجارة، والتي أزعجت الاحتلال طيلة سنوات ثابر فيها الأطفال وهم خارجون من المدارس على قذف هذا الجيش المدجج بالحجارة، حتى تحول المقلاع إلى أيقونة للمقاومة السلمية.

مما أدى إلى جنون الجنود الصهاينة وهم يطاردون الأطفال الحاملين حقائبهم المدرسية بدبابات صنعت لمحاربة الجيوش المدججة، وكانت تلك الانتفاضة أخطر ما تعرض له الاحتلال من تهديد منذ العام 1948 الذي ارتكب فيه المجتمع الدولي جريمته الأولى في منظمة الأمم المتحدة حين أسس كياناً دينياً مبنياً على الخرافات في أرض مأهولة بسكانها الأصليين، ودججه بأعتي أنواع الأسلحة الفتاكة في مواجهة شعب أعزل ومحاصر.

كما تستلهم هذه الملحمة الغنائية في «مشوار ستي» روح غاندي الذي يعتبر أن قوة المقاومة تكمن في حشد طاقات القوى الناعمة في وجه عدو شرس، والتي من شأنها أن تعزله بكل قوته عن تفاصيل أرض لا تبتسم إلا لأهلها، ولا ترقص إلا مع أنغامهم، ولا ترد السلام إلا على تلك الابتسامات الدامعة لسكان البلدات الفلسطينية وهم يرون سرباً من الجدات يغنين في الشوارع خلف دلال أبو آمنة.

«مشوار ستي»، الذي بُث في 13 حلقة مرت بـ 13 بلدة من كل جغرافيا فلسطين، يستدعي حكايات الجدات وهن يصافحن بخطواتهن البطيئة تراب هذه الأرض التي أديمها من أجساد الفلسطينيين، وكأنها تغني ما تحمله سلة الجدة من مفردات تسرد ملحمة الهوية التي تشكلت عبر قرون: البخور، والمكحلة، والإبرة، وخيوط التطريز الملونة، والكشتبان، ومناقيش الزعتر، وأوراق الحناء، ومفتاح بيت عمره قرون. تلك السلة التي أرعبت محتوياتها الجندي الغازي حين فتشها في الحاجز، كما ترصد إحدى قصائد الشاعر تميم البرغوثي هذا المشهد ببراعة. وكل هذه المفردات تطل من أغاني دلال، وهي تحوم كفراشة بألوانها قرب شرفات القرى الفلسطينية، تغني بعفوية وكأنها في عرس أو حفلة قطاف زيتون بصوتها الناعم كنسيم مساء ربيعي.

«مشوار ستي» مشاوير في دروب توثيق الهوية، وملحمة تتغنى بشقاوة الجميلات على النبع، وبالأسماء العتيقة للقرى، بالبردقان اليافوي، والنعنع الجارح، والأعراس، والبيارات: «يافاوي يا بردقان.. شهد امصفى يا يافا.. وبحرك تاج ومن مرجان.. موجه عالي يا يافا..»، و«نعنع يا نعنع.. أخضر يا نعنع.. وبنية حلوة يا ميما بتقطّف نعنع.. حلوة عينيها.. قلبي هاويها.. والنعنع جرّح ايديها.. ريتو ما يطلع..». ومع هذه المشاوير المقاومة تنشأ علاقة عضوية وطيدة بين الألحان والجدران وجذور الزيتون وتجاعيد الكهول ولمعان البيارات في أوركسترا تذهب بمفهوم المقاومة إلى جوهر السؤال الوجودي.

دلال غازي محمد أبو آمنة من مواليد العام 1983 في مدينة الناصرة شمال فلسطين، وهي مغنية ومنتجة، وباحثة في علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب، جمعت بين الفنّ ودراستها الأكاديميّة، حيث حصلت على البكالوريوس في العلوم المعرفية وعلم النفس من جامعة القدس. وفي العام 2006، التحقت ببرنامج الدراسات العليا في معهد التخنيون التطبيقي، ونالت درجة الماجستير في العلوم الطبية. وفي العام 2011، بدأت عملها كباحثة وطالبة دكتوراه في المعهد نفسه باختصاص علم الدماغ والأعصاب، حيث تعمل على تطوير وسيلة تكنولوجية حديثة لعلاج أمراض عصبية مزمنة مثل التصلب اللويحي المتعدد، وهي أول عربية فلسطينية تدرس هذا الاختصاص المركب والدقيق الذي يجمع بين علوم الحاسوب والطب والأحياء والبيوفيزياء والنفس والفلسفة.

