المنفى الذهبي... أسئلة الماضي والحاضر

عن دار الفرجاني صدر أخيرا كتاب «المنفى الذهبي بالبو في ليبيا.. أضواء وظلال» لمؤلفه الدكتور مصطفى رجب يونس، (1) وهو أستاذ مساعد في التاريخ السياسي والاجتماعي المعاصر في جامعة طرابلس.

محور هذا الكتاب شخصية الجنرال الإيطالي «إيتاليو بالبو» منذ توليه حكم ليبيا في 1934 وحتى وفاته في سماء طبرق حين سقط بطائرته العام 1940. ويعد «بالبو»، وفقا لأستاذ التاريخ الإيطالي في جامعة فيرار بإيطاليا «أندريا بارافيللي»، الممثل النموذجي شبه المثالي للفاشية الإيطالية، ويضيف في تقديمه للكتاب، أن شخصية «بالبو» لا تزال تحتفظ في جعبتها بالعديد من الحقائق والأحداث التي لم يتم تناولها بعد، رغم أنه الأكثر تناولا بالدراسة من بين المسؤولين الآخرين الكبار داخل الهرم الفاشي (2).



«بالبو» حاكما للأراضي الليبية



في الفصل الأول من الكتاب يتطرق المؤلف إلى قرار «موسيليني» بتسمية «ايتالو بالبو» حاكما للأراضي الليبية في 31 أكتوبر 1933

كان «بالبو» خلال هذه الفترة وزيرا للملاحة الجوية، واعتبر بطلا، ليس في إيطاليا فقط، ولكن على مستوى العالم بفضل مغامرته المتمثلة في عبوره المحيط الأطلسي جوا، ويُعدّ أحد الأقطاب الأربعة المكونين للنظام الفاشي في إيطاليا، ولقد تعددت آراء المؤرخين في تفسيراتهم لدوافع قرار «موسيليني» بتعيين «بالبو» حاكما للمستعمرة الإيطالية ليبيا، وأيضا في تفسير استقبال «بالبو» لهذا القرار.



وبعد أن يعرض المؤلف لهذه المواقف عبر متابعة تفصيلية موثقة، ينتقل بنا إلى جزئية أخرى تتمثل في حرص «بالبو» على متابعة عمل سابقيه الذين حكموا البلاد من الإيطاليين من قبله، مبينا أن هذا الحرص كان يتضمن أيضا نيته في إحداث قطيعة مع أولئك الذين تولى المهمة محلهم من خلال خطط كبيرة لحكمه عبر برامجه التي كانت تستند إلى مشروع تجديدي، إذ كان «بالبو» يسعى إلى تعديل السياسة العدوانية القمعية للجنرال غراسياني نائب الحاكم الإيطالي الذي سبقه في ليبيا «بادليو» بعد أن انتهت الحرب وساد الهدوء في البلاد، فكان أن طرد «بالبو» «غراسياني» وأبعده عن نظام حكمه للمستعمرة المغاربية (3) في محاولة لإصلاح فظائع سياسة القمع، التي نفذها «غراسياني» في الأراضي الليبية، ومن خلال هذه السياسة كان «بالبو» يستهدف إنشاء واقع استعماري يساوي، إن لم يتفوق، على العديد من المستعمرات الأوروبية الموجودة في أفر يقيا (4).



في الفصل الثاني الذي حمل عنوان «مشاريع البناء والتعمير في المراكز الحضرية وخارجها» يسلط المؤلف الضوء على مشاريع البنية التحتية التي تمت في عهد حكم «بالبو»، إذ غدت المستعمرة الشمال أفريقية خلال هذه المرحلة مسرحا لتطور جذري في التجديد المعماري والحضري، من خلال نشاط مكثف، للبناء والترميم، في المدن الليبية بشكل عام، وفي مدينة طرابلس بشكل خاص، بهدف خلق نسيج استعماري تجددي على الطراز الحديث (5).



