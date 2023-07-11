الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي

مثلما سيطر على محادثات البشر، يوماً، الحديثُ عن المحرك البخاري أو الكهرباء أو الراديو أو التلفزيون وصولاً إلى آخر جيل من الموبيلات ــ وكلها قوبلت بحماس مشوب بالخوف ــ يدور الآن الحديث باستبشار وكثير من الفزع عن الذكاء الاصطناعي، لكن المختلف في هذه التقنية الواعدة المتوعدة أن الخوف منها يتفشى حتى في العقول التي أنتجتها، والتي بدأت تعقد المؤتمرات الدولية التي تناقش فوبيا ما ينذر به هذا التحول الخطير في عالم التقنية ومحاولة وضع القواعد والقوانين التي تقي الإنسان شروره الممكنة، والمختلف أيضا أن كل الابتكارات السابقة والتقنيات كان متحكَّماً فيها بقرار يتخذه الإنسي، أما الذكاء الاصطناعي الذي ينزع إلى نوع من الاستقلالية ينبئ بأنه سيكون قادراً على اتخاذ القرارات بنفسه، والمختلف أيضاً أنه، بعكس عصر الصناعة، يمثل فضاءاً كونياً منتشراً أفقياً وعمودياً يتنفسه الجميع مثل الأكسجين، ما يجعله فضاءً تذاوتياً (تداولياً) جديداً مثل العملة أو الدين أو الميديا أكثر منه تقنية مركزية.

سعى العقل الإنساني بداية من اكتشاف العجلة وصولاً إلى السيارات ذاتية القيادة، إلى بذل كل جهده لجعل التقنية في خدمة الإنسان وسبيلاً لتخفيف الأعباء الجسدية عنه في الأشغال والتنقل والتواصل؛ من المحرك البخاري إلى الهاتف إلى الريموت كونترول الذي جعلنا نتصفح العالم ونحن مستلقون على فراشنا، إلى الطيار الآلي وروبوتات الخدمة المنزلية. وفي كل ذلك ظل الإنسان هو المسيطر، وهو من يتخذ القرار، وهو من يفكر ويضع الخطط وينجز البحوث ويكتب البيانات وكلمات افتتاح المهرجانات أو المؤتمرات العلمية أو الفنية.

والآن يبدو أن العقل المبتكر بدأ يسعى حتى لتخفيف الأعباء الذهنية عن الإنسان، لأن ثمة أدمغة آلية في غاية الذكاء ستفكر وتخطط وتتنبأ وتحلم بالنيابة عنا، وباعتبار أنها جهود تحتاج إلى طاقة لا تقل عما يحتاجه العمل الجسدي من طاقة.

حصل منذ فترة أن أقامت الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازي ندوة علمية عن الذكاء الاصطناعي، وقرر رئيس الجامعة د. محمد سعد، أن يُشرك الذكاء الاصطناعي في أعمال الندوة المقامة حوله، فاستعان بـ(ChatGPT)، وهو عبارة عن روبوت محادثة تمت برمجته لإجراء محادثات طبيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي ــ طالباً منه، دون حتى أن يُعرِّف بنفسه، أن يحرر له كلمة افتتاح الندوة، وهذا ما أنجزه في ثوانٍ، وكانت الكلمة التي افتتح بها الندوة، والتي بدأت بالبسملة والديباجة المناسبة للمكان وثقافته، لأن الذكاء الاصطناعي كان يعرف معلومات كثيرة عن طالب هذه الكلمة «هويته، عقيدته، مكانه، طبيعة المؤسسة... إلخ» من خلال القناة التي تواصل عبرها والمعلومات المخزنة لديه.

