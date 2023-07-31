صوت فينيقي ولكنه ملائكي

صادق النيهوم هو من قدم لجيلي المطربة اللبنانية فيروز، ولكن لأكون أكثر دقة، من قدمها إلي شخصيا هو خليفة الفاخري، ولعل ذلك بعد ما تحدث عنها في مقال أو أكثر في الحقيقة. لا أستطيع أن أقول إن الفاخري متيم بها، ولكنه كان بصفة عامة ينتقى ما يشجيه من ألحان وأغانٍ من المطربين والمطربات كافة. كان يحب الطرب بمختلف تنوعه العربي كافة، والمحلى أيضا. أما أنا فأعترف أنني لست مأخوذا بها كثيرا، ولكن لماذا أقول لكم ذلك؟. بالتأكيد أضع نفسي هدفا لأولئك المأخوذين بها، ومنهم من لا يستحسن يومه ويستقبله بانشراح إلا إذا ابتدأه بأغانيها، ولكن هل أقول إن صوتها ليس ملائكيا، وإن أغانيها ليست رقيقة، وإن أغنية «القدس مدينة الصلاة» ليست عظيمة؟. أبدا!. الحقيقة أنني أهيم أحيانا معها، وأيضا مع وردة وفائزة أحمد ونجاة، وبالطبع أم كلثوم، وحزنت كثيرا على الرحيل المبكر للمطربة الليبية فاطمة أحمد، صاحبة أغنية «ياعز الرفاقة».

الطرب، في تقديري، ارتباطه وثيق ببيئة المتلقي، وأعترف أنني مازلت أهيم منسجما عندما أسمع أغاني سمعتها منذ سنوات، منها أغان شعبية انتشرت عبر أعراس بنغازي، وأغان عربية، مصرية بالدرجة الأولي، ومغربية وتونسية، وأوروبية، حيث إن الطرب مرتبط بحالة المتلقي، فعندما يسمع المرء أغنية ما مرتبطة بذكرياته وحالته النفسية، لا بد أن ينتشي وتبهجه.

ولكن لماذا أطيل عليكم؟. حسنا هناك شاعر التقيته، يمكن منذ قرابة نصف قرن أو أقل بقليل، كان حينها صديق كاتب وشاعر ودود عرفته من خلال الأستاذ محمود البوسيفي، ولم ألتقه ثانية إلى أن وجدت له مقالة شجاعة، وددت لو أنني كاتبها، خصوصا أنه أبرز نقاطا غاية في الأهمية، بسببها وجدت بنفسي شجاعة أن أعلن الرأي المخالف لكثيرين بشأن طرب السيدة الفاضلة فيروز. وفي تقديري أن نشر النص أو إبراز ما ورد به سيعينني كثيرا في تفادي من يختلفون معي في الرأي، خصوصا أن منهم من ألتقيه كل يوم!. يقول الأستاذ عماد أبوصالح في مقالة كتبها في «عالم الكتاب»، وهي مجلة شهرية تعني بقضايا النشر وإصدارات الكتب، بالإصدار الثالث في سبتمبر/أكتوبر لسنة 2015 العدد 92/93: «أنا لست مهووسا بفيروز. أعتذر هنا لمريديها ومريضها. سريعة وهشة وخفيفة كما يليق بفراشة تعوم في النور. هي غصن، لا جذر. وردة، لا شجرة. صوت صاف وشفاف، لا يشبعني، ولا «يبل ريقي». ينقصه عثرة، غلطة، نحنحة، ذرة غبار، أو جبة ملح تحد من حلاوته. صوت طالع من الحلق، لا العمق. صوت فينيقي، وطنه الماء بلا طين ولا رسوخ. صوت «نخبة» يرفل في الفرح والراحة. هو بيت من هواء، لا خيمة لكلاب السكك ومشردي الشوارع. شوكولاته، لا رغيف للجوعى. هو «جنة» لا يدخلها المطرودون من رحمة الله. صوت طاهر ونظيف. حرام على الوسخ والتعاسة. «جارة القمر» هل هذا مديح؟ لا طبعا. هنا الأزمة. أزمتها في علوّها. في «ملائكيتها» ضد «إنسانيتها». صوت فيروز يجسد هوّية المكان اللبناني بامتياز. صوت فيروز «ملائكي» لا إنساني، بمعني أنه يفتقر إلى وحل البشر. صوت الرومانسيين والعاشقين والمرفهين والمرتاحين، لا صوت البائسين والضائعين والفقراء والتعساء. صوت نظيف ومعقم كمستشفى. لا يمكن فهم صوت و«حالة» فيروز دون معرفة أبرز خصال الحضارة الفينيقية التي تلقى بمؤثراتها -من قرون غابرة- على المكان اللبناني والشخصية اللبنانية. إن الترحال الدائم والمرور السريع والعلاقات العابرة هي أهم ركائز ما يمكن أن نسميه «ثقافة الماء». هناك حذر من الارتباط بالمكان أو مد الجذور في «اليابسة»، لأن الجذور قيود تعوق متعة السفر. الحب أيضا لا بد أن يكون خفيفا (أو موقت)، إذ إن العشق العميق يستدعي الاستقرار والإقامة. البيت «الفينيقي» هو «السفينة»، والأرض هي «البحر»، والمحراث هو «المجداف»، والعوم على السطح هو «الأمان»، والغوص في القاع يجب أن يكون بحساب، خشية مخاطر الغرق. صوت فيروز هو صوت «فينيقي»، بمعنى تجسيد حقيقي للخفة والسرعة والآلام السطحية، حيث لا قبور أصلا لدفن الموتى على السفن. لا معزين ولا طقوس عزاء. لا وقت للحزن. إلقاء الموتى في عرض البحر هو أول بند في ثقافة البحار، لأنهم «حمولة زائدة» تعوق الانطلاق إلى رحلة جديدة ..وفرح آخر!». انتهى النص، وليس لدى ما أضيف!، فهل لديكم أنتم ما تثرون به هذا الموضوع؟.