رجل طرابلس

لا يخفي المقدم بالمديرية الفرنسية العامة للأمن –الاستخبارات– فرانسوا جاك لويلييه أن شغفه بالعمل المخابراتي قد توقد عندما كُلف بالعمل على قلب نظام معمر القذافي في ليبيا بعد اندلاع فبراير 2011. في كتابه الصادر بباريس في الأيام القليلة الماضية بعنوان l’homme de Tripoli «رجل طرابلس»، يصرح لويلييه بأنه اقتبس عنوان كتابه من رواية رجل براغ للروائي إروان بيرجو، الحائز على جوائز أدبية فرنسية عديدة أهمها جائزة الأكاديمية الفرنسية.

رواية رجل براغ تروي قصة جاسوس فرنسي في الستينيات عمل برغبة الانتقام لمقتل خطيبته في شرق أوروبا إبان الحرب الباردة، وقد تحولت هذه الرواية لاحقًا لشريط خيّالة في عقد الثمانينيات من القرن الماضي.

يهدي المقدم لويلييه كتابه رجل طرابلس، عن دار Mareuil Edition إلى كل من أبيه وعمه ورؤسائه ورفاقه الشباب في المخابرات الفرنسية، وكذلك يهديه للشعب الليبي الذي عايش معه تفاصيل فبراير، وأسهم في خفاياها وصولاً لسقوط القذافي بيد كتيبة مقاتلين شباب، مفنداً الشكوك بمؤلفه القائلة بأن القذافي قد قضى برصاص قناص فرنسي.

لم يتردد المؤلف عن الإفصاح عن دوره في العمل على إضعاف نظام القذافي من خلال استقطاب رموز النظام وحثهم على الانقلاب على القذافي مبرزاً خطواته التكتيكية وعمادها السرية في مد جسور التواصل مع «العملاء»، بما يكفل سلامتهم في ظل منظومة مراقبة وتصنت شديدة التعقيد. إلا أنه يكشف أن توجيهات قصر الإليزيه بباريس لمديرية الأمن الفرنسية كانت توجيهات شديدة الوضوح بوجوب البحث عن ضباط سابقين في الجيش أو الأمن لإسقاط النظام الليبي حينها، ولا تزال حيطة فرانسوا جاك لأجل ضمان سلامة من تعاونوا معه حينها قائمة، إذ يستبدل أسماءهم في الكتاب بأسماء مستعارة كالحَريش وياسمين، رغم إفصاحه عن أسماء بارزة في نظام القذافي تواصل معهم أو اجتمع بهم، على سبيل المثال السيد عبد العاطي العبيدي وابنه أحمد والسيد موسى كوسة، الذي أسهم فرانسوا في خروجه من ليبيا وإعلان انشقاقه عن القذافي ليتوجه للندن كتغطية عن الدور الفرنسي في العملية.

الكتاب الذي جاء في 358 صفحة، ومقسماً إلى 20 فصلاً، تدور بعض التساؤلات حول توقيت صدوره، رغم أن فرانسوا أكد في أكثر من مناسبة بأنه لم يقدم «رجل طرابلس» لمديرية الأمن بباريس لمراجعته أو لإبداء رأيها فيه، إلا أنه يمكن القول بأن الكتاب جاء ليكشف عن كفاءة عالية لجهاز المخابرات الفرنسية كرد على تقرير أصدره منذ العام تقريباً المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ينتقد أسلوب عسكرة السياسة الخارجية الفرنسية بأفريقيا عبر عملية البرخان السابقة، ونبه التقرير إلى أن فرنسا بمنطقة الساحل والصحراء تواجه واقعاً قاتماً، إذ شدد مدير المعهد إيلي تيننباوم، المتخصص في الشؤون الأمنية، عبر لقاء مع فرانس بريس بالخصوص، إلى ضرورة خلق حلول تجنب انهيار النفوذ الاستراتيجي الفرنسي بالمنطقة عبر صيانة الأبعاد الاستراتيجية لحماية مصالح باريس بالقارة السمراء. وشدد تيننباوم الاقتراح بالعودة إلى منطق الحضور مع طاقم عسكري يجري نشره لفترة طويلة، وليس المنطق المتبع حالياً والقائم على عمليات خارجية تولد ضغطاً سياسياً من أجل تحقيق نتائج بما لا يتوافق مع جدول أعمال الشركاء. من ثم يجب التركيز بشكل أكبر على المصالح السياسية والاقتصادية لفرنسا بما يدحض الاتهامات بالتآمر. هذه المصالح موجودة وهي ليست بالضرورة مثالية؛ لكن يجب تجسيدها بأهداف على أرض الواقع. لهذه الغاية يحب ألا ننسى من نحن. «قيمنا لها أهميتها».



رجل طرابلس، بغض النظر عن جدلية التوقيت في إصداره وما الباعث خلف ظهوره، يعد شاهداً على لحظة فارقة في تاريخ ليبيا المعاصر بكل السردية التي فيه بما لها وعليها، كما أن الكتاب ذاته يؤكد أن البلدان في المنطقة تظل بعيدة عن تحقيق حريتها وترسيخ سيادتها، لأنها مواطن مصالح وخطط واستراتيجيات للغرب والأقوياء في اللعبة ما لم تحافظ بالإرادة القوية على حيويتها بالمسيرة العنيدة. فالأوطان العزيزة تبنى بسواعد عازمة وواعية، وليس بأسماء وذوات طارئة على الأمر والأحوال فمن ربيع براغ العام 1968 إلى ربيع طرابلس 2011، وكل ما مر في ذاك السبيل الوعر لن تلوح على المدى فيه إلا بريق باهت يتواشق مع أبيات قصيد تشيفاتشي يا دراقا الشعبية الشهيرة لتروي حجم الأسى وقلة الحيلة وتفصل البون الشاسع بين الواقع والحلم والتخلي واللامبالاة المفتوحة:

تشيفاتشي يا زينة

من ضيم وطنا رانا اليوم جلينا

هلبنا البحر وعندكم حطينا

وجوهنا كفايا والكبود حراقة

اليوم «زادوه» الذل واطي عينه

يذوق في القهاير كل يوم ذواقة.