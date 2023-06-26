الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و

للاكتشافات والاختراعات آثارها الكبرى في جودة الحياة ومسار التاريخ. اختراع الطباعة واختراع المصباح الكهربائي واكتشاف البنسلين أمثلة على التغيرات الكبرى التي تقودها الاكتشافات والاختراعات في مسيرة التقدم الإنساني. عالمنا اليوم أمام نقلة من هذا النوع، تقودها علوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي، سريعةُ التطوّر وبعيدة الأثر بما لا يُقاس، تُلقي بآثارها في كل جوانب الحياة، على الطريق نحو تغيرات كبرى يصعب استشراف ما ستجلبه للبشرية من تقدم وازدهار من جانب، أو أسباب اندثار من جانب آخر.

نشأة الذكاء الاصطناعي

في الخلفية التاريخية لنشأة الذكاء الاصطناعي، كما نعرفه اليوم، ثقافة الخيال العلمي التي تَشَبّع بها جيل ظهر منه علماء ومهندسين وفلاسفة. انتمى إلى ذلك الجيل العالِم والمخترع البريطاني ألان تورنج Alan Turing الذي دفعه ولَعُه بقصص الخيال العلمي وروبوتاته الذكية إلى التساؤل عن إمكان توصّل الآلة إلى استنتاجات وحلول وقرارات متى توفر لها المنطق وقدرة التحليل والمعلومات المتاحة للإنسان. قام تورنج بالبحث والابتكار في هذا الميدان حتى أصدر سنة 1950 ورقته الشهيرة «الآلات الحسابية والذكاء - Computing Machinery and Intelligence»، وأصبح أبرز الرواد لما عُرف منذ مؤتمر عُقد بجامعة دارتموث سنة 1956 بالذكاء الاصطناعي.

في المركز من مفهوم الذكاء الاصطناعي افتراض إمكان برمجة حواسيب تكون قادرة على حفظ البيانات، والقيام بالعمليات الحسابية والمنطقية، واستخلاص النتائج، واتخاذ القرارات والتعلّم وإبداع الجديد، مما يتطلب عادة درجة من الذكاء البشري. توسعت نشاطات البحث والتطوير بدرجة كبيرة، فتعززت قدرة الحواسيب، وتطورت البرمجيات، وتزايد كَمّ البيانات المتاحة نتيجة توسع الاستعمالات الرقمية، والقدرة على حفظها وتحليلها، الأمر الذي مهّد الطريق أمام تطور علوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

عصر جديد واعد

تتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي إمكان اتخاذ القرارات بسرعة كبيرة ودقة عالية، لاستنادها إلى تحاليل وتوقعات مستخلصة من كميات هائلة من البيانات، وإلى قدرات تحليلية عالية. ظهرت هذه التطبيقات في مجالات عدة، منها ميادين الروبوتات الذكية وتحليل الكلام وتركيبه والترجمة وتمييز الصور والمركبات ذاتية القيادة وتنبؤات الطقس والطب والتعليم وإدارة الأموال والصناعة. تُمكِّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الطب، على سبيل المثال، من تسريع وتيرة الأبحاث، ودعم أساليب التشخيص، وإدارة الأوبئة في مراحل أبكر وبدقة أعلى مما كانت عليه من قبل. وفي التعليم، يتيح الذكاء الاصطناعي فرص التعليم الموجه لكل طالب حسب سرعة تعلّمه واختياراته، والرصْدَ الفوري لبيانات تحصيله.

سيؤدي تطور علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية إلى ظهور الحاجة إلى مهارات ووظائف جديدة، وإلى التدريب المستمر للموظفين بالمعنى الحَرْفي لاستمرار التدريب، بل استمرار التعلُّم بالنسبة لبعض الوظائف، وسيكون من غير المجدي أن يبقى العاطلون عن العمل في بيئة عمل متغيّرة المتطلبات والمهارات من دون تدريب.

من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التطبيقات الحوارية Chatbots مثل Chat GPT، التي تخاطب المستخدِم وتحاوره بلغة طبيعية، حيث استُحدِثت بعض هذه التطبيقات، للإجابة عن استفسارات تتكرر على لسان العملاء أو لإتمام إجراءات من قبيل الحجز وتحديد المواعيد. هذه التطبيقات المدعومة بتقنيات معالجة اللغات الطبيعية، تحليلا وتركيبا، تحلّل معنى الحديث وسياقه، وتولّد الإجابات المناسبة بلغة طبيعية، نطقا وكتابة.

الأضرار واحتمالات النهاية

للذكاء الاصطناعي أضرار محتملة، يأتي في مقدمتها الاستغناء عن وظائف لن تكون هناك حاجة لبشر يقومون بها، وتقليص كبير في أعداد العاملين في وظائف أخرى. من الأمثلة على ذلك وظائف التعامل مع الجمهور واستفساراته المتكررة حول «الرسوم، والعناوين، والمواعيد.. مثلا»، وقيادة المركبات، والبيع، وصرف المبالغ المالية، وخطوط التجميع بالمصانع، ومراجعة النصوص، والتشخيص، وتوقّع الأمراض الذي يستند إلى الصور الإشعاعية وبيانات المرضى.

