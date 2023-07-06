حُكّة وحُكّية

فى اللهجة المحلية «حكة وحكية والجمع حكاك وحكاكي» التي- أظنها - منحوتة من الحُقّ أو الحُقّة بعد إقلاب القاف كافا، حيث في قاموس المعاني حُقَق: جمع حُقّة.. ومن هنا كانت مقاربتي بين اللفظ بالفصحى «حُقّة» والعامية «حُكّة».. وتطلق عندنا على أي علبة من الصفيح مثل التي تستخدم في تعليب بعض المواد الغذائية.

وهنا لا زلت أذكر، وفي زمن بعيد، كان هناك نوع من الحليب المركز المحلى تحت اسم «كارنيشن» الذي يأتي في «حكة صغيرة»، وكان الأطفال في ذلك الزمان يصنعون ألعابهم بأنفسهم، فكانوا بعد إفراغ محتواها، يصنعون بمجموعة من تلك الحكك بعد ربطها بسلك معدني هيئة تشابه سيارة صغيرة.

أما في الفصحى حُقّ أوحُقّة وحُقق وحُقاق حسب المعاجم العربية القديمة هو وعاء معروف ولم تذكر له تفصيلاً لأنه معروف عندهم، ومنه إناء لحفظ الطيب والأدهان العطرية وعادة تكون هذه الأوعية مستديرة صغيرة ولها فتحة صغيرة أو متوسطة تسد بسدادة أو بغطاء صغير.. ومنه ما يصنع من العاج «أنياب الفيلة» بعد نحتها وصقلها ويسمونه «حُقّ العاج».

وهذه الكلمة موجودة في قصيدة مشهورة تعرف بـ «بلد الطيوب» وهي إحدى أهم القصائد التي تغنت بليبيا وهي من شعر «علي صدقي عبدالقادر» وصارت أغنية جميلة قام بتلحينها الموسيقار علي ماهر وغناها المطرب محمود كريم، رحمهما الله جميعاً..

تقول كلمات القصيدة:

بلدي وما بلدي سوى حقق الطيوب

ومواقع الأقدام للشمس اللعوب

أيام كانت طفلة الدنيا الطروب

فالحب والأشعار في بلدي دروب



ولاقت تلك القصيدة والأغنية قبولاً واسعاً حينها ولا زالت إلى اليوم.



المعنى الثاني الذي استدعى لفظ حُكّة أو حُقِّه يتعلق بما كان شائعاً عند العرب قديماً.. فقد قرأت أمراً لافتاً، حيث كانوا يصفون نهد المرأة بـ «حُقّ العاج» وهو من التشبيهات النمطية التي اشتهرت عند شعراء الغزل الحسي وظل هذا التشبيه محتفظاً ببهائه وروعته من عهد الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم مخترع هذا التشبيه إلى عصرنا الحاضر، حيث يضيف الشعراء من خيالاتهم صوراً حيوية لهذا العضو الذي يرمز إلى الأنوثة والإثارة والحنان والجمال والأمومة.. يقول عمرو بن كلثوم فى معلقته.



وثَدْياً مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رَخِصـاً حَصَـاناً مِنْ أُكُفِّ اللاَمِسِيْنَـا

ثديًا مثل حُقِّ من عاج بياضًا واستدارة

رخصًا: لينا. حصانًا: مصانا.

وهنا قد يسأل البعض عن وجه الشبه بين النهد والعاج أو حُق العاج؟ والرأي ربما في اللون أو الاستدارة أو نعومة الملمس.

وأخيراً لا بأس أن نشير إلى أمر مختلف المقصد من استعمال اللفظ، حيث في بعض المناطق في بلادنا قد يستخدم اللفظ بغرض «التحقير» وذلك عندما يوجه أحدهم إلى آخر ويناديه بلفظ «يا حكّية» ففي هذه الحالة ينصرف معنى اللفظ إلى معنى الذم والقدح والتحقير، وكأنه يعني وصف الشخص بالغباء وذلك لأن الحكية شيء غير عاقل أو أن المعنى ينصرف إلى معنى الانغلاق والجمود العقلي مثل علبة الصفيح الصماء.