سيرة مصرية ليبية (1- 2)

لم نكن نعرف الفرق، حتى صديق الصبا مصطفي عزوز، العائد من المهجر في مصر، من يكبرني سناً، هو أيضاً لم يكن يفرق، كنت في سنة تعليمية مهمة عند الأهل، السنة السادسة الابتدائي، المهمة أكثر عند الدول الخارجة من حقبة استعمارية مقيتة!، قطعاً لم يفرق جمعنا من الصبيان، من كانوا يزعمون القيام بعمل فدائي تحت قيادة مصطفي، من سيدخل الجامعة ثم يدرس الهندسة النووية، العمل الفدائي موجه إلى معسكر المستشفي العسكري الإنجليزي، ما يجانب حينا «الصابري» ويتبع قيادة القاعدة الإنجليزية في البلاد.

لقد وكّد لنا مصطفي، اليوم الثالث عشر من يونيو/ حزيران 1967، أن سبب النكسة وهزيمة جيوش العرب، الطائرات التي شاركت في دعم إسرائيل، لقد ذكر ذلك جمال عبد الناصر ونقلته إذاعة صوت العرب، وأن هذه الطائرات خرجت من القاعدة الانجليزية «العدم» في ليبيا، التي لا نعرف الفرق بينها وبين مصر.

تلك النكسة جعلتني أقرر عدم دراسة اللغة الإنجليزية، عدم دخول الأفلام الأجنبية خاصة الأميركية، عدم لباس الجينز، زيارة مصر اليوم، اليوم وليس غداً: جعلوني مزوراً للحصول على وثيقة سفر لسفرة واحدة، لمن تحت السن القانوني. كان المشكل، أن عليّ تصديق أوراق طلب الحصول على الوثيقة، من قِبل مختار المحلة، من كان صديق أبي، أبي من لم ولن يسمح بفكرة السفر وليس تنفيذها، لذا زوّرت توقيعه، بجسارة مراهق قدّمت طلب الموافقة مرشومة بتوقيع أبي، المختار صديقه من يثق بي، لم يراجع الأوراق، بل ختمها ومهرها بتوقيعه. هكذا تسنّى لي كمزور، وفي سنة الشهادة الإعدادية، زيارة مصر الأولى.

سكنت في مصر، في الحي الذي سأسكنه كلما زرتها، وحتى أقمت فيه إلى الساعة، عندما عشت في القاهرة منذ سبتمبر 2014: حي العجوزة. ثمة دافع لذلك، ففي ذلك الحي مستشفى العجوزة الأهلي، ما يعرفه ويتردد عليه ليبيون، من يزورون برّ مصر للعلاج، منذ نشأته. أصاب أختي الخرس طفلة، صديق أبي الممرض نصح بعلاجها في مصر، ما يعرفها ويعرف مستشفياتها جيداً، حيث رافق مرضى أرسلتهم الدولة للعلاج بمصر، خاصة بمستشفي حلوان النفسي. سافرا معا حاملين أختى غزالة الطفلة، من عادت بسماعة لم تستخدمها البتة، فكانت سفرة خاسرة، وكأنها زيارة لمستشفي العجوزة فحسب، وأن أبي وصديقه الممرض عادا عاشقين لمصر، وخاصة نساءها، وقد جعلا منى سكرتيرهما لشؤون الحب، فأخذت أكتب لهما رسائلهما لسوسو وشوشو.

مع ظهور نتائج النفط تدفق عمال مصر على بنغازي، وأخذ رجال من ليبيا في الزواج من المصريات، مما جعل الكثير من البيوت والشوارع مصرية، ما قد يكون محفزي أكثر للسفر، قيل أن كورنيش الإسكندرية بات ليبياً، كما كورنيش بنغازي أمسى مصرياً. صديقي زميل المدرسة (إبراهيم المقصبي) شخصية رومانسية: سواح حب، سواح أغاني عبدالحليم حافظ، ساح في حب بنات الإسكندرية ما يشاهد في الأفلام، ما سهل عليّ أن أجره معي كرفيق رحلة، كنا فيها على خلاف: هو يهوى ثرثرة البنات.. أنا أهوى ثرثرة المثقفين.. وعلى هكذا منوال ترافقنا، كخطين متوازيين متقاربين جداً لكنهما لا يلتقيان.

ركبنا الحافلة من بنغازي إلى الإسكندرية، مثلما يفعل السائح الليبي، نزلنا في محطة الرمل، لكن غادرناها إلى ميدان المنشية، هناك أمسك بنا شاب ليبي، قال إنه مضيف في الخطوط الجوية الليبية، كخبير سفر اعتبرنا جهالا، أولادا تائهين، فتطوع لإنقاذنا. جرنا إلى فندق «مرحبا»، ثم أخذ زمام أمرنا وجوازاتنا والشيء الكثير من نقودنا!.

فاعل خير، يكمل إجراءاتنا ويطمئن علينا، في فندق من يعمل فيه جله بنات، كنّ يعرفن فاعل الخير جيداً، لهذا كنّ في حالة قهقهة، وكلما مررن بنا يتهامسن. صديقنا المضيف أشار إلى قطيعه وبفخامة الواثق بالله قال: اختارا من تحبان منهن. في الليلة الأولى تكفل بسهرتنا، كمراهقين تحت السن القانوني، حرص على أن نتفرج ولا نشتري، وأن نشم الشواء.. وعلى رائحته نأكل خبزنا الحافي.