يعيد البعض بدايات هذا الوعد التقني الذي أفضى إلى ظاهرة الذكاء الاصطناعي إلى العام 1950، حين قدم عالم الرياضيات والحاسوب والمنطق ألان تورينج، صياغة رسمية لمفهومَي الخوارزمية والحوسَبة باستخدام آلة تورينغ (وهي نماذج برمجية تعتمد على محاكاة منظومة الدماغ البشري للتعلم والتعرف على الأنماط وتحليل البيانات) لحلّ ما يعترضنا من مشاكل، وفي عقد السبعينيات وصولاً إلى منتصف التسعينيات تعرض هذا التطوير إلى نوع من الجمود عُرف بـ «شتاء الذكاء الاصطناعي». وفي أواخر التسعينيات وعلى عتبة القرن الجديد، أعلن الذكاء الاصطناعي عن نفسه بقوة كتحدٍ مستقبلي عندما هزم الحاسوب (Deeb blue) التابع لشركة IBM بطل العالم في الشطرنج، ليبدأ بعدها عصر الروبوتات والمحاكاة الهيئية والذهنية للبشر.

تسمية الذكاء الاصطناعي ــ المرتاب في دقتها ــ تجيء في جزئها الثاني (النعت) في مقابل ما يمكن أن نسميه الذكاء الطبيعي. وكل الكائنات؛ من الفيل إلى الفيروس مروراً بكل أنواع النباتات تتمتع بذكاء يمكن أن نسميه ذكاءً خَلْقياً مبرمجاً في الجينات والخلايا العصبية، مهمته الحفاظ على النوع والدفاع عن النفس و(آليات) التكيف مع المتغيرات المكانية والزمانية، وبالتالي فالذكاء بمفهومه الحضاري والعصري الذي توجه إلى ترويض الطبيعة، وتحسين الحياة، وتنظيم العلاقات، وتحقيق الرفاه، وتخفيف الأعباء عن الجسد والذهن البشريين كله ذكاء مكتسب، مُصنّع أو اصطناعي، شُيّدتْ من أجله مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحث وورش التدريب وخطط التنمية البشرية وغيرها مما يشبه البرمجيات التي زادت مراراً من ذكاء الكومبيوتر.

وهذه الرؤية جعلت الرئيس الفنزويلي الأسبق لويس هيريرا كامبينس، يصدر قراره بإنشاء وزارة للذكاء العام 1978، وكلَّف صديقه الشاعر لويس البرتو ماتشادو بالوزارة، باعتباره صاحب أطروحةٍ نظريةٍ تعتبر الذكاء مهارةً قابلةً للاكتساب والبرمجة وليس مكتسباً فطرياً، ويعرّف الذكاء بأنه «القدرة على التقاط الروابط القائمة بين الأشياء والموجودات، حتى ولو كانت غير منظورة، وهذه القدرة قابلة للاكتساب بالتدريب والتعليم». وهي الفكرة نفسها التي بنيت عليها آلة تورينج في تحليل المعلومات والربط بين البيانات وصولاً إلى الاستنتاج والحل.

وبالتالي أرى أن التسمية المناسبة هي (الذكاء الآلي) على غرار تسمية العقل الآلي القديمة. ومثلما تتمتع الفيروسات غير الحية ــ الأصغر بآلاف المرات من البكتيريا والتي هي عبارة عن حمض نووي مغلف ببروتين ــ ببرمجة فطرية تجعلها تتصرف بذكاء مذهل لاتخاذ القرارات التي تضمن التكاثر والحفاظ على النوع، فتراوغ اللقاحات، وتتحور باستمرار، وتخدع شفرة الخلايا الحاضنة لتنفتح لها وتغزوها، فإن الآلات الجامدة غير الحية يمكنها عبر البرمجة الإنسانية أن تتصرف بذكاء يفوق الذكاء البشري الذي صممها، غير أن آفاق الذكاء الاصطناعي التي تخبرنا بأن الآلة هذه المرة تملك قدرة اتخاذ القرارات بذاتها بما فيها القرارات الخطيرة على الوجود البشري، هو ما يجعل العالم مذعوراً.

ويعقد المؤتمرات التي تسعى فقط لتقنين أو لجم خطر ما سماه الفلاسفة «شبح في الآلة»، حين وصف ديكارت عبرها علاقة الجسد بالعقل أو بالروح في سياق تطويره لما عُرف بالفلسفة الميكانيكة التي أصبحت جزءاً من الثورة الصناعية، إلى أن قوضت قوانين نيوتين دعامات هذه الفلسفة عبر قانون الجاذبية وظاهرة التأثير عن بعد دون تلامس ميكانيكي، ما جعل تشومسكي يعلق على ذلك التداعي بقوله «نيوتن حطّم الآلة، لكن الشبح مازال هائماً».

