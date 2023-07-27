حدوتة مصرية

.. بالطبع هي ليست حدوتة الراحل الكبير «يوسف شاهين» في فيلم سيرته الذاتية الذي أخرجه عام 1982 ضمن سلسلة من أفلام السيرة، كإسكندرية ليه، وإسكندرية كمان وكمان.. ولكنها «حدوتة مصر» كلها، في سيرتها هي «المحروسة» بذاتها قبل وبعد العام 82 عام الفواصل بين مختلف الأحداث التاريخية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي مرت بمصر وكان بطلها الناس وليس يوسف شاهين وحده.. الناس السمرا الكادحة على ضفاف البحر والنيل، في الإسكندرية والقاهرة والصعيد، تحت شمس أسوان والأقصر والإسماعيلية، وهواء السويس وبور سعيد، الناس التي بنت السد العالي وفرحت بتأميم قناة السويس في المواجهة الحتمية مع الأقطاب الاستعمارية التي تحالفت بأطماعها لتركيع مصر.

لقد بنت مصر حضاراتها الخالدة منذ أكثر من ثمانية آلاف سنة لتبقى عبر الأزمان ماضياً تليداً وحاضراً زاهراً ومستقبلاً مزهراً.. وعاشت في ظلال أهراماتها على ماء شريانها الخالد «النيل العظيم» مجرى السواقي إلى الأطيان الخضراء ومنبت الذُرة والفل والياسمين وقصب السُّكر وعصيره اللذيذ «كأس الشراب النيلي» في كل شارع وميدان ومحطة، يحتسيه الغرباء ويتذوقونه بارداً في الصيف ويتذكرونه ويشتاقون إليه كما يشتاقون لبرجها وأهراماتها وأسواقها ونداءات باعتها ومقاهيها ومراكبها النيلية وتماثيل زعمائها الوطنيين التي تتوسط الميادين، باقية في الزمن بملامح تلك المقاومة الباسلة ضد الإنجليز، أمثال أحمد عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول ومصطفى النحاس، وغيرهم..



.. عشت زمناً مع تاريخ مصر في ذاكرة مثقفيها الكبار، كتّابها وأدبائها وفنانيها الذين جمعتني بهم صداقات الصحافة والثقافة في زمن الألق العربي، فوجدت في ذاكرة كل منهم أرشيفاً كاملاً على عتبات التاريخ، أرشيفاً لا ينضب ويفتح باستمرار شهية النقاش إلى أبعد من التراث، وكنت أرغب دائماً أن أكون المستمع الجيد لحواديت الماضي، خاصة مع الكبير «نجيب محفوظ» الذي كان يجلس بيننا صامتاً لوقت أمام قهوته مستمعاً يلامس الأفكار فينا حتى نراه قد حضر بذهنه من مشوار «العجوزة» وهدأ وأشعل سيجارته وابتسم، فنتراجع بمقاعدنا تاركين له الحديث وأشجانه، وكأننا كنا نقرأه فلا نقاطعه وهو يعود بالزمان بذاكرة الروائي الفذً الذي لا يغفل حديثه عن الطرافة فينقلنا بمزحة إلى عالمه الفكاهي، فنضحك ولا نمل براعة السرد، وأذكره كان يناديني في لحظات الصمت «إيه يا سالم» وكأنه أحس بغيابي عن المكان، وكان جوابي السريع «لا يا مولانا أنا معاك أهو» فيبتسم وهو يمازحني بالقول «مش حاسألك رحت فين» فيضحك ونضحك ويتغير الحديث من الأدب إلى السياسة ثم إلى اقتصاد البلد..



.. كانت تلك من جلسات مساء الثلاثاء في مقهى «الفيشاوي» بحي الجمالية بالحسين و«كازينو قصر النيل» و«شهرزاد».. وكنت أسأل «يوسف القعيد» مراراً عن جلسات محفوظ القديمة مع «ثروت أباظة ويوسف إدريس وأمل دنقل وصلاح جاهين» في مقهى «ريش» و«زهرة البستان» وقبلهما في «قشتمر» بباب الشعرية والتي كانت من أفئدته وعنوان روايته الأخيرة التي أهداها لي بعد نيله «نوبل» نهاية الثمانينيات، وفي ذلك اللقاء كنت أهديته روايتي الأولى «الطاحونة» التي كانت ستكون مشروع فيلم مع الراحل الكبير «صلاح أبوسيف» خلال مهرجان القاهرة السينمائي عام 1991 بحضور الناقد السينمائي اللبناني «إبراهيم العريس» و«يوسف القعيد» الذي كان يشارك بفيلمه الروائي «المواطن مصري» من إخراج أبوسيف وبطولة عمر الشريف وعزت العلايلي..



