بنغازي في حياة الكائن العاشق

.. ارتباطي بالماضي، على المستوى الشخصي والإبداعي، مردّه الحنين لأجمل سني العُمر التي عشتها في بنغازي القديمة بعفوية مُطلقة كما أغلب أبناء جيلي في حي «اخريبيش» العريق، الذين عاشوا معي تلك الطفولة في زمن الاستقرار الاجتماعي ولو بمتعة الحرية الشخصية التي عشناها داخل جغرافية مكانية محدودة اتّسمت بالعراقة في كُل شيء، ولأنها كذلك فقد عاشت معي لأعيش معها بذات الدفء الذي كان، بتراب الشارع الذي كنتُ أمشيه حافياً تحت لفح الشمس أو برد الشتاء، وبمقعد المدرسة الذي حفرتُ فيه بالفرجار اسم حبيبتي التلميذة

الجميلة في مدرسة «الأميرة»، وبآثار خطاي الصغيرة على رمال شاطئ «توريللي» ونسماته الآسرة التي كانت تحمل من بعيد رائحة شواطئ العالم كُله، تغمر زرقته وبياضه بأمواج تحكي قصص وداع دامعة العينيْن.. كُل شيء في الماضي كان لي، بعبق المكان وحكايات جدّاتنا قبل أن ننام، وبعتمة أزقتنا القديمة ونوافذ بيوتها الشاهدة على طفولتنا الحالمة، بالوجوه التي عرفناها وكانت في النهار تسلك رائحة الشمس وتغيب وكنتُ أعرفُ أنها لن تعود، وبألعابنا الموسمية التي صنعناها بأيدينا لنهاراتنا وليالينا الطويلة وما عادت للمكان لأننا كبرنا ولم يرثها الأبناءُ ولا الأحفاد.. ذلك الزمن بكل ما فيه كان لعبتنا الجميلة في الدنيا رغم الفقر والعوز ومطاردة الظل تحت الشمس اليقظة.



.. لقد تكوَّنت الذّات في ذلك الزمن تحديداً بعطايا المدينة القديمة التي نشأت في طريق القوافل وداهمتها الحروب وهي بين كثبان الرمل والملح، وبما منحتنا من مغامرات صبيانية صقلت تجربتنا في حياة بسيطة مُترعة بالخيبات كانت عاملاً أساسياً في تكويننا العصامي ودافعاً للفضول بمعرفة المزيد، ما شكّل فينا حالة التخيُّل والتعبير بالرسم والكلمات، وهو ما كان وراء كتاباتنا الأدبية التي تشكّلت بمخزون جماليات تلك الرؤى التي كانت زادنا في التعبير كما هي زادنا في الحياة، فكان ذلك الزمن بغناه المعرفي هو المعين الوفير الذي لا ينضب مهما نهلنا منه ومهما ابتعدنا عنه وعُدنا.

.. يظل «المكان» في موقعه الجغرافي وواقعه الإنساني في الزمن هو المؤسس للتاريخ وما ينتج عنه وفيه من أحداث ومتغيّرات سوسيولوجية، وهو ما تشكّل قديماً في ملاحم المجتمعات وبخاصة مع التراث الشعبي الذي تأصّل في عين المكان ونقلته الأشعار والروايات الشفهية عبر قوافل الهجرة من وإلى، والمكان هنا، بتراكمه المعرفي، يتطوّر ويتغيّر بالضرورة مع الزمن، لكنه لا يزول من ذاكرة جمعية عاشت تفاصيله واحتفظت بتاريخية وثراء تراثه حتى أصبح عنواناً طالعاً ببهائه في الفن والأدب.. فبنغازي مثلاً تظل المكان الذي نشأ في التراث الإنساني وكانت علامة فارقة في السرديات المعاصرة بأقلام العديد من أدبائها وعبر مراحل تاريخية مفصلية، لا يستطيع «البلدوزر» الأصفر العابث في أحشائها أن يميتها ويزيلها من الوجود وقد تكوّنت في التاريخ كمدينة مانعة تحتفظ بأسرارها في المكان وتعيش في ذاكرة أهلها كمدينة أسطورية تطفر من ملح لاذع.



