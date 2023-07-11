جريمة القرنفل

في التسعينيات من القرن الماضي كان المشهد الشعري الليبي ينهض من خراب عظيم، ويقف على أنقاض ركامٍ من جثت الإجابات المحنطة عن النهضة والحداثة والتراث والتاريخ والأيديولوجيا وما بعد الكولونيالية، وبالطبع عن الجسد وعن الفردانية، كان عقد الثمانينيات قد مر قاسيًا ومدمرًا على كل محاولات التحديث في ليبيا، لتسود الفوضى وتتواصل مذابح الكتب، ولم يتبق إلا حشد صغير من الشعراء يقاومون التخريب ومدّ النوستالجيا ويدافعون عن مشروع الحداثة في الأدب، كان مفتاح العماري وفرج العربي وفرج العشه وفاطمة محمود وفوزية شلابي يحفرون في الصخر من أجل ثقافة ليبية حديثة، كان اليومي والفردي، كان الجسد والأنوثة والفردانية جدارهم الأخير لمقاومة فوضى القطيع وأيديولوجيا الأوهام الكبرى.

تسعينيات القرن الماضي فاجأتنا أصواتٌ أخرى في المشهد الثقافي الأدبي والشعري خاصة، فاجأنا عمر الكدي «الذي هبط من غريان» ناضجًا ومتميزًا ولا يتوقف عن ضحكٍ كالبكاء، فاجأنا مجاهد البوسيفي بنص شعري ومقالة صحفية ترف بجناحين صغيرين بعيدًا عن الحداثة وقضاياها الكبيرة «المفاضة» نحو «المابعدها»، أصوات ليبية جديدة وطازجة (قادربوه، رامز النويصري، حواء القمودي، سميرة البوزيدي سعاد سالم، محيي الدين المحجوب)، ثمة الكثير من الأصوات التي نهضت في تسعينيات القرن الماضي، ولست هنا لحصرها، وعبرت عن طموحات ليبية جديدة من درنة كان سالم العوكلي وعبدالسلام العجيلي حملة مشاعل مشروع التحديث الشعري والثقاقي في ليبيا.

سالم العوكلي بدا راسخًا في هذا المشروع لا يحيد عنه في أصغر التفاصيل المعرفية والجمالية فكتب الشعر والمقالة والدراسة والرواية، وكلها كانت لتلمس وتكشف عن مواطن وإنزيمات التحديث في الكيان الثقافي السائل.

كان شعره محاولة للاقتناص والاحتفاء بالمبهج والمنير فينا وتعرية ما يطفئ هذا المنير والمبهج.

تفتيش العوكلي عن المنير؛ قاده لاكتشاف حشود الظلام والإرهاب والموت، كتب رواية «اللحية» حيث يلتقي المستنير الملتحي بالملتحي الآخر «المظلم» ويوحدهما مصير واحد هو القوة الأكثر ظلامية وقمعًا والتي لا تميز بين لحية وأخرى لتكون كل اللّحى طرائد لمفترس واحد.

بعد فبراير تتحول إحدى اللحيتين إلى لحية أمير داعشي، وتظل الأخرى لحية كاتب وتصبح درنة «مدينة اللحيتين» سابقًا، مدينة لحية واحدة هي «لحية داعش».

في رواية «اللحية» يعرّي الكاتب «الملتحي» رفيق رحلته «الملتحي» الآخر، يعرض تحولاته وهواجسه وعقده، دون أن يغفل كونه ضحية مضطهدة ومطاردة تشاركه المصير.

رواية «جريمتك ياقرنفل» تبدأ بعد سيطرة «داعش» على درنة حيث يخطف كاتب رواية «اللحية» عند بوابة ويجرّ إلى مكان منعزل وسط إحدى غابات الجبل الأخضر، ليبقى هناك وحيدًا ومعزولًا يعاني الظلام والتوجس والخوف، عيناه مسدودتان برباط أسود، لتبدأ محاولاته للبصر عبر التبصُّر، محاولات إشعال أنوار الداخل ومقاومة العمى مستعينًا بكل خبراته الحياتية والمعرفية في التعامل مع الظلام واختراق حجبه السوداء.

التحقيق مع الكاتب المخطوف لا يقوم به محقق عادي، بل يقوم به بطل رواية «اللحية»، الذي صار أحد زعماء داعش بدرنة ويأخذ شكل اللوم والغضب والكره لرفيق رحلة الاضطهاد والمطاردة أيام النظام السابق.

كان الداعشي بطل رواية «اللحية» يقرأ على مسامع كاتبها مقاطع تصوره مهووسًا بالجنس والعنف وأيضًا بالهشاشة والضعف بنبرة اللوم والغضب والحقد، ويدرك الكاتب مصيره المحتوم على يد شخصية روايته «اللحية»...

الكاتب المخطوف المعصوب العينين يسمع ويدرك ما يجري في المعسكر الداعشي حيث التعذيب لمخطوفين والقتل وأيضًا حفلات النكاح التي يوفرها داعش لجنوده.

يستحضر الراوي تجربة أبيه في معتقلات الفاشست الطليان عبر سردٍ موازٍ ومتداخلٍ مع سرده لأحداث معتقله الداعشي.

في هذه التجربة الروائية الغنية والمتفردة يخوض «سالم العوكلي» تجربة تداخل الفن والواقع، الفن والتاريخ، السرد وتحولاته التي لا تتوقف، والأهم رعب الكتابة وقول الرأي والمعرفة وسط مجتمع يسيطر مرضاه النفسيون على الثروة والسلاح والفتوى.