.. بعد وفاة الأب نجيب محفوظ تغيب جمال الغيطاني ويوسف القعيد عن اللقاء في ذكرى الراحل الكبير، ولم تعُد رائحة قهوة الفيشاوي تغوينا كما كانت تغوي «حرافيش» محفوظ، وصرنا نتقاطر على «ريش» و«زهرة البستان» مساء الاثنين برفقة «إبراهيم أصلان ومحمد عفيفي مطر وسعيد الكفراوي» فيما كان يتغيب «الغيطاني» ويغيب «القعيد» الذي صرت ألتقيه في الصباح أثناء مروري بالناقد «رجاء النقاش» في مكتبه بدار «الهلال» وبعد تقاعده أصبحنا نلتقي عند الحاج «محمد مدبولي» بمكتبته الشهيرة بميدان «طلعت حرب»، وهي المكان ونقطة الالتقاء التي كانت تجمعني بالفاجومي «أحمد فؤاد نجم» قبل أن يأخذنا ليل القاهرة إلى ما أبعد من السطوح.



.. كنتُ محاطاً في القاهرة برموز الصحافة والثقافة والإبداع، من قهوة الصباح في «روز اليوسف» مع «عادل حمودة» و«وائل الإبراشي» ومشاوير لقاءات ودّية بين دار الهلال وهيئة الكتاب مع الرفيقين القاص «سعيد الكفراوي» والصحفية «هناء فتحي»، ومواعيد مؤجلة مع الصحفيين «محمود السعدني وصلاح عيسى» والكاتبات «فريدة النقاش واعتدال عثمان وفتحية العسّال».. وأحسب أنني كنت أعيش كل الأزمان المصرية خلال إقامتي بالقاهرة في رحلة عمر غزيرة بالمعارف كالأمطار.. وعلى ذكر الأمطار فقد أغرقتني القاهرة ذات ليلة شتاء صحبة الناقد «فاروق عبدالقادر» نبحث عن «الفاجومي» الذي تاه عنّا في الليل بعد خلافه مع «الشيخ إمام»، فتعرفت حينها على مقاهٍ ليلية نادرة في القاهرة لم أطأها من قبل سوى في أعمال «محفوظ»، واحدة تحت السلالم في أعماق «الخليلي» وواحدة فوق السطوح في «زقاق المدق» بحارة «الصنادقية» بالحسين، وأخرى بين السماء والأرض في «السيدة زينب»، ولم أكن أحسب أن ليل القاهرة سيكون هكذا طويلاً وهادئاً، وأن شوارعها المضيئة تحت المطر والخالية من العربات والبشر ستكون لنا وحدنا وقد امتلكناها عرضاً وطولاً بشوارعها وميادينها وكباريها وكابريهاتها، لنجد الفجر قد تخطّانا بوقت، ولنستيقظ بعد المتاهة على زخات المطر فوق السطوح أمام دار «الفاجومى» الذي كان ليلتها نائماً في السجن.. نظر إليّ فاروق بمعنى «يلا بينا» وردّد قصيدة نجم: «صباح الخير على الورد اللي فتّح في جناين مصر..!».



.. مات الأصدقاء الكبار على التوالي، وضاقت القاهرة بناسها ومبانيها وما عادت مقاهيها يرتادها الكبار، وخبت أسماء كثيرة مرت تحت تماثيلها عبر الأزمان وقسوة الفصول.. وذات ليلة صيف قبل أعوام وأنا أقيم وسط البلد بجوار عمارة «يعقوبيان»، غادرني الأصدقاء إبراهيم داود ومحمود البوسيفي وأحمد خالد، فوجدتُ نفسي في عُمق الليل أتأمل التاريخ في وجه تمثال «طلعت حرب» الذي كان صامتاً في الميدان ويعلوني بأمتار، فسألته عن تلك الانتفاضات الشعبية التي مرت به في عقود السياسات القاسية وكان صوت الشعب صادحاً أمامه، وقد غابت كل الوجوه التي حكمت مصر لعقود وبقي الشعب خالداً وبقيت أنت شاهداً على تاريخ المكان وروعته.. وسألته عن أحبابٍ مرّوا به ولم يسأل عنهم وقد غابوا على التوالي، هم ليسوا الذين حكموا. مصر ليعيشوا بها، وإنما الذين فكروا لمصر وعاشوا لها وكانوا رموزها الثقافية، كالعقاد والمازني وطه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، ومن كابدوا لمعاناتها كنجيب سرور ويحيى الطاهر عبد الله وصلاح عبدالصبور وأمل دنقل وصلاح جاهين، واللاحقون من أصدقائي الطيبين بملامحهم الكادحة الذين مشوا في شوارعها وعاشوا لحواريها الشعبية فكتبوا لها الأشعار والقصص والروايات، كإبراهيم أصلان وعفيفي مطر وجمال الغيطاني وأحمد فؤاد نجم وسعيد الكفراوي.. ثم غادرتُ الميدان في ضباب الفجر فيما مكتبة «مدبولي» تنام على حكايات «المحروسة».