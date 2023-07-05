طرابلس وحافلاتها الجديدة

كنتُ في طرابلس، قرابة منتصف النهار، واقفاً على رصيف في منطقة الظهرة، رفقة شقيقي، في طريق مختنق بحركة المرور، تقود باتجاه جامع سيدي الإمام والبحر، قاصداً منطقة قرب سوق الثلاثاء القديم.

كنا على عجلة من أمرنا، نتوقع أن نستقل سيارة نقل ركاب خاصة «إيفيكو»، أو أي سيارة أجرة شاغرة تمر بقربنا. وبدلاً من ذلك، تبدت لنا، من وسط الزحام المروري، حافلة عامة «أوتوبيس».

لا أعرف من أين انبثقت تلك اللحظة، أو كيف نفذت من وسط الزحام، كما فعلت الحُمّى بأبي الطيب المتنبي؟ ولا أدري أيضاً إلى أين مقصدها.

لم أستشر شقيقي. رفعت يدي اليمنى عالياً مؤشراً للسائق بالتوقف. شقيقي التزم الصمت، واكتفى بنظرة إليَّ تقع في منزلة بين التساؤل والتعجب. فرشوته على الفور بابتسامة. سائق الحافلة، بدوره، أشار بيده إلينا، منبّهاً إلى أن محطة الوقوف تبعد قليلاً عن النقطة، التي كنا متسمّرين بها. فسارعنا أنا وشقيقي بالتحرك إلى نقطة تقترب من فندق، كان يسمى فندق أفريقيا. وهناك وجدنا شخصين آخرين واقفين في الانتظار.

وجود الحافلة العامة في طرابلس، بعد غيبة طويلة جداً، بدا لي غريباً نوعاً ما. ليس مبعث الغرابة وجود حافلة عامة على طرقات مدينة، يقطنها قرابة ثلاثة ملايين نسمة. ذلك أن الحافلات العامة والمدن تسيران معاً يداً بيد. إذ نادراً جداً أن تجد مدينة ليس بها مواصلات عامة، وخاصة الحافلات. وطرابلس، عاصمة ليبيا، العاصمة الوحيدة في العالم، حسب علمي، التي كانت إلى وقت قريب جداً تفتقر لوجود حافلات عامة، لأكثر من نصف قرن. ورغم أن الأمر يخلق وضعاً استثنائياً، إلا أن سكان طرابلس كعادتهم، لا يولونه اهتماماً. وما ينطبق على طرابلس يطال مدناً ليبية أخرى، مثل بنغازي وغيرها.

السؤال: كيف سيتصرف حيالها أبناء الأجيال الجديدة من سكان العاصمة، الذين لم يسبق لهم رؤية حافلة عامة في طرقات مدينتهم كل حياتهم؟ وعلى سبيل المثال، هل يستقبلونها بترحاب أم باستغراب وبلا مبالاة؟ وهل هم على استعداد للتنازل عن ركوب سياراتهم الخاصة واستخدامها؟ الإجابة في علم الغيب. والتكهن بقبول الحافلة لن يكون سهلاً، في مدينة تضيق شوارعها، بما يشحن إليها على متن البواخر من نفايات السيارات الكورية.

المنظر الذي لا أنساه، تمثل في اللحظة التي ظهرت فيها الحافلة فجأة أمامي، من دون سابق إنذار، مثل وحش حديدي هائل محاصر بسيارات حديدية من أنواع عديدة، ومن كل جانب، الأمر الذي ذكرني بالمغامر الإنجليزي جليفر حين وصل إلى أرض بلاد الأقزام، فأحاطوه من الجوانب كافة، وأوقعوه أرضاً على قفاه، وقيّدوه بحبال.

دفع شقيقي دينارين للسائق، وتسلم منه بالمقابل تذكرتين ورقيتين. تقدمنا داخل الحافلة وجلسنا على مقعدين متجاورين. وانطلقت الحافلة من جديد، باتجاه البحر. كانت جديدة ومكيفة، وغير مزدحمة، يقودها سائق مهذب، ونظافتها ملحوظة، وبدت لي أفضل ألف مرة من ركوب سيارة نقل ركاب خاصة (إيفيكو) والأهم من ذلك أنها شقّت طريقها وسط الزحام بسهولة غير متوقعة.

لا أدري إن كان قاموس طرابلس اليومي سوف يتسع لمفردة حافلة عامة مستقبلاً. ولا أعرف إن كانت عودتها إلى شوارع وطرقات مدينة مختنقة بزحام مروري، ستكون دائمة. لكنها موجودة الآن، وإن هامشياً. وهذا، في حد ذاته، فأل خير، ودليل على أن رجال الأعمال الليبيين انتبهوا إلى وجود فراغ في سوق المواصلات العامة، يستلزم الإسراع بملئه، قبل فوات الأوان.

إلى حد الآن، لا يمكن الاعتماد على الحافلات في طرابلس. إذ ما زالت في طور جنيني. والنوايا الحسنة، رغم توافرها، فإنها واقعياً، لا تكفي وحدها لنجاح عودة الحافلات العامة. فالمواطن الذي يختار استخدامها عليه الانتظار لساعات طويلة، تحت مختلف ظروف الطقس.

والحل الأكثر عملية في نظري، وهو ما سمعته من أحد الأصدقاء، ويتمثل في قيام الشركة المسؤولة عن تسيير الحافلات بتوفير برنامج إلكتروني، يمكن للمواطنين تحميله في هواتفهم الخليوية، ويمكنهم عن طريقه تتبع سير الحافلات في خطوط سيرها على الطرقات في كل المناطق. بحيث يصبح من السهل عليهم استخدام الأيقونة الخاصة بحركة سير الحافلات، ليتعرفوا على مواقع الحافلات التي يودون استخدامها على الطرقات، في الوصول إلى وجهاتهم المقصودة. ومن خلاله، يمكنهم الخروج من منازلهم في وقت مناسب، والتوجه إلى محطات وقوف حافلاتهم المقصودة، والانتظار، متى تبين لهم أن فترة الانتظار لن تستغرق إلا دقائق قليلة.

وهو حل عملي جداً وممكن واقعياً وفعلياً. ونأمل من المسؤولين في شركة حافلات السهم أخذه بعين الاعتبار، والتفكير في إمكانية تنفيذه بجدية. ومن دون ذلك، يصبح من العبث وضياع الوقت، انتظار وصول حافلة لساعات طويلة، وقد لا تصل، من شدة ازدحام الطرقات.