والآن يُنظَر إلى الذكاء الاصطناعي كشبح هائم قد يخرج عن السيطرة ويلقي الرعب في كل مكان يحل فيه، بما يشبه رواية الرعب التي ابتدعتها المراهقة الإنجليزية ماري شيلي، العام 1818، عن حكاية متخيلة لعالم شاب اسمه فيكتور فرنكشتاين، مزجت فيها الخيال العلمي مع الرعب الكامن في حدوس العلم بإمكانية محاكاة القدرات البشرية تقنياً، غير أن الوحش أو الإنسان الآلي الذي خلّقه فرنكشتاين خرج عن السيطرة وأصبح يبتز صانعه (خالقه) بقتل أقرب الناس إليه إذا لم يصنع له زوجة بمواصفاته لتستمر سلالته.

والذكاء الآلي يبدو للعالم وكأنه من سلالة فرنكشتاين، غير أن هذا الهلع سيكون مقصوراً على من ولِدوا ونضجوا قبل الذكاء الاصطناعي الذي نتحدث عنه اليوم، ومستقبلاً سيولد جيل في قلب هذه الظاهرة ويتكيف معها، وتصبح جزءاً من حياته اليومية الطبيعية، لأنهم لا يملكون خبرة في حياة سابقة ليقارنوا بها أو يحنّوا إليها، أما مستقبل هذه التقنية فيصعب التنبؤ به حتى على الذكاء الاصطناعي نفسه، والمجتهدون الآن في قراءة تداعيات هذا الفضاء؛ من فلاسفة علم ومفكرين، يرون أن هذه أول تقنية تتميز بشيئين مختلفين عن كل ما سبقها: وهي أنها أول تقنية لا تنطفيء أبداً أو غير قابلة للإطفاء، وأول تقنية يمكنها أن تتخذ قرارات. بل ذهب البعض إلى أن الذكاء الاصطناعي قد (يُنزِّل) يوماً ما كتابه المقدس الخاص.

ثمة مقابل منطقي آخر لتسمية الذكاء الاصطناعي تتعلق بالجزء الأول، وهو الغباء الاصطناعي، ما يمكن تعريفه بعكس تعريف ماتشادو للذكاء: عدم القدرة على التقاط الروابط القائمة بين الأشياء والموجودات. وهذا نوع متفشٍ في الكثير من التجمعات البشرية التي ما زالت لا تجيد الربط بين الموجودات الذي يشكل جوهر الوعي.

فعلى غرار أن الذكاء يمكن اكتسابه وتطويره عبر آليات التعليم والتعلم، فالغباء أيضاً ليس فطرياً، ويمكن اكتسابه عبر سياسات قمعية تنحدر بآليات التعليم والتنمية البشرية وفق سياسات عامة مدروسة ومخطط لها، نختصرها عادة بالتجهيل المتعمد، يفضي إلى صناعة مجتمعات لا يمكن أن يوصف أسلوبها في تدبر الحياة إلا بالغباء (المُصنّع) الذي هو بدوره لديه القدرة على اتخاذ القرارات المدمرة، وتبرز أسئلة أخرى: هل من الممكن أن يظهر مشاكسون رقميون يصممون روبوتاً للغباء الاصطناعي في مواجهة روبوت الذكاء الاصطناعي، مثلما صُممت الفيروسات الإلكترونية التي تشوش على ذهن الكومبيوتر وتفتك بذكائه؟.

وهل من الممكن أن يتشكل في نسيج الذكاء الاصطناعي ضمير أخلاقي يجعله يحجم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو ضد نفسه؟ وباعتبار الذكاء الإنساني يحاكي بتفوق ملحوظ الدماغ الذكي الذي صممه، فهل من الممكن أن يفرز يوماً ما عبقرياته الخاصة مثلما أفرز الذكاء البشري عقلَ نيوتن أو آينشتاين أو هوكينج، ليقفز بالبشرية إلى باردايم آخر؟ وتنطبق الأسئلة نفسها على مصير الفنون المستقبلية في ظل هذه التقنية القادمة.