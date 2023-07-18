أن تبني

(إلى صديقي نجيب الحصادي)

أبي رجل بنّاء، عاش في بيته، ما بناه طوبة طوبة بتأنٍ ومثابرة، وفي حياته تنقل في أكثر من بيت ما أنشأه في «حي الصابري». «سي بوحوام» صديق أبي، «أسطى بناء» من الطراز الرفيع، فقد تعلّم على أيدي بنائين من اليونان وإيطاليا، من عاشوا في مدينة بنغازي حتى انقلاب سبتمبر 69.

كلما أراد أبي إنشاء بيت سلم زمامه إلى «سي بوحوام»، من يستلم أمر البناء من ألفه إلى يائه، وبشروطه ما لا يتزحزح فيها عن قيد أنملة. ومنها أن يتسلم بدءا ثلاث زجاجات نبيذ، يسكب إحداها عند وضع حجر الأساس، ثم يتجرع الثانية فالثالثة عند انتهاء يوم شغله. مهمتي أن أجلب قفة تحوي شرطه الأول والأهم، ذات مرة وضّح لي «سي بوحوام»: أن هذا الطقس نذر حمله نفسه، وقد جاء من أن اليونانيين لا يبدؤون البناء إلا بهذا الطقس، ثم أن معلمه اليوناني توفي، ولم يحضر جنازته، فنذر أن يسكب على الأرض، حيث عاد معلمه إلى بيته الأصل، زجاجة نبيذ كلما شرع في وضع حجر أساس.

عشت في طقوس البنائين الطفولة والصبا، مأخوذا بشغف أن أكون على عجل رجلا، مثل «سي بوحوام»، وقبل مثل أبي، من جعلني الطفل التاجر في دكانه، ثم الطفل الخباز في مخبزه، بل الطفل النجار في منجرة جارنا «الوسيع»، فالميكانيكي في إنجاز صغائر ما تحتاجه سيارة أبي وحتى صحبه. لكن يبدو لي أن «سي بوحوام»، أسطورة الطفولة الممسوسة بطقس البناء، باعتباره لزوم ما يلزم. وقد عشت، حين تمكن الليبيون مع بواكير النفط، من وضع القرش الأبيض للبناء والإنشاء وليس للزمن الأسود، حتى أن جدتي أنشأت بقروش خدمتها للآخرين، غرفة وحماما دون مطبخ وبسور قصير، ذا ما استطاعت إليه سبيلا، حين كان من لزوم ما يلزم أن تفعل ما تستطع، لهذا عرفوا أن الأخطار لا تلم إلا بغير الفاعلين في الحياة.

تلبستني روح الإنشاء تلكم كهاجس بنّاء، كلما شاهد بناء مميزا قديما وجديدا، اندهش وشده، فرسخ في نفسه كأنما قرأ كتابا، فمثلا لما أخذت في إنشاء كتابي «سيرة بني غازي»، تحولت لسائح في شوارع بنغازي، ما كأنما أراها للمرة الأولي، ثم دخلت بيوتا ما ظننت أدخلها أو أنها موجودة أصلا. روح «سي بوحوام»، روح مدينة تنهض من حرب ضروس، حرب أوروبية كبرى ليس لها ناقة فيها ولا جمل، وقد رصد هذه الروح الكاتب عبدالله القويري، في قصصه التي أنشأها فور عودته من المهجر. روح البناء هذه تبدو اليوم في البلاد، التي أصابها جنون الهدم لسنين طوال، الروح التي تنشئ على عجل ما فاتها، ما أعجزها عنه الزمن القبيح منشئ المثابات والمقابر. ومن هذه الروح، طالني شيء فغدوت أرمم بيتي، ما أنشيء منذ ما يقارب القرن، من سيدة إيطالية قيل إنها قائدة من قادة الحزب الفاشي في برقة!.

خلال أشهر مضت انغمست في روح البناء، فصممت أن أشيد صرحي، صيانة بيتي العجوز وقد غدوت عجوزا مثله، وأن يكون له ابن. قلت إن تنشئ بيتا مثلما تزرع شجرة معمرة، أو تأتِ بفكرة جديدة، تؤلف كتابا، تكتب رواية أو ديوان شعر، تعدُ أن تكون ابن عصرك، فتصبح في العصر السيبراني، من تلاميذ الذكاء الصناعي فمن معلميه، أي أن تكون صاحب التعويذة القديمة جدا: أشعل شمعة ولا تلعن الظلام. هكذا غرقت في بنغازي حيث لا أحد، فالأصدقاء منهم من أصابه الوهن ومنهم من مات، أردت أن أصون الروح من وهن، النفس من غبن، الجسد من ترهل الشيخوخة، الحياة من موت قبل مجيئه. روح «سي بوحوام»، روح أبي حامت حولي، فأخذت أبني، أنهض من سبات يصيب الناس كافة فينكفئون، غير مدركين: إن الأخطار لا تلم إلا بغير الفاعلين في الحياة.