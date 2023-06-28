ألف ليل وعين

لا أذكر أني شاهدت فرقة مسرحية تؤدي تدريبات (بروفات) تأهباً واستعداداً لتقديم عرض مسرحي. في السبعينيات من القرن الماضي، كنت، رفقة صديقي الأستاذ المسرحي عبد الرزاق العبارة، أتردد على مقر فرقة المسرح الحر في طرابلس. وفي بعض الأحيان، كان يعنُّ لبعض أعضاء الفرقة قراءة مسرحية، وكنت أجلس معهم، متحلقين حول منضدة، منصتاً. لكن في الأيام القليلة الماضية اصطحبني صديقي الكاتب المسرحي والروائي منصور بوشناف لمشاهدة بروفات تؤديها فرقة المسرح الوطني بطرابلس، استعدادا لتقديم مسرحية بعنوان "ألف ليل وعين".

العنوان أعلاه، بمجرد أن تقع عليه عيناك، أو يطرق صدفةً سمعك، يحيلك بسرعة ضوئية، إلى ألف ليلة وليلة، وإلى عوالم حكايات شهرزاد، وهي تتحايل بدهاء أنثوي، على زوجها الملك شهريار بسرد حكاياتها، على أمل أن تصرفه عن التفكير فيما كان يدبر لها من سوء مصير، أذاقه لمن سبقوها من زوجات. وهو، أي العنوان، يجعلك كذلك تتذكر للتوّ طعم متعة مميزة سبق لك تذوقها.

وفي ذات الوقت، فإن اجتماع مفردتي ليل وعين معاً، يحيلك على فنّ آخر، غير الحكي: فنّ الموال. من منّا لا يتوقف مُنصتاً بمتعة، حين يسمع صوتاً رخيماً مثقلاً بشجن وأسى يردد: ياليل ياعين.

لكن وجود مفردة ألف أمام ليل وعين مربك، ويعقّد الموضوع قليلاً، ويجعل المرء منّا يتوقف مفكراً. ذلك أن المسرحية ليبية. ومؤلفها ومخرجها ليبي وهو الصديق نوري عبد الدايم. وتؤديها فرقة ليبية. وهذا يعني، تخميناً، أن موضوعها المقترح ينناول الواقع الليبي في أعوامه الأخيرة، ومآسيه، والطريق المسدودة التي وصلها متأزماً، ولم يتحرّك منها قيد أنملة.

من جهة أخرى، فإن عودة المسرح إلى طرابلس تعدّ، في رأيي، بارقة أمل. تلك البارقة ما كانت لتتوفر ونعيشها، لولا الاستقرار النسبي، الذي تحقق في السنتين الأخيرتين، رغم ما اعتراه من اهتزازات، تعتبر طفيفة ومحتملة، مقارنة بما عشناه قبلها من حروب.

عودة المسرحيين إلى الحضور على الخشبة والأضواء والتألق الخلاق، وعودة مسارحنا إلى الحياة بعد غياب طويل، خطوة إيجابية جداً، في الاتجاه الصحيح. فالمسرح كان ومازال أستاذ الشعوب. وهو دليل على تعافي الأمم وتقدمها حضارياً، ورسوخها في المدنية. إلا أنّه ليس بمقدوره التنفس في هواء ملوث بالبارود والعسف وإخراس الأفواه. ولا يزدهر في زمن الأزمات وغياب الاستقرار، حيث يصير الفاصل بين الحياة والموت مجرد خيط نحيل، أوهن من خيط عنكبوت. بل يتمدد وينتشر في أزمنة يستتب بها السلام والوفاق وسعة الأفق عقلياً، ويبدو أكثر حضوراً وتجلياً حين يكون متاحا دستوريا وقانونيا واجتماعيا ودينياً تعدد الأصوات واختلاف الألوان. ورغم أن ليبيا قبل انتفاضة فبراير 2011 كانت مستقرة أمنياً، إلا أن النظام السابق ناصب الثقافة والفنون عموماً، والمسرح خصوصاً العداء، ولأسباب معروفة للجميع. وما أباحه وشجعه كان مؤدلجاً لتطويل عمره واستمراره. وربما كان ذلك العداء الواضح سبباً في تعرض مسارحنا إلى التجاهل والهجران، مما أدى إلى إخراسها بالإغلاق، أو بيعها وتحويلها إلى دكاكين وعمارات ونفايات تجارية. وحين سقط النظام العسكري، لم تتح للمسرح فرصة العودة، لأن الذين وثبوا على السلطة اتضح أنهم لا يقلون عداء له عمن سبقوهم. وتبيّن كذلك أن ليبيا بعد الانتفاضة كانت كمن هرب خوفاً من أنياب غول، فوقع، لسوء حظه، بين يدي "سلاّل قلوب."

لذلك، تملكتني مشاعر مختلفة، وأنا أتحسس طريقي بصعوبة بالغة رفقة الصديق منصور بوشناف إلى داخل مبنى معهد جمال الدين الميلادي، بشارع الزاوية، بين أكوام القمامة، والأنقاض، ونصل معاً سالمين، إلى حيث الصديق المخرج نوري عبد الدايم، مؤلف ومخرج المسرحية، يقود نخبة من الممثلين، من الجنسين، في تدريبات اسستعداداً لعرض المسرحية في وقت قريب.

قد لا أستطيع وصف مشاعر البهجة التي غمرتني وأنا أجلس في الصف الأول من مقاعد صالة تدريبات مزودة بركح، وبجانبي واحد من أبدع من أنجبت ليبيا من كُتّاب مسرحيين، وأمامي تتألق نخبة من ممثلين من الجنسين، يتدربون بجدية على أداء أدوارهم.

لنأمل أن تكون "ألف ليل وعين" البداية المأمولة والمنشودة لعودة أستاذ الشعوب، وأن تدفع باتجاه عودة فرقنا المسرحية ومخرجينا وممثلينا إلى الحضور تألقا وإبداعاً على خشبات المسارح في كل مدن ليبيا.

الأمل هو آخر ما تبقى لنا. ولا يمكننا إفلات حبله من أيدينا.