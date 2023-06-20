سيرة مصرية.. مشهد آخر

ستينيات القرن العشرين العالم غير العالم، مدينة بنغازي تغص بما يحدث في ذلكم العالم، مصر فيه عندئذ غير مصر قبل وبعد. لهذا كانت لمصر سيرة في طفولتي، فدكان أبي بدا كما منصة تردد أصداء ذلك العالم العامر، بخاصة عبر راديو «الترانزستور»، ما جعل منه، الرئيس جمال عبدالناصر، بوقه ما يصدح بخطاباته الرنانة!. في الدكانة انحياز حاد لدول عدم الانحياز والزعيم العربي ناصر حبيب الملايين، في المدرسة الابتدائية حيث أدرس لا وجود ظاهرا لذلك.

ما شدني في الدكان من أصدقاء أبي: شابان صديقان يدرسان في الجامعة الليبية ببنغازي، أحدهما يدرس القانون والآخر الآداب. دارس القانون من أتباع عباس محمود العقاد وليس له ميل ناصري، دارس الآداب من مناصري طه حسن وجمال عبد الناصر، كان يعجبني الثاني لكن أحببت توفيق الحكيم، مَن عرفته من خلال مجلة سمير للأطفال، التي نشرت روايته «عودة الروح» مسلسلة مصورة، وذكرت أن عبدالناصر قرأ الرواية وأعجب بها حين كان تلميذا!... وفي تصور ذلك الصبي أن هؤلاء كتاب عرب كما كان ناصر أبي.

لم تطرح عليّ اللهجة أي مشكل، ففي ليبيا مثل كل الدول تتنوع اللهجات، كذا من يتردد من عمال مصريين على الدكان، تتنوع لهجاتهم بين الصعيدي والفلاح والإسكندراني، وتزخر الإذاعة الليبية بتنوع مماثل، ففيروز المفضلة عندي، مطربة كل صباح الذي تختمه صباح المطربة الشهيرة، وكثر من فناني تونس والمغرب والجزائر والعراق وسورية والسودان، وأيضا يتردد عمال لبنانيون على الدكان. وفي هذه الأجواء افتتح أبي مطعما مجاورا للدكان، طباخه وعامله الوحيد سوداني، أما أهم أكلاته الفول المدمس والطعمية.

مصر التي في خاطري ليست بلدا آخر، عندما كنت صبيا لم تكن حدود بعد، وقد تحدثت الإذاعة والسينما بلغة نعرفها في الشارع وفي بيوتنا، حيث العربية بلهجاتها المختلفة خلقت جسورا لا فواصل، فأحببت اللهجة المصرية كما أحببت اللهجة الطرابلسية. وفي لحظتها سأجدني: نحنا والقمر جيران، كما غنت فيروز، ما غرست فيّ الكلمات كأزهار ونبات وأشجار حية.

عندما أردت أن أكون أو لا أكون، جسرت الطريق بالمركز الثقافي الليبي والمركز الثقافي المصري، من هناك استعرت طريقتي، استعرت الكتب، فكان في الصبا بالضرورة «كامل الكيلاني»، كاتب الأطفال من مصر، في المركز المصري لم يسمح لنا بالاستعارة لصغر سننا، عدم السماح ووله القراءة، دفعاني للخوض في غمار مغامرة وسرقت كتابا، لكن المشرف على صالة القراءة انتبه لارتباكي ووهن رجلي، أخذني إلى مدير المركز وهمس في أذنه، من رحب بي ونهض، ثم سحب كتابا وسلم عليّ، قدمه لي قائلا: هذه هديته لي لحبي الكتاب والقراءة، خرجت سالما غانما نادما في الوقت نفسه.

كتاب المطالعة وسرحان في الغيط، سلمني إلى مجلة سندباد وسمير وميكي، فتسلمني «كامل الكيلاني»، كان ذلك في ستينيات القرن العشرين حيث العالم غير العالم، ومدينة بنغازي تغص بما يحدث في ذلكم العالم، الذي مصر فيه عندئذ غير مصر قبل وبعد. ومن هذا أن أبي الأمي شغوف بما يحدث وقلق من أثره، كأنه يجلس في ذاك العالم على جناح الريح، انشغل ببناء السد العالي في مصر، لهذا جعلني أشتري المجلات والصحف، ليتفرج على الصور وأقرأ له ما كتب حولها، صور ناصر بطله وحليفه السوفييتي «خربوتشوف» من أسهم في بناء السد. تلك مرحلة تحول نوعي في العالم وعند أبي وبالنسبة لي، لقد عرفت عالما آخر من خلال عين أبي والسد العالي، وكأنما لمصر سيرة أخرى منسية هي سيرة السد العالي، على الأقل بالنسبة لي.

آخر الستينيات جذبني المسرح، كان صديق طفولتي وزميل الدراسة جاري: داوود الحوتي، المخرج المسرحي فيما بعد، قد انتمى لفرقة المسرح الشعبي، التي جلبت كمخرج ومدرب الفنان المصري المعروف عمر الحريري. فيما بعد سيعمل في بنغازي الفنان محمد توفيق وسيد راضي وغيرهما، وفيما بعد سأعرف من صديقي الراحل الكاتب إدريس المسماري، أنه في طفولته مثل مع يوسف وهبي، حين جاء المدينة بفرقته لتقديم عديد العروض، وفي المسرحية دور صامت لطفل، بطبيعة الحال لم يجلبوا الطفل معهم، لمعرفتهم أن المدينة ستعيرهم الطفل. ومن هذا كانت بنغازي أكثر من الإسكندرية علاقة بالفن في مصر، والسيرة المصرية في حياتي زاخرة بمشاهد أخرى...