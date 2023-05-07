(حاضر المتقدمين: مستقبل المتأخرين) (3)

يُجري جورج طرابيشي* تمييزا مهما مرهفا بين "التغريب" و "التحديث" من حيث أن "التغريب سيرورة على مستوى الهوية نزعا وقلعا واستلابا. اما التحديث فسيرورة، على مستوى التماهي، المشروط والجزئي والتدرجي. التغريب سلب للهوية وإبدال وإفقار إلى حد الإعدام، والتحديث تطوير للهوية وإغناء وتفتيح للشخصية على عدد لامتناهٍ من الأبعاد" ص 42. ذلك "مكتسبات التحديث قابلة للتمثل النفسي" ص 42. أما "التغريب [فهو] استقلاب ممجوج ومرفوض من قبل الجهاز النفسي" ص42. ويشير إلى الناحية الاشتقاقية بالقول "وليس من قبيل الصدفة أن تكون الدلالة الاشتقاقية للكلمة [التغريب] تحمل معنى التغرب عن الذات بالإضافة إلى معنى التفرنج ومحاكاة الغرب" ص 42. ويقول بهذا الصدد "ولعل خطيئة طه حسين – التي تغفرها له على كل حال شجاعته – خلطه الضمني بين التغريب والتحديث، مع أن المفهوم الأخير أوسع وأغنى وأعمق وأكثر جدلية وأكثر قبولا في الأيض النفسي، الفردي والجماعي معا، من مفهوم التغريب" ص 42. على اعتبار أن "التغريب أحادي المرجعية وإلزامي النموذج، اما التحديث فالتزام مفتوح على تعدد من النماذج والبدائل والحلول المبدعة. ثم إن التحديث خفيف الحمولة بالجارحة النرجسية لأنه لا يختزل العملية الحضارية، كما يفعل التغريب، إلى علاقة أحادية الاتجاه بين طرف فاعل وطرف منفعل، بل يفترضها شراكة متبادلة تقوم على الأخذ والعطاء، كما على التخصيب وإعادة الانتاج" ص 42. وبالعلاقة مع الهوية فإن التغريب "يؤسس العملية الحضارية قطيعةً في الهوية" ص 42، على حين "يؤسسها التحديث استمرارية واتصالية يكون فيها التماهي مع الآخر ممكنا بدون نزع للهوية" ص 42. والحديث عن الهوية يستدعي حكما الحديث عن التراث، فـ "بقدر ما أن التغريب يجبّ ما قبله وما عداه، ولا يعترف عمليا بوجود الآخر إلا ليصادره ويلغيه، فإن التحديث، إذ يفهم التماهي مع الآخر على أنه تطوير وإغناء لهوية الذات، لا يقطع مع الماضي ولا مع تراث الذات، بل يوظفهما على العكس كعتلة رافعة في عملية التحول الحضاري للذات" ص 42.ويشدد طرابيشي على أن "هذه النقطة الأخيرة بالغة الأهمية بالنسبة إلى أمة تراثية كالأمة العربية. فضدا على التغريب الذي يقطع مع تراث الذات، ولكن ضدا أيضا على التتريث الذي يقطع مع الحضارة الحديثة بوصفها حضارة الآخر والذي يوظف التراث سلاحا ايديولوجيا في حرب القطيعة معها وضدها، فإن التحديث يوفر فرصة تاريخية نادرة لإحياء التراث ولوصل ما انقطع من تطوره ولتجديد نفسه بالاستعانة بما تتيحه الحضارة الحديثة من مناهج علمية لم يسبق لها مثيل في التحقيق والحفر والتنقيب والدراسة وإعادة القراءة والتأويل" ص 24- 43. ذلك أن "التواصل مع الحضارة الحديثة، لا الانقطاع عنها، هو وحده الذي يمكن أن يضيف إلى قديم التراث جديداً، وإلى قيمته فضل قيمة، وأن ينفخ في مواته حياة، وأن يكشف فيه، بالاستعانة بحفريات المعرفة الحديثة وبمعماريتها، عن مكامن ثروة ما كان من الممكن قبل اليوم الاشتباه في وجودها. وبكلمة واحدة، إن الانفتاح على الحداثة هو الذي يمكن أن يطرح على التراث أسئلة جديدة، وأن يعيد صياغته، في جزئياته وكلياته، في إشكاليات جديدة" ص 43.

*جورج طرابيشي: أتغريب أم تحديث؟: طه حسين وسؤال مستقبل الثقافة. في كتابه: من النهضة إلى الردة: تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة"، ط2، دار الساقي 2009. الصفحات من: 39 إلى 44.