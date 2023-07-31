الاصلاح من أعلى والاصلاح من أسفل

عام 2011 سافرتُ من امستردام إلى الدوحة على الخطوط الملكية الهولندية. كانت الطائرة ستحط في مطار الدمام شرق السعودية لمدة نصف ساعة، قبل أن تستأنف رحلتها إلى الدوحة. جلس أمامي شاب وفتاة في مقتبل العمر. كانت الفتاة ترتدي سروال جينز وقميص تي شرت، وشعرها طويل ينسدل على كتفيها حتى حزامها، بينما كان رفيقها يرتدي تي شرت وسروالاً قصيراً حتى ركبتيه وحذاءً رياضياً. كان طوال الوقت منشغلاً بهاتفه النقال، بينما كانت الفتاة تتمسح به مثل قطة جائعة تطلب الطعام، وقدرت أنهما تزوجا حديثاً وهذه الرحلة رحلة العودة من شهر العسل. لم أعرف هل هما سعوديان أم قطريان، ولكن قبل نصف ساعة من وصول الطائرة إلى مطار الدمام، وقفت الفتاة وسحبت حقيبة من صندوق حفظ الأمتعة، وبدأت ترتدي ملابس سوداء حتى اختفت بالكامل، ولم يبق من كل ما أتيح لي رؤيته إلا عيناها السودوان الواسعتان، وغادرا الطائرة في مطار الدمام قبل أن يصعد مسافرون آخرون في طريقهم إلى الدوحة، وعلى الفور بدأت النساء في خلع ملابسهن السود ويظهرن سافرات، وعندها أدركت سطوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، التي أجبرت المواطنين على أن يكونوا منافقين، وأدركت الحضيض الذي وصلت إليه هذه الأمة، وتساءلت هل يجدي الإصلاح من أعلى، أم أن الإصلاح من أسفل هو الأفضل؟ وبعد سنوات قليلة وصل الجيل الثالث إلى السلطة متمثلاً في محمد بن سلمان، فهز البلاد هزة عنيفة أسقطت الجريد والعراجين اليابسة، وفُتح الطريق أمام جيل أُجبر على ممارسة النفاق دون مقاومة، باستثناء انتفاضة بعض النساء اللواتي تحدين القوانين التي وضعها فقهاء الظلام، وقُدن سياراتهن في بلد لم تقُد فيه النساء أي شيء، منذ أن قادت السيدة عائشة جملها في ذروة الفتنة الكبرى.

في الظاهر يبدو أن محمد بن سلمان هو من فتح الطريق، بمجرد أن أصبح ولياً للعهد، بالرغم من أخطائه المفزعة في البداية من خلال تعاطيه مع قضية الصحفي جمال خاشقجي، وما تعرض له في القنصلية السعودية في اسطنبول، إلا أنه برهن فيما بعد على أنه يملك رؤية واضحة، تعتمد على الأرقام وليس الشعارات، ومع ذلك فالتغيير الذي أثمر أخيراً كان قد بدأ قبل أن يُولد ابن سلمان، عندما فرض الملك فيصل تعليم البنات، بالرغم من المعارضة القوية من فقهاء الوهابية، وفي يوليو 1965 فرض فيصل عندما كان ولياً للعهد التلفزيون بالرغم من معارضة الفقهاء، وها هم الآن يحتلون كل القنوات بفتاوى تعارض كل شيء تقريباً، إلا أن القفزة الكبيرة جاءت مع الملك فهد الذي سمح بإيفاد آلاف الطلبة للدراسة في الخارج في أعرق الجامعات الأوروبية والأميركية، ولأن الإيفاد للخارج يعتمد على التفوق، فقد تفوقت الطالبات على الطلبة الذكور، لأنهن اكتشفن مبكراً أن التعليم سيهزم في النهاية فتاوى الوهابيين، ولأن سفر المرأة يحتاج إلى محرم يرافقها، تزوجت الكثير من الطالبات كيفما اتفق ليدرسن في هارفارد وكمبريدج والسوربون، حتى عرف ذلك الزواج بزواج المسفار، وتكونت أوضاع اجتماعية في منتهى الغرابة لا نجدها في أي مجتمع آخر، عندما تتزوج طالبة متفوقة تدرس تخصصاً دقيقاً من رجل بمستوى تعليمي متدنٍ، ولا يجيد التحدث بأي لغة أجنبية، وسيكون محظوظاً إذا قبل لتوصيل الطلبات إلى البيوت في شوارع أميركا وأوروبا، وعندما تعود بشهادتها العليا تطلق زوجها وتركز على عملها حتى تصل إلى أعلى المناصب في تخصصها، ولكن هذه المرأة إذا ظهرت شعرة واحدة من رأسها تُضرب بالعصا على أيدي الشرطة الدينية.

