شيء عشته وآخر عشقته عن بعد...

الثقافة هي أس الحياة والنهضة، أوهكذا اعتقد المثقفون العرب منذ القرن التاسع عشر، إنها الطريقة وطريق النهضة. ضمن هذا الاعتقاد نشأت فكانت الثقافة التربية، وكان من علموني، هم من تربوا على أيدي المعلمين الأوائل، المحتارين بين الأصالة والمعاصرة. لكن هذا الظن، في الثقافة ما كان يعني انفصام شخصية، صبغ دولة الاستقلال والتحرير، فكان الطريقة الوحيدة الممكنة للمشاركة والتعبير عن الذات، بعد أن قامت هذه الدولة بتأميم السياسة، ومنعت الأحزاب وما في حكمها. لهذا الجانب الموضوعي كانت ميولي الذاتية ثقافية، فنجوم المرحلة، غير الساسة ولاعبي الكرة وأم كلثوم، الكُتاب. ففي ليبيا كان الكاتب "الصادق النيهوم" بالنسبة لجيلي نجم النجوم، الكتابة القارب الصعب المتاح.

المدرسة أول معلم مسرحي، حيث كانت هناك مهرجانات مسرحية مدرسية. ومن هذا فإن صديقي الراحل "إدريس المسماري"، مثّل طفلا في مسرحية لـ "يوسف وهبي" من جاء بنغازي بفرقته، ولم يحضر طفلا طبعا. كذلك كان صديقي "داوود الحوتي" تلميذا للممثل المصري عمر الحريري، من كان يعمل بفرقة "المسرح الشعبي" ببنغازي. هكذا كنت أفضل "توفيق الحكيم" عن الكتاب المصريين الآخرين، فقرأتهُ صبيا. وفي مقتبل العمر كان أمام جيلي طريقان: الفن والرياضة.

كنت أحسب أني من المثقفين، وكتاب المسرح حيث كتبت عدة مسرحيات، مثل مسرحية "شارع بوخمسين" التي صورت وقدمت تلفزيونيا. وحينها في مطلع السبعينيات بات المسرح الطليعة، ومكنة تأسيس فرقة مسرحية متوفر، حتى أمسى كما موضة، فشاركت في تأسيس فرقة "فنون الشباب" بالحي الشعبي "المحيشي" ولم تنجح، لكن المشاركة في تأسيس فرقة "المسرح الحديث" كان ناجحا، فمن أهداف الفرقة الرئيسة، تقديم مسرح ليبي تأليفا وإخراجا وتمثيلا. وكان ممن ساهموا في التأسيس الفنان التشكيلي والمخرج الراحل "على بوجناح"، والكاتب الراحل"عبد الله على الضراط" والممثل "محمد بن حريز" والمخرجين التلفزيونيين "محمود الزردومي" و"على محمد المصراتي".

فرقة "المسرح الحديث"، كان تأثيرها مميزا، بدافع النشأة ومقاربتها للمحلي، ومنطلقها الثقافي. لقد قدمت كتابا ليبيين، مثل الراحل "على الجهاني"، وكذا مخرجين مميزين عدة. وعرضت في الشارع، وقدمت عروضا مسرحية، ضمن مناشط ثقافية متنوعة، في إطار تكريم رواد مسرحيين كالكاتب "مصطفي الأمير" والممثل "سالم بوخشيم". من هذا في عقد السبعينيات كان لها التأثير على الجمهور، وفي وسطها المسرحي والثقافي. حيث كانت تصدر مجلة ثقافية مسرحية أيضا تحت اسم الرائد كنت رئيس تحريرها.

لقد كانت فرقة المسرح الحديث بمثابة منتدى مسرحي ثقافي، يعمر بفاعلية المثقفين الليبيين، والعرب المتواجدين في المدينة، كالكاتب السرحي الليبي "البوصيري عبد الله" والشاعر الفلسطيني "محمد القيسي" وفنان الكاريكاتير المصري "عبد العزيز تاج"...وغيرهم. لكن المسرح في العالم، منذ عقود تقاعد، وترك الركح، للمستجد من الفنون، كما أتصور.

الكتابة أخذت عمري، لكنها أعطتني أعمارا كثيرة: لقد منحتني عمر "اسخيلوس" في المسرح الأغريقي، والناثر أبو المؤانسات "أبو حيان التوحيدي"، وأعمي العرب "أبي العلاء المعري". هكذا تكلم: "نيتشة" و "ماركس" و "كانتزاكي"، "آنا اخماتوفا"، و"فارس شدياق" والناثر "نزار القباني" و "يوسف القويري" و"الصادق النيهوم". لقد أسرتني الكتابة، وفي نثرها خاصة، ولهذا تشيعت لـ "السردية، السيرة، الشذرات"، وحتى وإن كان اللب الشعر، فإن النثر كان حلاوة الروح.

الندم، لا أعرفه ولست من أتباعه، فما كتبت كتبت، ولم أكتب غاضبا، ولا ركبت فرس الكلام لخوض أيما حرب، الكتابة السلام، الكتابة الحياة، ولست مغاليا ولا مع المغالبة. وإذا لم أتعاطف مع قراءة لا أنقدها، وأكتب على مهل وروية، بل ومزمزة كما لوكنت أتعاطى خمرا أو حبا. لكن كل كتابة لا بد من تجاوزها من جهة، ومن جهة أخرى كنت أتمنى لو أن استولت على وقتي ونهبت عمري، من المحيط ومن جبروت قوة سجنتني، وكانت قبل مصادرة حريتي، من هذا لا نملك وقتنا ومن لا يملك وقته لا يعيش حياته. ولهذا كنت أتمنى كتابة ما لم أكتب للأسف، لكن ما كتبت لم أندم عليه.