ملك جديد لمملكة قديمة

بعد 70 عاما من الانتظار تُوج أخيرا تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، بينما يتظاهر الفرنسيون احتجاجا على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة. كنت أشفق على تشارلز وهو يمشي خلف والدته في كل المراسم الملكية، ولكن بعد تولي مارغريت تاتشر رئاسة الوزراء اختفت تلك الشفقة، عندما رأيته يقف إلى جانب زوج تاتشر خلف أقوى سيدتين في بريطانيا.

طغت على الحفل مراسم دينية عريقة، لم يتغير فيها شيء سوى السماح لنساء الكنيسة بالمشاركة في المراسم للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة، ومن حسن حظهن لم يسألهن أحد إن كن بمحرم أو من دون محرم، ووُضع على رأس تشارلز الثالث تاج القديس إدوارد، الملك الذي بنى كاتدرائية ويستمينستر حيث جرى الاحتفال، وطوبته الكنيسة بعد وفاته قديسا، وفي الاحتفال تُليت صلوات بروتستانتية وأخرى كاثوليكية، ولكن أعلن دون مواربة أن تشارلز الثالث ملك بروتستانتي باعتباره رأس الكنيسة الإنجليكانية، وهو ما يعكس الخلافات الحادة والحروب بين الطوائف في أوروبا، وكان حول الملك طوال الوقت مجموعة من القساوسة والكهنة على رأسهم رئيس أساقفة كونتنبريري، وجميعهم كانوا شيوخا مسنين، مما يشعرك أنهم كانوا عاطلين عن العمل منذ آخر تتويج، فرجال الدين في كل مكان لا يظهرون إلا في الجنازات وحفلات تتويج الملوك، وهم يحملون الصولجانات والتيجان المرصعة بالأحجار الكريمة وكرات من الذهب تعلوها الصلبان، بل أحضروا الزيت المقدس من كنيسة القيامة بالقدس، ودهنوا به وجه ورأس العاهل الجديد، وكنت أخشى ألا يطال دم الفلسطينيين الذين يقتلون هناك كل يوم، أو لعاب بن غقير الذي يقتحم المسجد الأقصى كل أسبوع الدم المقدس، وليست الملكية بهذه الأرستقراطية الأناقة التي شاهدناها في حفل التتويج، وخاصة مع الملوك الذين حملوا اسم تشارلز، فتشارلز الأول قطع رأسه العام 1649، بعد أن ثار عليه البرلمان وطالبه بوضع أول وثيقة دستورية تحد من صلاحيات الملك عرفت باسم الماغنا كارتا، كما كانت هناك خلافات دينية بين الطوائف تسببت في حرب أهلية استمرت بين العامين 1642 و1651 يعني عشرية سوداء، ولعب البيروتانيون أي المطهرون وكانوا طائفة أصولية، تشبه داعش هذه الأيام دورا مهما في هذه الأحداث، بينما عاش سميه تشارلز الثاني منفيا في فرنسا وإسبانيا وهولندا، بعد أن استولى كرومويل على السلطة وحل البرلمان وأعلن الجمهورية، يعني مثلما فعل الرئيس التونسي قيس سعيد، ولم يعد تشارلز الثاني إلى عرشه إلا العام 1660. قبل ذلك كان الملك ظل الله على الأرض، وكل صلاة أحد يؤكد القساوسة أنه ولي الأمر، ولا يجوز الخروج عن طاعته، حتى ولو صادر أموالك وجلدك على ظهرك، وكان الملك يملك جميع الأراضي، ويوزعها على النبلاء حسب مشيئته مقابل ضرائب ينفق منها على جيشه وموظفيه، بينما الناس عبيد في أراضي النبلاء، أما اليوم فلم تعد للملك أي صلاحيات دستورية، حتى خطاب العرش يكتبه رئيس الوزراء، وكل سنة تصله نفقاته هو وعائلته من الخزينة العامة، وها هو تشارلز الثالث يصل إلى عرشه وقد تغيرت بريطانيا بالكامل، وكلف الحفل الخزينة البريطانية 100 مليون إسترليني إلا أن الأرباح وصلت إلى 900 مليون إسترليني، وهو مبلغ يزيد عما كانت تحصل عليه بريطانيا من السودان عندما كانت تحتله بالكامل، مما أثار انتقادات والبلاد تمر بأزمة اقتصادية، وهو ما دفع بعض المناهضين للملكية للتظاهر قرب مكان الاحتفال.

ومن مظاهر التغيير في بريطانيا أن الملكة الجديدة من عامة الشعب، مثلما أن زوجة تشارلز السابقة الأميرة ديانا من عامة الشعب، ويبدو أنه تزوجها لتحسين نسل عائلة ويندسور ذات الأصول الألمانية، وفعلا أبناء ديانا أكثر وسامة من بقية العائلة لولا صلعة ولي العهد الأمير وليام، على عكس شقيقه هاري الذي لا يزال يحتفظ بشعره الأحمر، والذي حضر الحفل دون زوجته الأميركية المشاغبة، وانتهت حياة ديانا في نفق في باريس مع المصري دودي الفايد، بالرغم من أن القذافي ادعى أنه ليبي من قبيلة الفوايد، ولكن مفتي مصر السابق علي جمعة أكد في إحدى خطبه، أن عائلة ويندسور تنحدر من قريش ومن بني هاشم، الأمر الذي أجبرني على تصديق ما ادعاه القذافي.

ولكن أهم تغيير في بريطانيا منذ آخر تتويج هو أنها لم تعد إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، وتحولت إلى جزيرة تخنقها المشاكل منذ انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس هواجسها العميقة، فهي ليست أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، ويفصلها عن أميركا حليفتها الاستراتيجية المحيط الأطلسي. لا ننسى أن الإسبان حاولوا غزوها، كما أن نابليون حاول غزوها، أما هتلر فحاول تدميرها، وحتى النفق الذي يربط بين دوفر وكاليه تحت بحر المانش أصبح مزعجا لبلاد يتسرب إليها المهاجرون من كل مكان، وكأنهم يثأرون من سنوات الاستعمار الطويل. على أي حال هم فعلا انتقموا من تلك المحنة، فرئيس الوزراء الحالي هندي هندوسي، ورئيس وزراء إسكتلندا باكستاني مسلم مثله مثل عميد بلدية لندن، ويبدو أنه بعد سبعين سنة أخرى سيتوج ملك جديد يدعى ذو الفقار أو أروشا.

ما نتعلمه من كل ما سبق أن التعصب الديني يفضي إلى حروب أهلية الجميع فيها خاسر، والديمقراطية توحد كل هذه الطوائف، وتسمح للجميع بأن يمارس طقوسه الدينية كما يشاء، بينما تسمح لكل من يملك مشروعا سياسيا يقنع به الأغلبية بممارسة السلطة، تحت إشراف برلمان لا يرحم وصحافة لا يفلت منها شيء، وهو ما عجزنا عن تحقيقه حتى الآن.