لا يخلو الذكاء الاصطناعي وروبوتاته الذكية من آثار ضارة وحسب، بل إن فيه من الاحتمالات الكارثية ما يتجاوز في مخاطره موضوع التشغيل والبطالة بكثير، الأمر الذي قد لا يكون بعيدا بحكم سرعة تطور علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. فقد تظهر تطبيقات تدفع نحو تغيّراتٍ ثقافية، وتَشكّلِ قيمٍ في اتجاهات سلبية أو مُفسدة في شتى الميادين، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية. التأثير في الرأي العام وعلى المسارات الانتخابية مثال على ذلك.

النظر في الأضرار المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لن يُغفِل التطبيقات العسكرية، خاصة أنها تتضمن منظومات ذاتية الفعل والقرار بمعزل عن أوامر قيادات العمليات، أو حتى بالمخالفة لها، مما يجعل تلك المنظومات مصدر تهديد كبيرا. مثال على ذلك ما كشف عنه ضابط مسؤول عن الذكاء الاصطناعي في القوات الجوية الأمريكية من أن محاكاةً لتجربة طائرة مسيرة، مدربة على قتل أهدافها، ووُفرت لها عناصر الذكاء الفائق والقيادة الذاتية، عمدت إلى قتل مشغّلها عندما أمرها بالتراجع عن قتل أحد تلك الأهداف (نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة التصريح لاحقا).

ذكاء الآلة، الذي يُتيحه توافر كميات هائلة من البيانات، والقدرة على حفظها، والحساب والمنطق والتحليل والمعالجة، يختلف جوهريا عن الذكاء البشري الذي يملك صفاتٍ وخصائص تندرج في إطار الأخلاق والقِـيَم الثقافية والإنسانية والمعتقدات، والحِسّ بما هو حسن وجميل أو ممجوج وقبيح، والتي ستظل غائبة دوما عن كل الآلات وذكائها. «البيانات الكبيرة - big data» التي تستند إليها الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي مستقاة في جانب كبير منها من الإنترنت، بما ينطوي عليه من تمييز عرقي وجنسي وثقافي ناتج من مناطق تغطيته وثقافة مستخدميه، مما ينعكس على ما يُبنى عليها من تطبيقات.

يخشى بعض الخبراء تقدم الذكاء الاصطناعي إلى درجة يتفوق معها على الذكاء البشري، وإمكان استغلاله من قِبل جهات غير مسؤولة وحكومات مستبدة، مما يؤدي إلى تحولات حضارية قد تهدد الوجود البشري نفسه. كان رائد علوم الذكاء الاصطناعي جيفري هِنتون Geoffrey Hinton في صدارة العلماء والشخصيات العامة الذين نشروا بيانا، قبل أيام قليلة، عبّروا فيه عن قلقهم من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قائلين: «التخفيف من مخاطر الاندثار (اندثار الجنس البشري) بسبب الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية قصوى جنبا إلى جنب مع المخاطر المهددة للمجتمعات مثل الأوبئة والحروب النووية». هِنتون تأخر كثيرا في اللحاق بزميلته السابقة، تِمنِت جبرو Timnit Gebru، المسؤولة عن أخلاقيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شركة جوجل، قبل فصلها منها سنة 2020.

المخاطر المُرعبة المحتملة تدعو إلى النظر في تطور الذكاء الاصطناعي، وابتكار تطبيقاته بعين الحذر والاحتياط الواقي من مثل تلك المخاطر. لذلك، تبرز الحاجة إلى رقابة وقواعد حاكمة تحمي أمن المجتمعات وقِـيَمها ومعتقداتها، وخصوصية أفرادها، والحؤول دون التمييز على أساس من الجنس أو العرق أو المعتقَد. لقد تأخر كثيرا التشريع لمواجهة مثل تلك الاحتياطات، وقد يتبين ضعف جدواه وسط التطورات العلمية المتسارعة والأرباح الهائلة التي تحقّقها شركات الأعمال من ورائه، لكنها احتياطات واجبة تفرضها المخاطر الكبرى التي يحملها المستقبل غير البعيد.

وبعد

تبرز في مقدمة الدول نشاطا في ميدان الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية الولايات المتحدة والصين وكندا وكوريا الجنوبية وروسيا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، ويُظهر الإسرائيليون اهتماما بأن يكونوا هم أيضا في المقدمة من البحث والتطبيقات في الجانبين المدني والعسكري.

في الدول العربية لا يبدو هناك اهتمام مناسب بالقفزة العلمية الجديدة، والإعداد لمستقبل سيكون الذكاء الاصطناعي قوته الدافعة. قد تمر الثورة الجديدة، كما مرت إنجازات علمية وتحولات تقنية وصناعية كبرى سابقة، دونما مشاركة فاعلة تصنع التقدم وأسباب القوة والازدهار، بدلا من موقف المتفرّج المستهلك. المرحلة المبكرة الحالية من تطور علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته تمثل فرصة مُثلى للمشاركة الفاعلة في تطوير هذه العلوم وتطبيقاتها، وتعظيم الفائدة من مستقبل قيْد التشكّل. البديل سيكون استمرار الأمة مستهلكةً لنتاج الحضارة من دون فعلٍ أو مساهمةٍ فيه.. إلى أن يحين أَوَانُ الاندثار.