يصفها بعض المختصين في فنون الغناء بأنها تملك صوتاً أوبرالياً يمكنها من اكتساح عالم الغناء الصعب، لكنها تضحي بهذا الطموح من أجل أن تسخر موهبتها لإحياء الهوية الفلسطينية عبر الغناء العفوي في دروبها وأزقتها. تقول دلال، في حوار أجري معها في موقع العربي الجديد بتاريخ 11 يوليو 2021 خلال إعدادها سلسلة «مشوار ستي» الغنائية التوثيقية: «أنا مؤمنة بالطريق الفني الذي أخترتُه، وأرى أن معظم الناس يسيرون في طريق مختلف لا يتوافق مع قضيتي.

أتتني عروض كثيرة من شركات إنتاج وبملايين الدولارات، لإنتاج أعمال وفق رؤيتها، ولإحياء حفلات خاصة، ولم أوافق، لأنني من الصعب أن أخالف قناعاتي، وأجد نفسي في مكان لا يليق، فأنا لا أغني فيما الناس يتناولون الطعام، ولا أغني أي شيء من أجل أن أكون أكثر شهرة، ولتكون معي أموال لا تحصى. الله منحني هذا الصوت لأتحدث عن قناعاتي وعن القضايا التي أؤمن بها وعن وطني المحتل. أعرف أن مهمتي صعبة، ولكنني أكافح بطريقتي وقناعاتي».

ومن خلال هواها الصوفي، واختصاصها في علم الدماغ، تنحت دلال مشروعها الفني الذي تطمح من خلاله أن تقدم أغنية كونية تتوجه إلى الإنسان أينما كان، فبالنسبة لها: «الإنسان باحث عن معنى الحياة، وما هو تكليفه في هذه الدنيا، وكوني صوفية الهوى، ولدى اتصال روحاني بالخالق، مكنني الله من أدوات معينة أستطيع التعبير من خلالها عن أشياء مختلفة، وهذا ما أسعى لتطبيقه حياتياً في ظل أنني نشأت في بلد قابع تحت احتلال يحارب المبدعين، ويحاول طمس هويتنا الفلسطينية، وسرقة تراثنا. وكوني عالمة دماغ، وجدت من خلال الأبحاث التي أجريتها وطبقتُها الأثر الكبير للموسيقى، وذبذباتها على دماغ الإنسان.

وأعرف أن هناك من يسيء استخدامها بشكل شيطاني، ليوصل من خلالها أفكاره، وبدوري أجد الموسيقى أداة عظيمة يمكن استخدامها بطرق تحفيزية إيجابية، ووجدت ترابطاً بينها وبين النصوص الصوفية التي يتفق معها معظم الناس، ومن هنا انطلقت فكرة الألبوم الصوفي «نور»، لأن الدين أصبح مسيساً، والطقوس الدينية صارت صورية دون عمق. وبرأيي، فإن الدين الصادق هو العمق، وأنا أبحث عن نفسي».

والامتنان دائما لقناة «العربي 2» المميزة التي رعت برنامج «مشوار ستي» المقاوم عبر الجمال والقوة الروحية للنغم والإيقاع. وإذا لا بد من الحديث عن دور التليفزيون المهم في التنوير، فإن قناة «العربي 2» قناة تنويرية بامتياز عبر ما تنتقيه من برامج متنوعة ومتقنة، حيث الأعمال الوثائقية والتاريخية المهمة، والأفلام الروائية المنتقاة، والمسلسلات الدرامية المختارة بعناية، وبرامج الفكر الحوارية التي تستضيف نخبة من المبدعين والمفكرين العرب البارزين، وبرامجها الموسيقية الرصينة، وغيرها من المنوعات التي تجمع بين التسلية وتحفيز العقل، وتسعى إلى تكريس خطاب إعلامي ناقد ومنفتح ومستنير.