أما خارج المراكز والمدن الرئيسية فإن الإنجاز الأهم كان تشييد الطريق الساحلي الذي ربط للمرة الأولى شرق ليبيا بغربها، إضافة إلى الشروع في إنشاء قرى سكنية ومراكز زراعية في إقليمي طرابلس وبرقة الغرض منها توطين أسر المزارعين الإيطاليين الذين تم جلبهم من إيطاليا، علاوة على مجموعات صغيرة بدوية من السكان المحليين، وهذا المخطط، وفقا للدعاية الفاشية، هو بمثابة إعلان عن وصول الحضارة الإيطالية، بعد السيطرة السياسية المباشرة للحكومة على هذين الإقليمين (6).



ويشير الكاتب إلى نقطة بالغة الأهمية، وإن لم يُولِها ما تستحقه من توضيح، وهي أنه رغم الإجراءات التي اتخذت من أجل جذب البدو الليبيين إلى مشاريع المراكز الزراعية التي أنشأها الاستعمار الإيطالي من أجل جعل العمل الاستعماري بأكمله موضع ترحيب من قبل الليبيين، إلا أن الكثير من الليبيين رفضوا هذه المشاريع، واعتبروها وفقاَ لـ «بالبو» نفسه تمثل هجوما على أسلوب ونمط حياتهم البسيط والمتين عبر القرون، إضافة إلى حرمان الليبيين من أراضيهم الخصبة، ومراعيهم، ومواردهم التي كانوا يعتاشون منها.



وبالتالي فإن هذه المشاريع التي قام بها الغازي المحتل لبلدهم في نظر هؤلاء ما هي إلا سياسة ترمي إلى إخفاء الانتهاكات وأعمال العنف التي ارتكبت ضدهم خلال السنوات السابقة لمجيء بالبو، لا سيما من قبل الجنرال «غراسياني» وعمليات التهجير الجماعي والمعتقلات الجماعية. وكان على المؤلف أن يُوضح ذلك بمزيد من المعلومات، وألا يمر بها مرورا سريعا، فما قام به الاستعمار الإيطالي في ليبيا ما هو إلا جرائم إبادة جماعية واغتصاب لأراضي الليبيين، واعتداء وعدوان وسلب لممتلكاتهم.



يخصص المؤلف الفصل الثالث لقطاع السياحة والتحديث الذي قام به «بالبو» في هذا المجال لإدراكه للإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها ليبيا من حيث المناخ المعتدل والآثار القديمة لبدة وصبراتة وقورينا وغيرها من المناطق، مضى بالبو لتنفيذ مشاريع تتعلق بالخدمات الفندقية ووسائل الاتصالات وخدمات النقل والعديد من الفاعليات الصناعية والثقافية والترفيهية والرياضية ويذكر المؤلف بالتفاصيل الموثقة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية في هذا الجانب، بالإضافة إلى إنشاء المسارح ودور السينما وقاعات الفنون جرت إقامة حفلات فنية موسيقية وعروض سينمائية في دور السينما ومسابقات رياضية للسيارات إلخ..



في الفصل الرابع يتطرق المؤلف إلى النظام الصحي الذي أنشأه «بالبو» والذي تمثلت استراتيجيته في تحسين المرافق الصحية، في سلسلة من الإجراءات قامت على تجديد هياكل المستشفيات والعيادات الخارجية في المراكز الحضرية الأكثر اكتظاظا بالسكان كما شملت الخدمات الصحية المناطق الداخلية، بما في ذلك المناطق الصحراوية، وذلك من خلال إنشاء المرافق الصحية المتنقلة وتجهيزها بالمعدات الحديثة» (7).



ويعرض المؤلف تفاصيل الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ويختتم هذا الفصل بالإشارة إلى نتائج هذه الاستراتيجية التي عكستها الإحصاءات السكانية التي أجريت خلال الأعوام 32 و36 و38 وبينت الانخفاض المستمر في عدد المصابين بالأمراض والوفيات مع زيادة تدريجية في معدل المواليد، وفي عدد السكان.



