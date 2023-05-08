صراع الراعي والفلاح

في الإصحاح الرابع من سفر التكوين نطالع وقائع أول جريمة في تاريخ البشرية وفقًا للتاريخ الديني، وهو تاريخ رمزي قد لا نجد ما يؤيده من حفريات، وتروي القصة ما حدث بين ابني آدم «قايين وهابيل». في القرآن يتحول اسم قايين إلى قابيل، ولكن بقية القصة متطابقة تقريبًا في الكتابين، ولأنها قصة رمزية فهي تعكس الصراع بين الرعاة والفلاحين، وهو أطول صراع في التاريخ لا يزال مستمرًا حتى الآن، أحيانًا يتجسد في دارفور كما حدث منذ قرون بعيدة، بعد استقرار الإنسان واكتشاف الزراعة، وأحيانًا يظهر كاختلاف في السلوك وطرق التفكير كما يجري في ليبيا وتونس والعراق والسودان ومعظم الشرق الأوسط.

واجهت الامبراطورية الرومانية والحضارة الصينية هجمات الرعاة، ببناء الأسوار والتحصينات العسكرية والقلاع، ولا تزال آثار تلك القلاع في الجبل الغربي، لتنبيه الرومان من هجمات الجرمنت بارسال إشارات بالمرايا بين حصن وآخر في النهار، وإيقاد النيران في الليل. الغريب أن القبائل الجرمانية البربرية وقبائل الفايكنغ استقرت، وبنت مجتمعات هي الأكثر تحضرًا اليوم في ألمانيا واسكندنافيا، بينما بقي هذا الصراع في منطقتنا من دون العالم.

تقول القصة إن قايين وهابيل تقدما إلى يهوه بأفضل إنتاجهما كقربانين للتقرب من الإله، فاختار قربان الراعي هابيل ورفض قربان المزارع قابيل، فشعر الأخير بالغيرة والحقد من أخيه وتربص به حتى قتله. جريمة كلاسيكية عادية ما زالت تتكرر كل يوم في جميع أنحاء العالم، إلا أنها شديدة الأهمية لأنها الجريمة الأولى في التاريخ الرمزي للإنسانية، ومن حق الجميع أن يخرج باستنتاجاته من النصوص المقدسة، إلا أن وضوح الدلالات والإشارات يجعلنا نعتبرها قصة رمزية، ومن هذه الاستنتاجات التي تؤيدها وقائع التاريخ المدون والموثق، أن الراعي ينتصر دائمًا على المزارع، ولكن انتصار الراعي إيذان بزوال عصبيته وقوته، فمآله الاستقرار والتحضر.

هل كان الإله يهوه إلهًا لاحمًا أي آكل لحوم (كارنيفورس)؟ أم أنه انحاز إلى المنتصر بغض النظر عن حرفته؟ ولكنه يكشف عن أن الراعي يستطيع تخريب أي حضارة إذا لم يتم احتواؤه، هكذا سقطت بغداد أكبر حاضرة في العالم تحت سنابك خيول الراعي المغولي القادم من صحراء غوبي، والذي سرعان ما تحول إلى الحضارة وبنى عمارة مميزة في الهند مثل تاج محل، والمسجد الجامع في دلهي وحدائق باير في كابول، ولكن المعضلة الكبرى أن الراعي رفض الذوبان في الشرق الأوسط، ليس فقط لأسباب بيئية مثل ندرة المياه والتصحر، وإنما أيضًا لأن البداوة تحولت إلى ثقافة تحتقر الزراعة، وهو ما يفسر أن أكثر الأراضي خصوبة في ليبيا تقع في الجبل الأخضر، وفي حوزة أكثر القبائل احتقارًا للزراعة، لذلك يعتمد السكان على استيراد الخضروات من مصر، ويحتفون بما تنتجه الأرض بشكل بري مثل القعمول والشماري والترفاس، وذات مرة كنت في طريقي إلى مصر مع أصدقاء من طرابلس عن طريق البر، وفي البيضاء التقينا بصديق من سكان المنطقة أصر على ضيافتنا، وعندما وصلنا إلى استراحته خارج المدينة، اكتشفنا أنه حاز مؤخرًا على قطعة من الأرض مساحتها ثمانين هكتارًا، وعندما تجولنا في تلك الأرض الخصبة عرضت عليه أن أغرسها بالفستق، وعندما تثمر الأشجار نقتسم المساحة، وأكدت له أن العائد سيكون في حدود اثنين ونصف مليون دينار سنويًا لكل واحد منا كحد أدنى، ولكنه رفض بعناد بحجة أنه لا يستطيع إدخال غريب، وأنه سيصبح مضغة في أفواه الناس إذا اعتمد على الزراعة في معاشه، وأن الأفضل له أن تبقى الأرض مرعى لأبقاره المحلية الحمراء اللون، بالإضافة إلى ما يملكه جنوب الجبل من إبل، وكان فخورًا بتربية صقر من النوع الممتاز، الذي سيبيعه بعد تدريبه على القنص للخليجيين، وذبح لنا خروفًا واستمتعنا بالشواء كما استمتع يهوه، وذات مرة التقيت برجل صعيدي في القاهرة، صنع ثروته من تجارة المولاس وهو بقايا قصب السكر. كان يعتز بأنه صعيدي ويحتقر الفلاحين، فقلت له ما هو أهم مصدر للدخل في الصعيد فأجاب بأنه الزراعة، فقلت له يعني أنتم أيضًا فلاحون، فرد غاضبًا «أوعى تقول الكلمة دي في الصعيد والله يطخوك».

أستغرب من الإحساس بالعار من ممارسة الزراعة، وأجدادي غرسوا أشجار الزيتون في الحقف وفي الهضاب الصخرية، حيث لا يصل المحراث، وتحتاج إلى مجهود شاق لريها في الصيف ومواسم الجفاف، أما البلد الذي أعيش فيه هولندا برغم من صغر المساحة (45 ألف كيلو متر مربع)، إلا أنها أكبر مصدر للمنتجات الزراعية بعد الولايات المتحدة، وتحول المزارع في هذه البلاد إلى مزارع يستوعب التكنولوجيا ويجيد استخدام الأجهزة الذكية، ويتخصص في الزراعة العضوية، وعلى صلة وثيقة بالجامعات ومراكز البحوث الزراعية المتخصصة في هندسة المياه، والوقاية من الآفات والميكروبات بدون تدخل كيميائي، والحفاظ على الموارد واستدامتها.

عندما كنت أقيم في مصر اكتشفت أن المصريين باعتبارهم مزارعين يستخدمون اسم قابيل القاتل لأنه مزارع مثلهم، بينما القبائل البدوية في شرق ليبيا تستخدم اسم هابيل الراعي القتيل، وعندها عرفت أن الطرفين لا يزال كل منهما على ولاء لجده، وكأنهما يقولان لا مجال للتوفيق بينهما، وأن الصراع مستمر على الأقل في هذه المنطقة من العالم. أحيانًا يظهر على شكل تطرف ديني مثل داعش والقاعدة وطالبان وجبهة النصرة وجيش المهدي وعصائب أهل الحق وحزب الله وتنظيم الجهاد، وأحيانًا على شكل تطرف قومي أو حتى علماني، فصدام حسين ولد في العوجة قرب تكريت في منطقة زراعية، ولكن كل تصرفاته كانت تعكس وجدان الراعي، أما القذافي فولد بوادي غير ذي زرع مثله مثل تاجر الأبل محمد حمدان دقلو محرر دارفور وما حولها.