.. لقد ارتبط القارئ في العديد من بلدان العالم بمدينة اسمها «ماكوندو» صنعها «ماركيز» في روايته ذائعة الصيت «مائة عام من العُزلة»، وهي مدينة متخيّلة وغير واقعية، لكن إبداع رائد الواقعية السحرية جعلها مدينة حقيقية برائحة المكان الكولومبي البديع بتفاصيل حياة ناسه وحكاياتهم اللاتينية.. لقد انتصر ماركيز بالمكان على المكان بخياله الفذّ، فما بالك بمدينة حقيقية على الساحل الأفريقي وواقعية في أسطورتها اسمها «بنغازي» عاشت للناس في زمن الجوع لتكون لهم في الزمن الردئ، ولتكون لنا في ذاكرتنا، تشبهنا كما نشبهها، في سيلٍ بديع من الكتابات الوجدانية في حضرتها.



.. قد يسهل عليك هدم البيت الذي وُلدتُ فيه وعشتُ طفولتي الزاهية بين حيطانه، لكنك لا تستطيع هدمه في ذاكرتي التي احتفظت بطوبه القديم ودياره الصغيرة المسقوفة بالصنّور والخيش، ومرحاضه البدائي المسقوف بالخشب والزنك، وزير الماء البارد الواقف على الحجر في الظِل، وحبل الغسيل الخشن الذي يتدلّى بثيابنا الرثّة على هواء البحر، وقن الدجاج الذي يقتات على فتاتنا ويبيض لنا ذهباً لذيذاً، وبرائحة الشمس الساطعة التي تفوح من ترابه في الظهيرة لحظة رش الماء.. وبكل شيء في الجوار، ببيوت الجيران حيث نلعب وننام مع قططنا الصغيرة، وحيث هداريز أمهاتنا العابقات برائحة الحنّاء والمسك البلدي، رفيقات دربنا إلى السوق في عشيّات النعناع..



… لقد سقطت القنابل على بنغازي في الحرب العالمية الثانية ولم تسقط بيوتها القديمة التي صمدت كما صمد أهلها في وجه الحرب.. وفي زمن البهتان هدم الغوغاء «سوق الظلام» في يومِ إثمٍ عظيم شهد على الجريمة، لكن أحجار السوق التاريخية التي سقطت إلى حُطام، كانت بعدد اللعنات التي طالت أعمار الفاعلين، فانتهوا بأفعالهم وظل سوق الظلام في ذاكرة المدينة وفي سرديات المكان شاهداً على تاريخها القديم وماثلاً في التراث الأدبي كما أسواق القاهرة ودمشق وبغداد وغيرها.. لا تكون «الرواية» إلّا بالمرور بها.



.. في كتابي الروائي «عودة الولد الصغير» وحكاياته عن بنغازي الصادر عام 2004، كتبتُ حياة المدينة في خلال عشرية ستينيّات القرن الماضي، وكأني كنتُ أتحسّب لهذا اليوم الذي يزول فيه حجر المكان الذي ارتبط بذاكرة البنغازيين القدماء، الشوارع الضيِّقة ببيوتها المتلاصقة ودكاكين بقالتها الصغيرة وباعتها المتجوّلين، بشيّابها الظرفاء وعجائزها الطيِّبات ودلّالاتها البسيطات، وبرائحة البحر التي تكسو وجوهنا بالملوحة، وبأصوات أغانينا القديمة في مقاهينا الشعبية، وبهرج الصبيان وألعابهم في كُل وسعاية وشارع وزقاق، وبمواء القطط

على عتبات البيوت ونباح كلاب الليل في الخِرب المجاورة، وبصياح الديكة في الصّباح ونهيق الحمير عند عرباتها في القيلولة.. وكأن المدينة بتفاصيلها الروائية البديعة كانت لنا على مسرح حياة في زمن بطولي استثنائي عشناه طواعية في ملحمة «الكائن العاشق»، لتنتهي تلك الملحمة ويبقى الكائن العاشق سارداً للحكاية.