ونلاحظ أن تناول المؤلف لموضوع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية الاستعمارية بقيادة بالبو في ليبيا تضمن إشادة بالمستعمر الإيطالي الذي أنقذ السكان المحليين من الأوبئة التي كانت منتشرة بينهم، وربما كان هذا صحيحا، لكنه تضمن أيضا نقدا مبطنا لعمليات المقاومة التي قمعها الاحتلال الإيطالي. فالمقاومة، وفقا للمؤلف، كان لها « تأثير سلبي على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وكان من شأنها أن تؤدي على المدى البعيد إلى مزيد من الفقر والبؤس، فضلا عن تدهور واسع في جميع مجالات الحياة اليومية للسكان المحليين» (8).



لكن المؤلف يستدرك الأمر في نهاية هذا الفصل ويعود ليؤكد أن سياسة بالبو في تحسين القطاع الصحي في المستعمرة الإيطالية كان الهدف منها تحقيق حلم الاستعمار الإيطالي بإنشاء الشاطئ الرابع (9).



تحديث قطاع التعليم هو محور الفصل الخامس من الكتاب حيث يعرض المؤلف لسياسة «بالبو» في هذا الجانب التي كانت تستهدف تحقيق الانضباط الأيديولوجي والتعاون بين الإيطاليين والسكان المحليين، وكان التعليم بمثابة الأداة الفكرية لإعادة تأكيد السيطرة الكاملة لنظام «موسيليني». ويبين المؤلف الإجراءات التي تم تنفيذها في مجال التعليم الابتدائي والتعليم المهني والتعليم الديني وتشجيع تعليم الفتيات، فالمستوى الثقافي للعرب الليبيين عشية الحقبة البابلية كان متأخرا ويعتبر من المستويات المتدنية بين جميع سكان شمال أفريقيا (10).



الفصل السادس من الكتاب حمل عنوان «البعد الديني الإسلامي والحكومة الاستعمارية»، ويوضح المؤلف في هذا الفصل أن إيطاليا منذ احتلالها لليبيا في 1911 حرصت على عدم استفزاز المشاعر الدينية لدى الليبيين، فأعلنت أن سياستها في هذا البلد تقوم على احترام الدين الإسلامي. جاء ذلك منذ البداية من خلال البيان الذي أصدره الجنرال «كانيفا» بعد السيطرة على طرابلس في 13 أكتوبر 1911. بل سعت إلى توظيف المشاعر الدينية لليبيين في سبيل بسط سيطرتها عليهم. والجنرال «بالبو» واصل سياسة من سبقوه في ليبيا في هذا الموضوع، فاستمرت ظاهرة زيارة أضرحة الأولياء والأماكن الدينية، وقام الحاكم الإيطالي بتوفير وسائل نقل الزوار إلى هذه الأماكن، كما جرى إعادة تنظيم هيئة الأوقاف كهيئة رسمية، وأيضا هيئة القضاء إضافة إلى المواقف المؤيدة للإسلام التي يسردها المؤلف بالتفصيل.



الفصل الأخير حمل عنوان «الاستيعاب والتجنيس»، وفيه يتطرق إلى سعي «بالبو» إلى مصالحة الليبيين، وكسبهم إلى جانب سياسة بلاده الاستعمارية وجعلهم ينسون القمع والانتهاكات والجرائم التي تعرضوا لها، وذلك لكي يضمن نجاح عملية الاستيطان الإيطالي للأراضي الليبية في ظل تعاون بين الإيطاليين والعرب الليبيين. كما نفذ إصلاحات ذات طابع اجتماعي بعد الاتفاق بشأنها مع عدد من الوجهاء والأعيان ورجال الدين، مثل منع الزواج من القاصرات، ومنع ممارسات بعض الفرق الصوفية الذين اعتادوا ضرب أنفسهم بالسكاكين، وجلد أجسادهم بالسياط، ولعق المعدن المنصهر إلخ وتحديث وضع القبائل البدوية التي كانت تعتمد على حياة التنقل في الصحراء، من خلال دمج شخصية الفرد المندمج في القبيلة، في واقع اجتماعي أوسع وأكثر تطورا، وإخراجهم من التجمع القبلي التقليدي.



