كتبة وكتَّاب عموميون

الكاتب العمومي ظاهرة قديمة. كانت واسعة الانتشار، ثم اختفت من الوجود بسبب انتشار التعليم. وأعتقد أنها عُرفت في العديد من بلدان العالم، لكنها كانت تبدو أكثر وضوحاً في البلدان الفقيرة، التي خرجت مرهقة من نفق المرحلة الاستعمارية. وهي مهنة ينالها محظوظون، حازوا قسطاً ضئيلاً من التعليم، في بلدان تتفشى فيها الأميّة ويسودها الفقر والجهل. ذلك القسط الضئيل، لحسن حظهم، خوّلهم مكانة اجتماعية مميزة، ووضعهم في خانة المتعلمين.

الكتبة العموميون الذين عرفتهم، في مرحلة مبكرة من عمري في طرابلس كانوا أشخاصاً عاديين، لا يتميزون عن غيرهم. أغلبهم متوسطو الأعمار، جاءوا من بيوت فقيرة، ويعولون أُسراً كثيرة العدد. لكنهم كانوا يقدمون خدمة مهمة في مجتمع تتفشى فيه الأميّة، كثير الشكوى والمطالب، وناسه في أشد الحاجة إلى من يصل بينهم وبين مكاتب مسؤولين في إدارات خدمية حكومية فقيرة، بأن يحرر لهم مطالبهم وشكاواهم، مقابل رسوم مالية متعارف عليها، وفي المتناول.

المهنة كانت توفر لأصحابها دخلاً مالياً يتيح لهم اقتناء بذلات رخيصة، وأربطة عنق وأحذية لزوم المهنة، لا تتغير حتى تُبلى. وهم في الأغلب فقراء، ورقاد رياح، ولا يختلفون عن كتَّاب الأحجبة. الفرق بين الاثنين أنك، إن كنت تجيد القراءة، تستطيع قراءة ما يحرره الكاتب العمومي على آلته الكاتبة، من طلبات وشكاوى، ومن المستحيل عليك قراءة ما يسطره، بقلمه ودواة حبره، على أوراقه المصفرّة، فقيه الأحجبة.

وحين يقرر أحدهم اختيار تلك المهنة واحترافها، فإنه لن يجد صعوبة في ذلك. فهو منذ اليوم الأول سوف يجد الطريق أمامه ممهداً ومعبّداً من قبل من سبقوه. وليس عليه سوى السير فيه باقتفاء خطواتهم، بتعلم نسخ صياغات تحررية وضعت في قوالب جامدة، لا تتغير إلا في مناح قليلة، وطباعتها على آلة كاتبة، على ورقة دمغة ضرائبية بقيمة 21 مليماً، لكي يحظى الطلب بالقبول من موظفي الدولة. قبول الطلب وتسجيله في بريد الوارد، لا يعني تحقيق المطلوب. لكنه إجراء رسمي لا بد منه.

لكل شكوى أو مطلب صياغة جاهزة، ولا تحتاج إلى تغيير سوى في الاسم والعنوان والمهنة لصاحبها. تبدأ بجملة «أنا الموقع اسمي أدناه» وتنتهي «أرجو قبول طلبي»، أو «أرجو النظر في شكواي أو شكايتي ..إلخ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والسلام».

تلك القوالب الجاهزة كانت متوفرة أمام كل من يريدها، ما دام قادراً على حفظها أو نسخها، ويجيد استخدام الآلة الكاتبة. وبالتأكيد، فإن التشابه والقوالب الجاهزة وغيرها من الأمور لا تعني عدم وجود التميز. فالأقدم في الصنعة أكثر شعبية وأكثر شهرة، ومعروف في السوق، ويقصده أصحاب المطالب والشكاوى أكثر من المستجد، كما كانوا يفعلون لدى الإصابة بالمرض باللجوء إلى فقيه أحجبة معروف ومجرب ومشهور بأن «ايده طويلة».

الكتبة العموميون انتهى عهدهم وولي زمانهم، وخرجوا من الباب بحثاً عن مصادر أخرى للرزق، بعد أن شحّت مصادر رزقهم بانتشار التعليم. ومكانهم، ظهر كُتّاب عموميون. وهم في جوهرهم لا يختلفون عن الكتبة العموميين. كونهم جاءوا إلى عالم الكتابة مدفوعين بأسباب عديدة، وفي مقدمتها الارتزاق. وجميعهم يفتقدون الموهبة، باستثناءات قليلة. وهذا راجع إلى كونهم تعلموا القراءة والكتابة في وقت مبكر، ووقعوا في شباك هوى كاتب أو كتّاب معينين. واعتقدوا أن بإمكانهم أن يكونوا مثلهم. وبالتالي، يبدأون الخوض في تلك الطريق، مثل أي كاتب عمومي مبتدئ، وذلك بنسخ ما قرأوا أو حفظوا من مقالات أو كتب قليلة، من دون حياء، ومن دون إبداء أي رغبة أو تفكير في تكسيرها، أو محاولة البحث عن طريق غير مطروقة من قبل، لأنهم لا يرون حاجة إلى ذلك، طالما أن ما يكتبونه يجد طريقه إلى النشر في وسائل الإعلام.

وبعد مرور الوقت، يصاب أغلبهم بالغرور، ويريدون أن يرغب الناس في مشاهدتهم، لأن أرواحهم مسكونة بتلك الإرادة. يؤدون أدوارهم ويبتكرون أنفسهم، ومشاهدتهم أفضل دواء ضد الكآبة، كما يؤكد الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه في كتابه المشهور «هكذا تكلم زرادشت».

وإذا كان الكتبة العموميون قد ظهروا في بلدان يسودها الفقر والجهل، فإن الكتاب العموميين يظهرون وينتشرون في بلدان يشتد فيها الاستبداد، وينعدم فيها هامش حرية التعبير، ويسود فيها الصوت الواحد سياسياً. ويتنافسون على كسب ود القائد والمسؤولين.

الكاتب العمومي على بساطة تعليمه ومكانته يعيش بين الناس، ويقدم خدماته للناس، كونه يعتمد عليهم في معاشه. وعلاقته بالحكومة وبالمسؤولين كانت تتم من بعيد، ورسمياً عبر ما يحرره ويطبعه على ورقة دمغة ضرائبية بقيمة 21 مليماً. لكن الكتّاب العموميين لا علاقة لهم بالناس، وإن زعموا ذلك، وتبجحوا به في كل الأوقات.