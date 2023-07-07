شياطين الإنس

شياطين الإنس بعالمنا تلهو وتذهب للصيد وتحتسي المنبهات في خلاعة نفس. كيف للإنسانية مقاضاة شيطان الإنس لتدليسه وغشه في عالم أضحى الأسوأ هو القدوة؟!. حالة التراجعات في القيم على مستوى المعاش جعلت من العزوف عن الشيطان وشيطنة الأحوال تبدو بنظر البعض هرطقة، ربما كهرطقات طرابيشي حينما اعتزل درسه الديني لينحت النور على طاولته الدمشقية كبديل له في مسارب أقداره!.

تموت الأسئلة أمام جُل الوهج والارتباك الذي يسببه شياطين الإنس، فيسرع المرء البسيط جاراً المعوذتين، وساحباً نفسه من منولوج الحيرة والمرارات، مسلماً بأن همسات النيهوم زندقة تجرعها في سوق الحشيش، أو استنشقها في هواء هلسنكي اللعين.

فيهرب ذاك البسيط فينا من ذاته وأسئلته، رغم يقينه بأن شياطين الإنس لا تزال خارج باب داره تناديه على سحابة التبغ مغرية إياه بعدم الاستماع لضميره، ولا لنداءات محمد شحرور، لاعتبارات أن همسات الضمير صيحة فجور بماء ضحل تسكنه العفاريت!

شيطنة الأحوال من قبل أئمة التقية أو المصعدين للأزمات بخطابات تحرض على زيادة أكوام البؤس في زمن المحن هذا، لا بُد أنها أفعال باتت، على رواج شياطين الإنس وأفعالهم؛ ظاهرة شائعة، وأن حالات التعاطي الإيجابي معها ليست الا محض استسلام لعملية غسل أدمغة من مبادئ يجهر التقليديون العتاة بالكفر بها، لكن المثير منذ شروع ما أطلقوا عليه الصحوة أن البسيط فينا صار محاصراً بفكرة أو حلم بجنة سماوية أقل ضجيجاً وأكثر عدلاً، وما علينا إلا المثابرة في الصبر والتصابر.

فالبسيط بيننا لا يملك كفاية فضول تدعوه لمطالعة الخبر واستطلاع الأحوال، فالتلقين حصانة للناقل من أي معاكسة أو تضاد أو مجرد استفهام، رغماً عن الحقيقة الخالدة بأن الآخر لا يمكن أن يكون فارغاً في كل شيء، ولا يمكن أن يكون خاوي القيم، فنحن جزء من الحقيقة، والآخر يملك نصفها الآخر، لكن مرارة حالنا أن العقل الدوغمائي هو السائد بروحه التي لا تقوم إلا على الضدية مع البشر ومع الأشياء، لترسخ وجودها عبر شيطنة الآخر دونما السعي للبحث عن أرضية مشتركة تختصر علينا الزمن والجهد للبقاء في وئام.



«وكأن لسان الكون نادى بالخمول» عبارة صاغها صاحب المقدمة لتقدح رحلة أمتنا في غياهب الأحادية في الرأي والجهل والاجترار والجمود، ومن ثم الغرق في الانحطاط والأفول. عالمنا العربي منقطع تماماً عن الإنتاج المعرفي والفكري، لدرجة أمسينا نعيش بعالم لا علاقة لنا به، ولا نعرف مفاتيحه، فاحتللنا بلا أي عناء خانة المفعول به على أطراف مركز الحضارة وخطها الممتد من أميركا الشمالية إلى اليابان.

يرى مالك بن نبي أن الحضارة «تنطلق بالروح» وتتوقف عند نقطة أسماها «التوقف العقلي» وصولاً لتحقيق نجاحها، واصفاً عصرنا بأننا نعيش «حقبة ما بعد الموحدين»، حقبة فقدنا فيها ليس عقلنا وحسب؛ بل الرغبة في الخروج من نفقنا المظلم والكفر بأصنام العتمة فيه.

بل حتى الصدفة الجيولوجية في تاريخنا الحديث التي جعلت منا دولاً نفطية، كرحمة ربانية مباركة تنشلنا من الفقر والمرض، لم نعلن فيها نهاية السُبات، بل استمررنا في خلط السلطات الروحية بالدنياوية مروراً بكل الفتن بما فيها من شيطنة للآخر، وصولاً لركب بحور الدم والخوض فيها أهلياً وإقليمياً.



روح الشعب تبرز عند الأنثروبولوجي كليفورد غيرتز في أنها تكمن في صميم لهجته ونبرته وخصائصه ونوعية حياته وتطلعاته فيها، إنها أسلوبه الأخلاقي والجمالي الذي يرسم مزاجه. إنها الموقف الضمني الذي يتخذه أعضاء الجماعة تجاه أنفسهم وتجاه العالم الذي تعكسه الحياة وهذا ما يكشف عن رؤياهم للعالم التي تنبئ عن مدى تفهمهم وإدراكهم للنظام وللتنسيق. فأي مزاج نحن فيه اليوم؟! وما هي رؤانا للعالم؟! أسئلة مشروعة حتماً لأي فرد منا، ولكن الدهشة ستسحقك حينما نقرأ الصحفي البريطاني الراحل روبرت فيسك وهو يربط بين نظافة بيوتنا وقدارة شوارعنا وميادينا العامة، ليكشف ببراعته المعهودة عن عطب روح وانعدام رؤية في بصيص يظل يحتجب.

فيسك الذي قضى عقوداً طويلة من عمره بالمنطقة، وله مواقفه المشرفة تجاه قضايانا كفلسطين وغزو العراق والإسلاموفوبيا، إلا أنه شُيطن ذات لحظة من قبل أهل الغوغاء وأشبعوه ضرباً في اعتداء واضح بأحد شوارع أفغانستان سجله في إحدى مقالاته بجريدة الاندبندنت اللندنية مطلع هذه الألفية.



بيير بورديو في عقد الثمانينيات الماضي عبر تجربة علمية قضاها في منطقة القبائل في الجزائر أبرز مصطلح «الحس العملي» في المجتمعات التي لا كتابة لها، أكد فيها على أن «الحس العملي» يدل على الطابع المعاش والخبرة المجتمعية غير المكتوبة واللا متأمل في قيمها ونواميسها ورموزها وما يؤسس لشخصية الفرد وسط الجماعة ومدى التضامن فيها، ليختتم بأن انبثاق الشخص الحر أو النقدي عن الجماعة لا يمكن أن ينبثق ببساطة في هكذا مجتمعات. لا أعتقد أن التركيبة القبائلية- كجماعة- تختلف كثيراً عن سائر الجماعات بالمنطقة كالعرب والطوارق والتبو والغجر وأهل النوبة، لكن الإشكال يظل عربياً، إذ طور العرب لغتهم وكتبوا، ودشنوا عصر التدوين، إلا أن الشخص النقدي والمستقل ظل غير منبثق ولا واضح المعالم، فهل غيابه مرده إلى أن «قنديل أم هاشم» ما زالت شياطين الإنس ترعاه؟!