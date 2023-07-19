كشف حساب أخير ونهائي

حين تتأكد بالأدلة والبراهين أنك، للأسف الشديد، لم تكن طيلة حياتك واحداً من جيش ملائكة ذكرته الكتب السماوية، ولم تكن قديساً، أو ولياً صالحاً من أولياء الله، لا تبتئس لكونك لن تكون من القلة الموعودة بجنة الفردوس في العالم الآخر، والسبب، لأن هذه الحقيقة ليست وحيدة وأخيرة ونهائية.

في الحياة حقائق كثيرة جداً. أهمها بالنسبة إليك، أنك، في ذات الوقت، ولحسن حظك، تعلم علم اليقين أنك لم تكن، طيلة ما عشت، واحداً من جيش شياطين الجن والإنس. هذه الحقيقة قد لا تضمن لك مكاناً في جنة الفردوس، لكنها تفتح أمامك شقاً صغيراً في باب الأمل، وقد تحظى بذلك الامتياز الرباني.

الحقيقة الأخرى هي أنك، بعد علمك وتأكدك من الحقيقتين السابقتين، تكتشف أنك معلق بخيط في الهواء. بمعنى هناك احتمال ضعيف بحدوث معجزة، بأن تتحول، في لحظة، إلى ملاك رحيم وجميل، وتنضم أخيراً وبفخر إلى الجيش الملائكي، أو أنك، من دون حاجة إلى حدوث معجزة، تسقط من عليائك إلى قعر الجحيم لتكون رفيقاً لإبليس وذريته ومن والاهم.

الخوف من حدوث الأمر الأخير، من المؤكد أن يكون الباعث والمحفز لك على تفاديه. المشكلة أنك حين تباشر التنفيذ، تكتشف أنك في حاجة إلى بداية جديدة من أول سطر، وليس فقط في ورقة جديدة، بل في كراسة جديدة، قد لا تكون متوفرة!

وما حدث ببساطة هو أنك، بطبيعتك الإنسانية المخاتلة، وبما تعلمته من خبراتك طوال سنوات عمرك، ضيعت الكثير في سبيل أن تنال القليل. وأن ذلك القليل الذي نلته من الدنيا، واستمتعت به، كان سبباً، من أسباب عديدة، وراء اقترابك من حافة السقوط المريع. وأن إمكانية إصلاح ما حدث ليست ممكنة أو سهلة، لأنك وصلت مرحلة متقدمة في العمر، وقصرت المسافة بينك وبين الموت، ومن المستحيل عودة الزمن للوراء، بل ومن المؤلم جداً، عدم حدوث معجزة. ليس لأن عصر المعجزات ولى وانقضى، فهذا غير صحيح مئة بالمئة. المعجزات تقع كل يوم، وتظهر بأشكال مختلفة. لكن معجزة العودة بالزمن إلى الوراء ليست من ضمنها، ولا تظهر إلا في الأفلام السينمائية وفي قصص الخيال العلمي، وأدب الفنتازيا. والحل؟

حل واحد لا يكفيك ولن يحول بينك وبين ما تخشاه وينتظرك. وهذه حقيقة أخرى تضاف إلى ما عرفته من حقائق في الربع الأخير من حياتك. وأنك في حاجة إلى عدة حلول، كي تتمكن من إغواء عصافيرالطمأنينة بمحاولة بناء أعشاشها في حنايا قلبك المُسنّ. ولكي تعرف تلك العصافير الطريق إلى قلبك، يتطلب الأمر العمل على تصميم خريطة طريق وتزويدها بكل العلامات التي تقود نحو المكان المقصود. وقبل البدء في ذلك العمل، يلزمك تعلم لغة جديدة بأبجدية مختلفة، في أقصر زمن ممكن. وتكتشف للمرة الألف أنك في أمسّ حاجة إلى حدوث معجزة، تعيد الحياة إلى كل ما فقدته ذاكرتك، بفعل الزمن، من خلايا قد تساعدك في سرعة التعلم.

والحل؟

حل واحد لا يكفي.

لكن البداية أن تقتنع أن "اللي راح راح، وحد العياط قولة ووك"، وأن "اللي صبّاته السموات تتحمله الأراضي." وعلى المرء أن يواجه ما فعلت يداه، حتى وإن جاء إلى هذه الدينا محروماً من يدين.

هل يعني ذلك السقوط الأبدي في ذلك القاع المستعر، المليء بتلك الكائنات الممقوتة؟ ربما. إذا أنكرت تدخل الرحمة الإلهية، وأوصدت نهائياً ذلك الشق الصغير في باب الأمل، الذي فتح أمامك، ذات يوم. وفي حالة حدوث ذلك، لا تبكِ حزناً، لأن البكاء لن يغير من واقع الأمر شيئاً، وإن كان يمنح الشامتين فيك، من شياطين الإنس خصوصاً، فرصة أخرى للشماتة.

والحل؟

مؤقتاً اثنان:

الأول والأسهل: إعادة قراءة المقال كاملا وبالمقلوب، إن استطعت إليه سبيلاً.

الثاني والأصعب: " دَبّرْ لروحك."