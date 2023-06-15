الأبيض والأسود...!

عندما يقال إن فلانا أبيض الوجه فذلك يعني أنه متهلل، نقي السرِيرة لا عيوب فيه، ولا يعني ذلك أنه أبيض البشرة فعلا، فقد يكون المرء أسود أو أسمر أو أحمر اللون، لكن المعنى هو أن سريرته بيضاء.

ما استحضر في ذهني حكاية الأبيض والأسود هو ما قرأته للمخرج الكبير عبدالسلام بالرزق بصفحته على موقع التواصل الذي أشار فيه حسب مجال نشاطه، قائلا نحن نعيش بزمن «الأسود والأبيض» أي ما قبل مائة عام، تلك الأفلام التي ظهرت المرة الأولى العام 1922 حيت كان أول فيلم ملون هو - Toll the sea - بمدينة نيويورك الأميركية من إخراج الأميركي *شيستر فرنكلين*، وأضاف أن الفارق الوحيد بين أفلام «الأبيض والأسود» والمنظر العام بليبيا أن الأفلام كانت من دون صوت (صامتة) أما هنا فالأصوات متداخلة ولا تنقطع بسبب أو من دونه مما يسبب «التلوث السمعي!».

والخلاصة أن مقصد صديقي يشير إلى أننا نعيش في زمن مضى عليه أكثر من مئة سنة، وأظنه متسامحا في تحديد الزمن فربما واقعنا يشهد بأننا نعيش في زمن أبعد من ذلك بكثير.

أما ما استحضرته أنا من عبارة الأبيض والأسود فهو معنى آخر، يقول إننا نعيش بعقلية الثنائيات، عقلية الفسطاطين، عقلية الرؤية الأحادية الإقصائية، إما أبيض وإما أسود.. تلك العقلية التي أظنها لا تصلح لهذا العصر، وتجاوزها الزمن، عقلية هي بنت ظروفها الاستثنائية في زمن مضى، وإن استمرار هذه العقلية التي تضع حدودا قسرية فاصلة للحكم على الآراء والأفكار، ليس إلا تحنيطا للزمن وعنادا مع التاريخ وانتحارا سياسيا وحضاريا ينذر في النهاية بلفظنا من خريطة العالم المتمدن وعزلنا في قوقعة وشرنقة منبوذة دون أي تقدم تكنولوجي أو علمي أو حضاري.

فالعقل التقليدي صاحب «الرؤية الأحادية» لا يرى الحياة إلا بمنظار الأسود أو الأبيض، ولا يرى حسب اعتقاده إلا طرفي النقيض، وستذهب به تلك الحدية إلى «التطرف» الفكري أو المنهجي قطعا، فالعقول التقليدية تستسهل الحكم على الآراء وتتعامى عن مرونة التفكير مكتفية بالظاهر، ولعلها لم تقرأ شيئا عن المنزلة بين المنزلتين ولعلها لا ترى بقية ألوان الطيف، بحيث نجد البعض لا يفهمون النصوص جيدا أو ربما يحتجون بحادثة مؤطرة بسياقاتها التاريخية ويغفلون عن مناطات الأحكام وعلات وقوعها، بينما الأصح هو عدم اللجوء إلى الحكم القطعي المطلق على الأفكار، سواء بأحقيتها أو بطلانها، بل تتوجب دراستها من كل جوانبها، بمعنى النظر إلى كل إمكانات الفكرة، فلربما قد نرفض جانبا منها بينما الجوانب الأخرى تكون مفيدة.

عقلية (إما الأبيض أو الأسود) تحتكر الحقيقةَ وتتكلم باسمها وتدافع عنها ثم تغضب لها بيقين مبالغ فيه، فالمتطرف فكريا منشغل دائما بزاوية رؤيته هو، وهي رؤية أحادية قاصرة لأنها لا تسمح بالتواصل مع الآخر ولا بمناقشة رؤاه، وهي لا ترى إلا الأبيض أو الأسود، كما الإنسان المصاب بعمى الألوان.. ولأن الإنسان لا يعيش بمفرده، ولا سبيل أمامه إلا التعايش مع الآخرين، خاصة أن الواقع يبيّن أن الأفراد والجماعات الأكثر مرونة في تفكيرها أكثر نجاحا من الأفراد الذين تتصف تعاملاتهم برفض الآخرين وإقصائهم، وتبقى مشكلة هؤلاء الأشخاص لا تكمن في انغلاقهم على أفكارهم فقط، بل تنبع من نظرتهم للحقيقة، فالحقيقة لديهم مطلقة ثابتة مما يجعلهم يتمسكون بآرائهم ولامجال فيها للتعديل أو التصحيح، وكان عليهم أن يتفهموا المغالطة السائدة بأن الأبيض والأسود ليسا على النقيض، بل ربما يكملان بعضهما بعضا، فلا ضوء بلا عتمة، ولا ظلّ بلا شعاع، ولا سواد مطلقا ولا بياض مطلقا.

هذه محاولة عابرة ودعوة للتعرف على «الرؤية الأحادية» وعلاقتها ببعض الفهوم السائدة، وكذا البحث عن أهم المسلمات التي تنطلق منها تلك الأحادية.