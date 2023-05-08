إليك صلاة خلفك.. يا بُني

(1)

كتب ناشر لمجلة أميركية قديمة عنوانها (الفاحص) كانت تصدر سنة 1889 رأيا في مقالة مؤلف مغمور اسمه (ريديارد كيبلينغ) قال فيه: «إن أي شخص عادي الذكاء من (سان فرانسيسكو) سيعتبرها سخيفة!». ورفض الكاتب إجراء أي تعديل في النص، وغادر المدينة. بعد ثماني سنوات كتبت المجلة نفسها خبرا مفاده أن هذا الكاتب نال جائزة (نوبل) في الأدب!

من مؤلفاته الأكثر شهرة، بالنسبة لي: «كتاب الأدغال»1894. وله قبله «النور الذي خبا» 1890، أما بعده «البحار السبعة»1896، و«القواد الشجعان»1897، ومجموعة أعمال أخرى، منها مجموعة من القصائد بعنوان: (أناشيد متنوعة) 1886، وهي الأكثر شهرة وانتشارا منها قصيدة تقول بهذا المعنى:

(إذا استطعت أن تحتفظ برأسك، عندما يفقد كل من حولك رؤوسهم. وإذا وثقت بنفسك، عندما يفقد كل الناس ثقتهم فيك. وإذا استطعت أن تنتظر دون أن تمل الانتظار. وعندما يكذب الآخرون عليك، من دون أن تلجأ أنت إلى الكذب. وعندما يكرهك الآخرون، من دون أن تكره أنت نفسك.

وعندما تتظاهر أنك الأفضل، وألا تتكلم بحكمة أكثر مما يجب. إذا استطعت أن تحلم من دون أن تستحوذ عليك الأحلام، وإذا استطعت أن تجابه الفوز والفشل وتتعامل مع هذين المخاتلين، المخادعين، على حد سواء. إذا استطعت أن تكدس كل ما تملك من أرباح وتغامر بها دفعة واحدة، وتخسرها جميعاً، ثم تبدأ من جديد، من دون أن تنطق بكلمة واحدة عن خسارتك. إذا استطعت أن تعامل الناس من غير أن تتخلى عن فضائلك، وأن تسير في ركاب الملوك من دون أن تفقد مزاياك المعتادة .وإذا عجز الأعداء، والأصدقاء، والمحبون، عن إثارة حفيظتك، بإيذائهم إياك.

إذا استطعت، فلك الأرض وما عليها وأنت، فوق ذلك كله ستكون رجلاً... يا بُني!)... يا ابني



(2)

خلال ستينيات القرن الماضي، في بنغازي، كان صاحب مكتبة لبيع الكتب والمجلات، منح نفسه وظيفة ناقد أدبي، كان الكثير من الشباب، الذين يتطلعون إلى أن يكونوا كتابا، يعرضون عليه أعمالهم، فيصنفها صالحة للنشر أو لا تستحقه. أعرف صديقا قدم له بعضا من شعره، وظل، هذا المدعي، يكرر له أنها دون مستوى النشر. ضاق صديقنا هذا بتكرار رفضه ونقده، فنسخ له، بخط يده قصيدة من قصائد شاعرة أكاديمية، دكتورة متخصصة في الأدب العربي، وأخذ معه الديوان وعرض القصيدة المنسوخة عليه، على أنها من شعره.كان الناقد المدعي يتوسط معارفة الذين غالبا ما يجلسون أمام مكتبته. تظاهر، هذا المدعي، بقراءة القصيدة. ثم قال له، وهو يضع رجلا فوق أخرى، ملوحا بيده الممسكة بورقة نص القصيدة: «لا..لا. ما زلت تحتاج إلى معرفة العروض والأوزان.. يا ابني الشعر ليس مجرد كلمات منمقة...عليك أن تدرس قواعد الشعر..». لم يمهله صديقنا هذا وفتح له ديوان الشاعرة الأكاديمية، وقال: «القصيدة ليست من شعري.. إنها قصيدة لأستاذة الأدب العربي في جامعة القاهرة..!». وغادر واثق الخطوة، كملك، ومن دون أن يلتفت نحوه!

(3)

وتنطلق مسيرة صديقي الأديب هذا، في الصحافة، منذ أن كانت بنغازي عاصمة الثقافة، ويترأس تحرير عدد من الصحف والمجلات العربية، وأنا أعرف يقينا، أنه لم يرفض أبدا نصا إلا ذاك الذي لا يجد له فرصة لتصحيحه، أو تعديله. منذ أيام أهداني آخر أعماله، يطيب لي أن أنقل إليكم منها هذه الفقرة، التي ما كنت أستمتع بتوصيفها، وإيحاءاتها التي يعرفها رفاق لقاء يوم الجمعة في منزل المرحوم الفنان يوسف العالم، لو أن الأديب محمد علي الشويهدي لم يثابر بإصرار واقتناع للحد من اغتيال عدد من المدعين بالنقد والمعرفة، للكثير من المواهب الشابة الحقيقية.

لقد عرفت عن قرب كيف كان يتعامل مع أي نص يصله، ولا يهمله أبدا. يقول في صفحة 52 من روايته الشائقة الأخيرة -(ربيع) وطن:(... قلق الفنان يبديه مضطربا، أجرته: «حسنا.. أسمعنا أنت ما تشاء» تعلق بطوق النجاة، عانق في شغف، أغمض عينيه وانقطع عنا يدندن، «طيرين في عش الوفاء»، الفنان يبدع عندما يؤدي ما يشاء هو، لا ما يشاء الآخرون. كان لحنا رائعا أبدعه يوسف وتعملق بكلماته عبدالسلام قادربوه وغرد به محمد صدقي في زمن الفن الأصيل.

بدا «مندر» مستغرقا ينصت كعاشق، شفتاه المرتجفتان توشيان بحفظه الكلمات وتناغمه مع اللحن، كان قد حدّثني في لحظات ضعف إنساني - نادرا ما تجتاح حذره - أنه على علاقة حب بإحدى طالباته لكنه يراوح بين الحب والفقر والوقار، لم أعد أدري بعد ذلك شيئا، هو لم يعد إلى القول، فيما درجت أنا على أن آخذ بقدر ما أعطى في الشأن الخاص. الأضواء الخافتة، الصمت، السكون، الخشوع، الإنصات، عمّقت فينا الإحساس بالوجود في المعبد، كنا نصلي و«يوسف» إمامنا".

"(ربيع) وطن" رواية تؤرخ بحبة رواية، وبحذر وذكاء لمرحلة حساسة من تاريخنا.