في عام 1979 اقتحم مجموعة من السلفيين بقيادة جهيمان العتيبي الحرم المكي في ذروة موسم الحج، ولم يجد الملك خالد بداً من الاستعانة بالقوات الخاصة الفرنسية لإخراج المتمردين من الحرم المكي، الذي وفقاً للوهابيين لا يجوز دخوله لغير المسلمين، وطالب جهيمان من الحجاج مبايعة صهره عبدالله القحطاني أحد تلاميذ الشيخ عبدالعزيز بن باز باعتبار القحطاني «المهدي المنتظر»، إلا أن المهدي المزعوم قُتل في أولى المواجهات. كان من الممكن أن يبدأ الإصلاح منذ تلك الفترة، إلا أن ما حدث كان العكس تماماً، حيث استسلمت المملكة بالكامل للوهابيين وأصبح الشيخ ابن باز رئيساً لهيئة كبار العلماء ومفتياً للمملكة، وبعد عام غزت القوات السوفياتية أفغانستان، ووجد الملك خالد ومن بعده الملك فهد فرصة مناسبة للتخلص من المتطرفين لتجنيدهم للقتال في أفغانستان، ودفعت المملكة والولايات المتحدة ثمناً باهظاً نتيجة لهذا الخيار، واتضح ذلك في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011، والهجمات الانتحارية التي شهدتها مدن المملكة، وفي نفس الوقت استمر المبتعثون في دراساتهم العليا في تخصصات دقيقة، وعندما يعودون إلى بلادهم يجدون الشيخ ابن باز وهيئة كبار العلماء يفتون بعدم كروية الأرض، وأن الأرض لا تدور حول الشمس، ولكن هذه المرة أصبح العلم الحديث أكثر ثقة ليسفه هؤلاء الفقهاء، في انتظار قائد شجاع يرسلهم إلى مزبلة التاريخ.

من عشرات آلاف المبتعثين من الذكور والإناث تكوّن مجتمع ليبرالي سري، يختفي من الشارع ولا يظهر إلا في البيوت، وهذا المجتمع المكبوت هو الذي رحب بمبادرات ابن سلمان، وهو ما يعني أن الإصلاح بدأ من أسفل في انتظار الجيل الثالث للعائلة المالكة، أي أن محمد بن سلمان وجد ما يكفي من تراكم مهّد له فيصل وفهد لطرد الشرطة الدينية من شوارع المملكة، ربما لأن ما رآه خلال انتفاضات الربيع العربي زاد من فزعه، فعجل بالتغيير حفاظاً على عرش قد تهزه رياح الربيع، إلا أنه أرسل الوهابيين وخاصة المداخلة لكل بلدان الربيع العربي، التي فشلت جميعاً في تغيير واقعها البائس لأن التغيير بدأ من فوق دون تمهيد الأرض من تحته. الليبيون مثل جيرانهم بعد أن تخلصوا من طاغية استهلك معظم عمرهم، لم يجدوا إلا الرماد تحتهم ولم ينفع الدبل شفرة في فهم مجتمع اغتربوا عنه طويلاً، ولم ينفع أصحاب الشفرة الواحدة الذين تعلموا من الطاغية الاستبداد والاستيلاء على الغنيمة، ومثلما ورث حافظاً الأسد ابنه بشار، وكان صدام حسين يجهز ابنه عدي، والقذافي يجهز ابنه سيف ومبارك يجهز جمال، ها هو خليفة حفتر يكلف ابنه خالد برئاسة أركان الوحدة الأمنية، التي تتكون من اللواء 106 مجحفل، واللواء خالد بن الوليد، وهو ما يعني أن المعركة التي كنا نترقبها بين سيف الإسلام وشقيقه المعتصم إذا اختفى والدهما فجاءة، سنراها قريباً بين ولدي حفتر صدام وخالد، أما في غرب ليبيا حيث تتحالف المليشيات واللصوص والشرطة الدينية يتسابقون جميعاً لسرقة آخر قطرة نفط، فهل التغيير من أعلى أفضل أم التغيير من أسفل هو الأفضل؟ في بلد لا يوفد فيه للدراسة في الخارج إلا من تجاوز سن التقاعد.