عودة إلى اليافطات

ظاهرة تسمية محال تجارية ومقاهٍ ومطاعم و... إلخ، بأسماء أجنبية في بلد يتكلم اللغة العربية ليست جديدة، ولم تعد مؤخراً تثير انتباهاً أو نقاشاً، بل صارت مفردة واضحة المعالم في قاموسنا اليومي الحياتي، تقابلنا في كل مكان، وليس على المرء سوى قبول التعايش معها. وهي لا تقتصر على ليبيا، بل شاهدتها في عواصم عربية أخرى. الظاهرة طالت حتى أكشاك الوجبات السريعة. وصار الاستثناء أن تقابلك يافطة في محل أو مقهى تحمل اسماً عربياً وكتبت باللغة العربية.

الظاهرة المعنية، كما لاحظتها في زيارتي الأخيرة إلى مدينة طرابلس، استفحلت واستشرت كوباء، مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة، الأمر الذي يدعو حقاً للقلق، ويثير التساؤل حولها، وإلى أين ستنتهي؟

وإذا كنّا قد قبلنا قَسراً بالهَمّ، وارتضيناه، فإن الهمَّ، كما اتّضح وبان، لم يرضَ بنا، بعد أن عجزنا على مقاومته. وتبيّن لي، في الزيارة الأخيرة، أنّه «زاد على ما وَصّْوُه».

الظاهرة تلك، لم تتوقف عند التسمية الإفرنجية، بل زادت سوءاً، بلجوء أصحاب المحال التجارية بأنواعها إلى كتابة يافطات نيون دعائية كبيرة بإطلاق أسماء إفرنجية على محلاتهم، مكتوبة بأحرف عربية. وكان أسهل وأفضل وأنسب لو كُتبت الأسماء بلغتها الأصلية. كتابة اسم إفرنجي بحروف عربية، أغلب الأحيان، تجعل أمر قراءته وفهمه لا تختلف عن محاولة قراءة الأحجبة. وفي حالات كثيرة جداً يتحول الاسم الأجنبي المكتوب بحروف عربية، إلى مسخ مثير للقرف.

أنا شخصياً، لست ضد لجوء أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم وغيرهم إلى استخدام أسماء أجنبية في تسمية محلاتهم. ولا ضرر عليهم أن سعوا إلى ترجمة الاسم باللغة العربية، أو كتابته بحروف عربية، من خلال الاستعانة بخبرات أهل الاختصاص.

تجربة العيش في مجتمع غربي، متعدد عرقياً وثقافياً، يضم جاليات عديدة تتكلم لغات مختلفة، علمتني أن تجاور اللغات في اليافطات والإعلانات التجارية، إن لم يكن مفيداً، فلن يضر. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن المغترب العربي في بريطانيا، يجد بسهولة حاجاته المعيشية في محلات وأسواق عربية، تستخدم اللغة العربية والإنجليزية جنباً إلى جنب. والأمر نفسه ينطبق على غيرهم من الجاليات الأخرى.

في العهد العسكري السابق، حيث برزت واستأثرت النزعة العروبية القومية بشكل مبالغ فيه جداً على المشهد الليبي، وصل إلى حد وضع قوائم بأسماء محظور على المواطنين إطلاقها على المواليد من أولادهم وبناتهم. كان ممنوعاً منعاً باتاً استخدام اللغات والأسماء الأجنبية.

ولم يكن ممنوعاً قلة الذوق، بحظر لجوء أصحاب المحال إلى الشطط والمزايدات الرخيصة في الإعلان عن تملقهم للنظام القائم، باللجوء إلى إطلاق تسميات على محالهم تعتبر قذىً للعين، وتعدّياً على الذوق العام. لكن ذلك الزمن ولّى وانقضى، وها نحن الآن نعيش في زمن «خُشْ يامبارك بحمارك».

وقد يكون من الصعب في زمن كالذي نعيشه أن نُلقي باللوم على أصحاب المحلات فقط، ونستثني غيرهم. فهم وبغرض استقطاب الزبائن، والإعلان عن بضائعهم وسلعهم وتسويقها وزيادة أرباحهم مستعدون لفعل أي شيء، عملاً بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.

وعلى أي حال، وكما يعرف الجميع، فإن مسالة إفساد الذوق العام ليست في قائمة أجندة الأعمال الحكومية أو غيرها، في مجتمع لا يختلف عن «حارة كل من ايدو إلو».

الغريب أن لدينا مجمعاً للغة العربية، يضم علماء وأساتذة أجلاّء في علوم اللغة العربية. لكنهم، على ما يبدو، إما أنهم عاجزون عن تغيير ما يحدث، أو أنهم غير مبالين بما يحدث! وعلى حد علمي، لم يبادروا، على الأقل، إلى محاولة تقليل الضرر، بالسعي إلى ترجمة، أو نحت واشتقاق أسماء عربية تقترب من المصطلحات والتراكيب الإفرنجية، التي فرضت حضورها في المعجم اليومي الحياتي.

وقد يرى البعض أننا بهذا المطلب، نزيح ثقل المسؤولية عن كاهل مسؤولين حكوميين يملكون صلاحيات باتخاذ قرارات والأمر بتنفيذها، ونضعه على كاهل علماء وأساتذة لغة، لا حول ولا قوة لهم.

وأنا شخصياً أتفهم هذا الرأي، وأتعاطف مع أصحابه. وهذا بدوره يفضي بي إلى جهة واحدة وأخيرة، بأن أصرخ بأعلى صوتي، منبّها المسؤولين في الحكومة وفي البلديات وبقية الإدارات ذات الصلة، بضرورة المسارعة والاهتمام بالموضوع، ولو قليلاً، لأنه زاد عن حدّه.

العقبة الوحيدة التي تمنعني من ذلك، هو علمي المسبق، بأن صراخي المقترح لن يجد آذانا مصغية، حتى لو تواصل طوال النهار والليل. وليس أمامنا جميعاً سوى التحلّي بما تبقى في ضيق صدورنا من صبر إن وُجد، ومحاولة التقليل من الضرر، بتحويل المسألة إلى وسيلة للسخرية والاستهزاء، إذ ربما تكون مجدية.