وفي العام 1935 تم إنشاء منظمة «شباب الليتوريو» الإسلامية على غرار «منظمة الليتوريو» الإيطالية، تستهدف في عضويتها الأطفال والصبيان بغرض تدريبهم وتأهيلهم ورفع مستواهم الصحي والرياضي والعلمي تدريجيا، هذا هو الهدف المعلن، ولكنْ هناك أهداف أخرى كانت خفية لم تعلن عنها السلطات الاستعمارية حينئذ، كما يقول المؤلف الذي يدعم تحليله بما قاله المؤرخ الإيطالي «ديل بوكا في هذا الصدد «إن مؤسسة الشباب العربي، أكدت على الفصل الواضح بين العرب والإيطاليين واتضح أنها مجرد وسيلة لإعداد وتأهيل الشباب عسكريا لحروب استعمارية مستقبلية» (11).



في مساعيه لإدماج الليبيين في إيطاليا الفاشية، منح «بالبو» شهادات الجنسية الإيطالية لفئة من الليبيين على أثر قيامة برحلات سريعة في شرق وغرب ليبيا لمن انطبقت عليهم شروطها التي من بينها إجادة اللغة الإيطالية قراءة وكتابة، ولم تصدر بحقه أحكام جنائية، وسبق أن انخرط في العسكرية الإيطالية الفاشية، كانت الجنسية الإيطالية محدودة، ومخصصة فقط لمجموعة صغيرة من الأشخاص، تتلخص في كونها موالية جدا للنظام الفاشي، كنوع من المكافأة، كما يلحظ المؤرخ بالمييري» (12).



أسئلة

لقد قام «بالبو» بكل هذه الإنجازات ليس لصالح ليبيا والليبيين بل لصالح إيطاليا الفاشية الاستعمارية التي اعتبرت ليبيا شاطئا رابعا لها، وكان مخلصا لهذه السياسة الاستعمارية، وفيا لشعبه الذي جاءت جالياته لتستقر في الأراضي والمزارع الليبية التي جرى طرد أصحابها الليبيين منها بعد اجتثاث المقاومة، وبعد عمليات التهجير والإبادة الجماعية في المعتقلات أوائل الثلاثينيات.

لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن حين نتأمل تجربة «بالبو» في حكم ليبيا، هو لماذا الحاكم الليبي لم يكن وفيا مخلصا لشعبه مثلما كان «بالبو»؟، خاصة في مرحلة حكم القذافي التي دامت أربعة عقود وتوفرت فيها الثروة النفطية؟

لقد اكتفى القذافي بطرد الجاليات الإيطالية في سنوات حكمه الأولى، وأعاد الممتلكات من الإيطاليين إلى أصحابها الليبيين أوائل السبعينيات ليكسب تأييدهم لحكمه، وبمجرد أن تحقق له ذلك، تفرغ لترسيخ سيطرته على الحكم وإبعاد الخصوم سواءً من رفاقه أو من فئات الشعب، ولم يقدم شيئا يذكر في مشاريع التنمية والعمران والتعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية، خاصة وقد توافرت له الأموال الضخمة نتيجة إيرادات النفط.



هوامش

1-«المنفى الذهبي بالبو في ليبيا ..أضواء وظلال»، د. مصطفى رجب يونس، دار الفرجاني، الطبعة الأولى 2022.

2-نفسه، ص11

3-نفسه ص13

4-نفسه ص35

5-نفسه ص38

6-نفسه ص 38

7-نفسه ص 120

8-نفسه ص117

9-نفسه ص147

10-ص150

11-نفسه ص282

12-نفسه ص 296