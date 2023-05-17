دي لا رو

الأغلبية منّا، حسب اعتقادي، لم يسمعوا بالاسم الأجنبي في العنوان أعلاه، وبالتالي لا يعرفون معناه، والصلة التاريخية التي مازالت إلى يومنا هذا تربط بلادنا ليبيا به، منذ بدء دولة الاستقلال، إلى جانب بلدان أخرى عديدة.

في الأسبوع الماضي، لفت انتباهي خبر صغير، في صفحة الأخبار الاقتصادية، بصحيفة التايمز اللندنية، يتعلق بشركة بريطانية مشهورة، أسّسها رجل أعمال اسمه «توماس دي لا رو» في عام 1813، وتخصصت في تصميم وطباعة الأوراق النقدية، لأكثر من نصف المصارف المركزية في العالم. وطبعاً، من ضمنها تلك القلعة التاريخية التي بناها الإيطاليون، قبالة شاطئ البحر في طرابلس، وصارت تُعرف باسم مصرف ليبيا المركزي بعد الاستقلال، وتولى أمرها عدة شخصيات حملت الأوراق النقدية الليبية توقيعاتهم. آخرهم السيد الصديق الكبير. وباستثنائه، لم يسبق لأحد منهم، في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، أن لعب دوراً سياسياً في تقرير مسار الأحداث في ليبيا. لكن هذا ليس موضوعنا في هذه السطور.

الخبر المنشور في صحيفة التايمز اللندنية، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 10 مايو الجاري، يؤكد أن شركة دي لا رو تمر بأزمة صعبة لم تواجهها من قبل، ناجمة عن تراجع أرباحها بشكل خطير، وتأثير ذلك على سعر أسهمها في أسواق البورصة المالية، حيث شهدت انخفاضاً غير مسبوق منذ ثلاثة أعوام، نتيجة نقص الطلب على طباعة الأوراق النقدية من زبائنها، في مختلف أنحاء العالم، مما استدعى، كتدبير أولي، التخلص من مديرها التنفيذي، والمسارعة بإجراء عملية تجنيد وتعيين مدير آخر ليحل محله. الإجراء الأخير ليس استثنائياً، بل يكاد يكون عُرفاً متّبعاً في دنيا الأعمال. ويذكّرني بما يحدث في عالم كرة القدم، لدى توالي خسائر فريق ما، مما يهدد بتراجعه عن المنافسة في البطولة، أو نزوله إلى القسم الأقل، فلا يجد مالك الفريق أمامه من حلول سوى طرد المدرب، وإحلال آخر محله، على أمل تغيير الحظوظ، ورفع المعنويات. وهذا أيضاً ليس موضوعنا في هذه السطور.

ما أثار فضولي، هو أن شركة تخصصت، لعقود زمنية طويلة، في تصميم وطباعة النقود مهددة بالإفلاس والإغلاق. لو أن الشركة تخصصت في أمر آخر من أمور الأعمال كالبناء والتشييد مثلاً، لكان أمر الخسائر والتهديد بالإفلاس عادياً. فأخبارالشركات، في وسائل الإعلام، التي تتعرض يومياً تقريباً للإفلاس، ليس أمراً لافتاً، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، خلال أزمة انتشار الوباء الفيروسي كورونا تعرّضت آلاف الشركات للإفلاس وتلاشت. لكن، حسب علمي، ليس من بينها واحدة تخصصت في صناعة الفلوس. فمن يطبع الفلوس يُفترض ألا تقل أرباحه، أو يتعرض للتهديد بالافلاس والإغلاق، إلا في حالة استثنائية واحدة: توقف استخدام الأوراق النقدية.

في السنوات الأخيرة، بدأنا نلاحظ لجوء حكومات عدة، غربية في أغلب الحالات، إلى إحداث تغيير في سلوكيات شعوبها في علاقتها بالنقود، بتقليل استخدامهم للأوراق النقدية، وتشجيع اعتمادهم على البطاقات المصرفية أو العملات الإلكترونية. الآن، حسب مشاهداتي في بريطانيا، بسبب انتشار الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، صارت المصارف تقلل من عمليات التعامل النقدي مع الزبائن. أحد أصدقائي من رجال الأعمال أبلغني أن إدارة المصرف الذي يتعامل معه طلبت منه ألا يأتيها بإيداعات نقدية (كاش)، وتطلب منه أن يكون الايداع بالصكوك إذا كان لابد منه، والحث على التحويل الإلكتروني، لضمان قانونية المصدر التي جاءت منه المبالغ وإمكانية تتبعه. هذا التضييق على استخدام العُملات الورقية شجع المواطنين على تغيير سلوكياتهم، أو بالأحرى اضطرهم إلى التخلص من عادة حمل أوراق نقدية في جيوبهم لدى قضاء حوائجهم، واستخدام البطاقات المصرفية في كل شيء، حتى في دفع مبالغ زهيدة مثل رسوم ركوب حافلة عامة. أو دفع ثمن فنجان قهوة. وقرأتُ في الفترات الأخيرة عن عزم مصرف انجلترا المركزي تصميم عملة إلكترونية، والتخلص من العملات الورقية والمعدنية، ومن المتوقع المباشرة في استخدامها خلال سنوات قليلة قادمة، وقام المصرف فعلياً بتأسيس فريق لهذا الغرض، وتجنيد خبراء متخصصين.

النتيجة الوحيدة المتوقعة لكل تلك الإجراءات الانضباطية النقدية، والتضييقات التي رافقتها على استخدام العملات الورقية كانت شركة دي لا رو أول وأكبر ضحاياها. وقد يأتي وقت في المستقبل القريب تختفي فيه شركات طباعة العملات الورقية. ومن الأخير، في العصر الإلكتروني لا مكان للورق.

ولأهلي وإخواني في ليبيا أقول: لا تقلقوا. الحمد لله أن بلادنا في منأى من هذه التغييرات، طالما ظلّ النظام المصرفي الليبي بعيداً عن تطورات العلم، ولا يتكلم لغة العصر. وهذا تحديداً موضوعنا في هذه السطور.