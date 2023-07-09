فضيحة العصر

إذا ما استثنينا أميركا الشمالية (الولايات الأميركية المتحدة وكندا) وأستراليا ونيوزيلندا، فإن أرض فلسطين التاريخية هي آخر أرض واقعة تحت الاستعمار، والشعب الفلسطيني آخر شعب يرزح تحت الاحتلال.

إن تنصيب الكيان الصهيوني الديني الاستعماري، المسمى «دولة إسرائيل»، ودعمه من قبل قوى الاستعمار والإمبريالية بقصد تأبيد وجوده، يعد وصمة عار في جبين الإنسانية وجريمة نكراء تثقل ضميرها. إنه، باختصار، فضيحة العصر. وعندما أقول «الإنسانية» فالمقصود ذلك التيار، أو القطاع، من البشرية الذي يؤمن بالقيم الأخلاقية العامة، قيم العدل والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

إن الكيان المسمى «دولة إسرائيل» يعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي ليست لها حدود معلنة، لأنها كيان استعماري توسعي يسعى إلى ضم أوسع مساحة ممكنة من الأراضي المحيطة. والدليل على ذلك هو التوسع في إقامة المستوطنات [البعض يسميها، عن حق: مغتصبات] على الأراضي الفلسطينة التي احتلت سنة 1967.

خلافاً لما كانت عليه أميركا الشمالية وأستراليا وكندا، قبل حركات الكشف الجغرافي، فإن فلسطين تقع في منطقة ذات ماضٍ حضاري، والشعب الفلسطيني ينتمي إلى هذا التاريخ الحضاري للمنطقة. ولذا، فإنه حتى لو وقع تحت احتلال يدوم عقوداً طويلة، مثلما حدث بفعل الغزو الصليبي، الذي دام حوالي تسعين سنة، فإن إرادة المقاومة فيه لا تموت وجذوة الكفاح التحرري لا تنطفئ. قد تتراجع أحياناً وتضعف، لكن من غير الممكن القضاء عليها وإماتتها.

وهذا ما نشهده ويشهده العالم معنا الآن، من خلال ما يجري في قطاع غزة والضفة من جرائم تقترفها قوات احتلال غاشم مدججة بأكثر أسلحة الفتك تقدماً وتطوراً، ومقاومة باسلة لشعب متشبث بعزيمته وكرامته. هذه المقاومة التي تبدع في تطوير أساليب وأدوات كفاحها وتصديها للعدوان.

صحيح أن خسائر الفلسطينيين من مقاتلين ومدنيين ونساء وأطفال، تفوق بأرقام فلكية خسائر الاحتلال في الجنود والمدنيين. لكن متى كانت معارك التحرير تقاس بالأرقام والحسابات الرياضية؟ عمليات التحرير تقاس بصلابة الإرادة والعزيمة. والمهم في الأمر أن ما يتكبده العدو من خسائر، مهما كانت طفيفة، يتكبدها في الجنود المقاتلين، أو في المستوطنين المقاتلين هم أيضاً، والمدنيين الذين هم جنود احتياط. وبذا يحرم كيان العدو من الاستقرار والشعور بالأمان، وتتزعزع ثقته في وجوده المؤبد على هذه الأرض.