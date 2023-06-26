علاقة التحولات الاجتماعية بالفكر والثقافة

التغير والتحول خاصية من الخصائص الفاعلة في الطبيعة مثلما هو الأمر في المجتمع. فلا شيء ثابت. حتى في أجسادنا ودواخلنا ونفسياتنا ومشاعرنا، نحن نختلف، إلى هذه الدرجة أو تلك، يوميا عن اليوم الذي سبقه، بحيث يصدق على هذا قول الفيلسوف اليوناني هيراقليطس "لا أحد يستحم في نفس النهر مرتين". ما يعني التجدد الدائم.

بالنسبة إلى المجتمع، قد يبدو في فترات ما في وضع جمود وثبات، بيد أن هذا الجمود والثبات إنما هو مجرد قشرة ظاهرة تعتمل تحتها تحركات كثيرا ما تكون صغيرة وبسيطة، لكنها تظل تتراكم وتتفاعل إلى أن يبلغ هذا التراكم والتفاعل إلى ما يعرف في العلوم بـ "النقطة الحرجة" فيتحول من حالة الكم إلى حالة الكيف، وينبثق عن ذلك وضع جديد. لنسمِّ هذا الوضع الجديد ما شئنا: ثورة.. انتفاضة.. هبة... إلخ، لكنه، في جميع حالاته تبدل وتغير وتحول وتجدد يبتعد عن الوضع الذي قبله ويكون له ما بعده، مثلما يقال.

في حالات هذا التحول التي يمكن أن نطلق عليها وصف الثورة، تتخذ السلطة الجديدة التي تحل مكان السلطة القديمة وتمسك بمقاليد الأمور في المجتمع إجراءات تحويلية مهمة في مقدمتها إعادة توزيع الثروة الوطنية بين طبقات المجتمع وفئاته توزيعا أكثر عدلا مما كان الأمر عليه في السابق. هذا التوزيع المعاد للثورة يأتي على حساب طبقات وفئات اجتماعية معينة من المجتمع لصالح طبقات وفئات اجتماعية أخرى منه. الأمر الذي يعني إعادة ترتيب علاقات القوة بين مجمل طبقات المجتمع وفئاته. ففتقدم إلى الواجهة طبقات وفئات كانت في الخلف وتتراجع وتضمر طبقات وفئات أخرى في ما يتعلق بموازين القوة والسيطرة الاجتماعية.

على المستوى الثقافي، يؤدي هذا الوضع الجديد إلى فتح المجال أمام القوى الفكرية والثقافية التي كانت مقموعة، إلى هذه الدرجة أو تلك، في الوضع السابق وخافتتة الصوت إلى البروز والنشاط وطرح إنتاجاتها في المجتمع وتتصدر المشهد أصوات فكرية وأدبية وفنية جديدة وتغيب الأصوات والوجوه التي كانت مهيمنة أو متسيدة سابقا. وبالتالي يحدث تحول كيفي في المجال الثقافي عموما، قد نسميه نهضة ثقافية.