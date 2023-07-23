الحاضر الغائب

منذ تأسيس المجلس الوطني الانتقالي في مارس 2011، الذي أقر الإعلان الدستوري في أغسطس من العام نفسه، مروراً بلجنة فبراير، وإقرار التعديل الدستوري الذي أسس مرحلة ما بعد المؤتمر الوطني العام، ومع انطلاق الحوار السياسي الليبي، الذي قادته بعثة الأمم المتحدة في غدامس وجنيف ثم المغرب، وانتهى بالاتفاق السياسي «اتفاق الصخيرات»، ثم عُطف باتفاق «جنيف»، وخلال هذه السنوات كان للحوار نجاحات والكثير من الإخفاقات، والجميع متمسك بشرعية متآكلة، وتعمقت العديد من القضايا التي صارت محلاً للنقاش والخلاف والاختلاف، كشروط الترشح، وأخص انتخاب الرئيس، والسماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح من عدمه، وغيرها من القضايا التي تبرز كلما زاد الحل تأزماً.

في جميع هذه المحطات كان المتحكم في التوافق هم أنفسهم الأطراف المُعرقلة للحل، والكل متمترس في محله الذي وجد نفسه فيه، بل كلما انتقل الحوار من طور إلى آخر برز لاعب جديد، شكَّل نتوءا جديدا يشد إليه أحد أسباب الحل، وصارت الحوارات بذلك تدور في حلقة مفرغة، تطرح القضايا نفسها في كل مرة، لتبدأ من جديد ودواليك.

لذلك كان لزاماً أن نكسر هذا الفراغ اللامتناهي، ونبدأ في التفكير عن معامل «ثالث» يحسم هذا الاختلاف، وخارج أطرافه، لكي يتفقوا علي الاحتكام إليه، والنزول عند ما يقرره دون مغالبة لطرف على آخر، أو مصادرة لحقه.

فكل المحاولات التي أفضت إلي أي نوعٍ من الحلول تتصادم مع توجه أو مصالح طرفٍ ما، فكل التعديلات الدستورية، مهما تكن مثالية، وُوجهت بمعارضة بشكل ما، وكل النقاط التي يجرى الاتفاق عليها، بما فيها الانتخابات، جوبهت بالرفض عند الدخول في تفاصيلها، على الرغم من أن جميع الأطراف ينادون بضرورة إجراء الانتخابات.

فأساس الفكرة هو أن يخطو الجميع خطوة للخلف، ويمكنوا الطرف «الغائب» من حسم كل قضايا الخلاف،

وأعني بذلك «الغائب» الوحيد الذي من أجله، ولمصلحته، يدعي الجميع أنه يخدم مصالحه، ألا وهو «الشعب»، الذي صار خارج حسابات كل الحلول.

لذلك أري:

تجاوز كل الأطراف «المدعية»، والعودة بالشرعية للشعب مصدر السلطة، وذلك من خلال بلورة جملة القضايا المختلف عليها، والتي كانت سبباً في إطالة أمد الأزمة، وتمسكت بها الأطراف «الدعية»، لكسب المزيد من الوقت، وتعزيز مواقعهم؛ لمصلحتهم، أو لمصلحة الغير داخلياً أو خارجياً،

ومن ثمَّ نطرح هذه القضايا في «استفتاء» شعبي مباشر، وتصاغ نتائج هذا الاستفتاء في وثيقة وطنية دستورية حاكمة بلا مُعقِّب، تؤسس للمرحلة التالية، تمهيدا لصياغة مشروع الدستور الدائم.

بذلك، سوف ينحسر الخلاف بين كل الأطراف مهما تنوعت مصالحهم من خلال سحب حقهم في تقرير الحلول لكل القضايا الخلافية، ويقتصر اتفاقهم على إجراء «الاستفتاء» فقط، وما يتطلبه تشريعياً ولوجستياً، وهي مسائل لا تتضمن أي موضوعات يختلف عليها، لأنها خالية من أية مصلحة مباشرة.

* الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات