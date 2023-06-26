عن الموهبة والأبطال

الإنسان بطبعه يؤخذ بالأبطال وسِيرهم، فلا أحد منا ليس معجباً بأحد، أو على الأقل كان كذلك، قرأت قولا خلاصته «إن الناس يجلّون أبطالهم، ويؤخذون بهم، ولكنهم لا ينتبهون إلى أن كلا منا بطل لآخرين!».

فبالتأكيد الأب الحقيقي هو بطل في عين ابنه، وأحياناً زوجته، لو أن ذلك أمر نادر للغاية! وكذلك الأخ لأخيه، والصديق لصديقه.

وفي سياق مشابه، قرأت أن هناك مهندسين يوصف تخصصهم (بيوطبي - Biomedical)، يصممون ألعاباً لذوي الاحتياجات الخاصة للأطفال. ولكم أن تتصوروا كم هم أبطال في نظر أولئك الأطفال المستفيدين من تلك الألعاب. وفي تقديري أنه ما إن يتعلم الطفل منهم كيف تعمل تلك اللعبة المصممة له، حتى يغمره إحساس قوي أنه، أيضاً، أصبح بطلاً حقيقياً! وبالتأكيد تترسخ وتقوى ثقته في نفسه، ولعل ( ألبرت أينشتاين) أعظم عالم في القرن العشرين، وأعظم فيزيائي في كل العصور السابقة له. عانى من إعاقة في التعلّم في غضون السنوات الأولى من حياته، وظل يعاني من عسر الكلام، والتوحّد حتى سن الثالثة، والأدلة على أن (الإعاقة فى الفكر وليست فى الجسد) أثبت مجموعة من المشاهير من ذوى الاحتياجات الخاصة أنهم قادرون على تطبيق هذه المقولة على أرض الواقع واستطاعوا بالصبر والتحدى أن يصنعوا من إعاقتهم ممراً آمناً عبر سبيل حققوا به أحلامهم.

(نيك فيوتتش - Nicholas James Vujicic) أسترالي، ولد بمتلازمة نقص الأطراف الأربعة، وهي متلازمة نادرة الوجود يعاني المصاب فيها من فقدان الأذرع والأرجل كافّة، ما عدا قدم صغيرة، عاش حياته كطفل عُرضة للسخرية لمن حوله، سريعاً ما انتبه أن تفكيره السلبى سيدمر حياته، فتعايش مع إعاقته، وتحدى الإحباط، وتعلم كيف يوظف أصابع قدمه الصغيرة، وتعلم الكتابة بها وسريعاً ما وظف هذه القدم في استخدام الحاسوب، ووظفها للرياضة، رمى بها كرات التنس، والعزف على الطبل، والسباحة، وعندما بلغ من العمر 17 عاماً أسس منظمته «الحياة بدون أطراف» يبث من خلالها الأمل والتفاؤل، وإخبار العالم أن الحياة لا تنهيها إعاقة. فلقد أصبح مؤثراً فى الناس ناشراً أعماله ومشاريعه من خلال برامج التلفزيون ووسائل الإعلام والكتابة، ونشرالعام 2010 كتابه الأول (الحياة بلا حدود - life without Limits)، وأنتج للشباب فيلماً عنوانه (رجل بلا أرجل ولا يديْن ولكنه بلا قلق)، ونال عنه جائزة أفضل ممثل أفلام قصيرة.

عالم الفيزياء (ستيفن هوكنغ) تحدى الإعاقة وسابق الزمن، بمقولته الشهيرة: «انظروا إلى النجوم وليس أقدامكم» واستطاع أن يقهر الزمن، بانتصاره على إعاقته استطاع قهر العجز وإبهار الطب حتى تجاوز عقده السابع. قدم الكثير فى مجال علوم الفيزياء النظرية، وحصل على الدكتوراه في علم الكون من جامعة كامبرج، وحصل على درجة الشرف الأولى فى الفيزياء، إذ كان بطريقة عجيبة يجري حساباته، وأبحاثه فى ذهنه.

(فريدا كاهلو) رسامة مكسيكية شهيرة، ولدت عام 1907، أصيبت بشلل الأطفال، ثم تعرضت إلى إعاقة أخرى فى ساقها، عاشت طفولة سيئة، ولكنها تمكنت من معالجة إحباطها بلوحاتها، التي نفذتها بـ (ورقة وريشة وقلم) ودعمت موهبتها بدروس فى الرسم حتى أصبحت من أشهر الفنانين فى العالم.

وخطر عليّ أن أذكر رفاق جيلي بأغاني (ري تشارلز) و(ستيفي وندر) اللذين ولدا بإعاقة بصرية وأمتعانا بأغانيهما الجميلة، ولكنني تذكرت الفنان سيد مكاوي، وأغانيه الجميلة ونوادره الشهيرة، وسرعة بديهته. منها تلك الأمسية، التي قدم له صديقنا الحاج مصطفى الكرامي، في حضوري، أربطة عنق أرسلها له من بنغازي صديقنا الأستاذ سليمان منينة، ففتحها ورفعها أمام عدستي عينيه السوداوين، وكأنه يتأملها ثم قال ببديهة وابتسامة عذبة: «بالذمة يا مصطفى دي ألوان حد يشتريها!». ولا زلت أذكر دهشتنا التي استمرت ثوانٍ قبل أن ننفجر جميعاً ضاحكين!. لم تقف إعاقة الفنان سيد مكاوي دون روحه المرحة وسرعة بديهته! ولا إبداع ألحانه، لا هو ولا المرحوم الفنان عمار الشريعي.

البطولة، موهبة من عند الله يزرعها أينما يشاء، كالتمييز، وكسرعة البديهة، وفن قيادة الناس، لا يستطيع أحد أن يدّعيها، إلا من جعلها الله تنمو وتترعرع وتزدهر، بين يديه خصوصاً عندما تكونان نظيفتين.. إنها كالشمس لا تخفى أبداً.. ولا تُشترى بأي حالٍ من الأحوال، ولا تفرق بين كبير ولا صغير، وبالتأكيد لا غني ولا فقير!.