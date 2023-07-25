الأخبار تتكرر فالعالم يتغير!

الحقيقة التي تُخفيها الأخبار المتكررة أن العالم يتغير. لذا، فإن العالم في عنق الزجاجة، ومن سيمياء التغير هذه العلامات الدالة: تكرار المشهد، التعصي والصعوبة، حالة محلك سرّ، التقدم إلى الخلف، الأنظمة الميتة الحية، كل هاته العلامات وغيرها تؤشر على أن عنق الزجاجة المرحلة الأخيرة، التي يرقص الماضى فيها رقصة الديك المذبوح.

وأوضاع العالم تتعقد، مع انهيار القديم دون جديد واضح، الجديد ما لا نتبين ما يحدث دون أن ندرك، ما تحمله الأخبار اليومية المكررة، وما أُسه أننا نعيش «عالم في عنق زجاجة»، فما يحدث في الجزائر يحدث في العراق، وما في العراق في لبنان، وأميركا المضطربة تجُول الرُقعة في حالة سكر، كما فرنسا التي كأنها تستعيدُ عقد الستينات من القرن العشرين، حيث تعمها التظاهرات وتغرق في الإضرابات، وغير هذا في العالم من تفاصيل الحدث الأكبر: القيامة الآن.

العالم هذا، في قلبه أوروبا، يسيطر عليه حزب الخوف فتعود الفاشية ما ولدت، فتناسلت عقب الحرب الأوروبية الأولي الكبرى، اليوم تظلل أجواء أوروبا مع الحرب الأوروبية التي تثيرها النزعة القومية الروسية بزعامة بوتين من أن ينزع جنسية الأوكرانيين باستفتاء شعبي، قررت نتائجه قبل القيام به. ومن خلال حركات شعبوية تعم الشعوب الأوروبية، بل تنجح في الانتخابات، ما يذكر بنجاح النازيين، فاليمين المتطرف دك آخر مستقر لليسار في أوروبا، حيث نجح في إسبانيا بعد فوزه الميمون في إيطاليا، وهذا النجاح باعثه الرعب من البضاعة التي تروجها الأزمات، والرعب من المستقبل بدوره يؤجج الرعب من الحاضر.

ولا حاجة بنا لابتياع تذاكر سينما، لمشاهدة أفلام الرعب، فيكفي أن نفتح التلفاز ونشاهد الأخبار، كان هذا تعليق الكاتبة «بريوني جوردون» حول واقع حال ميديا الغرب منذ سنوات. واليوم زاد الطين بلة، فقد احتشد قطاع كبير من الشعوب الأوروبية في صعود لا مثيل له لشعبوية كاسحة، دفعت باليمين المتطرف إلى المقدمة في السويد مثلا، مما جعل للزعيم اليميني المتطرف جيمي أوكسون وحزبه تأثيرا مباشرا على السياسة السويدية، وللمرة الأولى في تاريخ السويد المعاصر. هذا الطور يجيء، وقد استنفدت سرديات كبرى مقارباتها ما أضحت في قسم التاريخ بالمكتبات وبالمتاحف، مع تطور نوعي ونقلة تكنولوجية لا مثيل لها. وقد أشار الفيلسوف زيغومت باومان إلى هذه اللحظة باعتبارها الحداثة السائلة، التي تشير إلى المعاناة من الأرق، وكوابيس الخوف من التخلف عن الركب، أو السقوط من نافذة تسير بسرعة فائقة.

الظرف الذي نعيش، يتجلي «ما بين بين»، حيث عالم يحتضر، وعالم يولد مصحوبا بتعسر في الولادة، ولذا ما يموت يُرى، عكس ما يُولد، وفي تقديري أن ذلك يوضحه مسرود «كارلوس فوينتيس» من في «كرسي الرئاسة»، سرد صيرورة النهاية، دون إشارة واضحة أو إيماء لبداية ما، وفي هذا نحن كما الكاتب، نعيش نهاية متمثلة في «عالم في عنق الزجاجة».

بغض النظر عما تؤول إليه الأحداث المشار إليها وما شابه، فهي جزئية في الأخير تؤشر وتوكد أنها حجرة في الماء الراكد، ما نتج عن الحرب الكبرى الثانية، عصر الذرة فالرقمية، وكل السرديات الكبرى، هذا العصر ما حدث فيه مقداره وكثافته يُعادلان ما حدث في التاريخ الإنساني الحديث، وقد استنفد عصارته، فأصابه الوهن وشاخ.

وهذا أُس ما فيه العالم اليوم، ما يعيش سكرات الموت، وما لم ولن يدرك ما يستجد بقدر ما يلاحظ في سنواته الأخيرة، الماضية القريبة، من ثورات وأحداث كبرى، وعجز عن التكيف مع ما يحدث، فما يحدث أعظم من أن يدرك من قِبل من يعيشه. وفي هذه اللحظة الاستثنائية المليئة بالتناقضات يرتبك النهج، مما يصيب عقولنا بالوهن، التي كل ما تفكرت فيها يستعصي عليها. في هذه اللحظة الاستثنائية، التي قد تكون أول لحظة بشرية شاملة تجتاح كل مكان، وتضرب كل بشرى مهما تضاءل شأنه، وتهدد المستقبل الآن وهنا بتغريدات قاتلة، ليس بإمكان أحد تفاديها.

كرة الأرض، الأرض تشيخ وزعماؤها أيضا يشيخون، وتتالي المؤتمرات، سواء القمم السياسية منها أو العلمية، لكن تبدو وكأنها في حال حوار الطرشان، وأنها تلتقي لتجتمع على الخلاف، ومن هذا لا تحدث ذلك الصدى، فتقلب كما صفحات الكتاب البيضاء، بعد أن تعجز أحيانا عن إصدار بيان مشترك، لكن التغريدات القاتلة تتواصل قبل هذه وبعدها.