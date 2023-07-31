ظاهرة الحذاء عالي الكعب

تتطرق نازك الملائكة في كتابها (التجزيئية في المجتمع العربي)* في المقال المعنون بـ(مآخذ اجتماعية على حياة المرأة العربية) إلى ظاهرة الحذاء النسائي ذي الكعب العالي التي تراها «بدعة ظالمة لم يعد الناس يلاحظون ما فيها من هوان وشر لطول ما ألفوها». وتوضح الملائكة الآثار الصحية السلبية على المرأة جراء «احتذائها» هذا النوع من الأحذية قائلة: «فالصحة تتطلب أن نلبس الكعب الواطىء، والمشية الطبيعية التي تساعد الجسم على الرشاقة والجمال هي مشية تنبسط فيها القدم ويتراجع الصدر إلى وراء». وتعزو ارتداء عديد النساء الأحذية ذات الكعوب العالية إلى هيمنة «الموضة».

لكن متى ظهر الحذاء ذو الكعب العالي أول مرة؟

اللافت في الأمر أن ظهوره موغل في القدم، وظهر لدى الرجال أولاً، وأن امتداده إلى النساء حديث نسبياً.

تختلف الروايات** حول مكان ظهور الكعب العالي لأول مرة وفي أية حضارة. فيُقال أنه بدأ استخدامه في مصر القديمة حوالي سنة 3500 قبل الميلاد، وكان يُرتدى من قِبل الرجال وكان شكله وحجمه علامة على الطبقة التي ينتمي إليها محتذيه، إذ كان الفقراء يسيرون حُفاة. كما ارتداه الجزارون لتفادي تلطخ أقدامهم بالدم. ويُقال أنه بدأ استخدامه في الحضارة الفارسية حيث كان يرتديه الفرسان رماة الأسهم لأنه كان يساعدهم على تثبيت أقدامهم في الركاب ويسهّل حركتهم فوق ظهور الجياد. وظهر عند اليونانيين القدماء والرومان، ويقال أيضاً أنه ظهر في أفريقيا واليابان. أي أنه لبس من قبل الرجال أولاً ولم يكن مستدق الكعب حسب ما نشاهده في كعوب أحذية النساء حالياً.

أصبحت النساء ترتديه في أوروبا مع بداية القرن السابع عشر بعد الميلاد أسوة بالرجال وإشعاراً بالمساواة وإيهاماً بزيادة الطول. ثم اختفى من عالم الرجال واقتصر على النساء وتطور شكله لديهن إلى ما نراه اليوم.

في أواسط السبعينات من القرن الماضي وصلت تقليعة الحذاء الرجالي عالي القاعدة (يستوي، تقريباً، ارتفاع كعبه ومقدمته) إلى ليبيا وصار يُلبس من قِبل كثير من الشباب (كنت من بينهم). وأذكر أن صديقاً (أيام الجامعة) كان يمازحني عندما ننوي الخروج معاً قائلاً:

اعتلِ حذاءك يا عمر.



* نازك الملائكة، التجزيئية في المجتمع العربي، دار العلم للملايين، بيروت، 1974.

** لم نرَ داعيا للإشارة إلى المراجع التي استقينا منها هذه المعلومات.