الانكشاريون والمماليك والبخاري

الجيش هو العمود الفقري لأي دولة وعندما ينهار الجيش تنهار الدولة، حتى الدول التي كانت على الحياد مثل السويد وفنلندا وسويسرا لها جيوش قوية، وحتى تحافظ على حيادها تستعد كل يوم لأي حرب مقبلة، وما أقصده هنا هو الجيش الوطني الذي يسهم فيه كل مواطن أو مواطنة قادر على حمل السلاح، وليس هذه الجيوش التي نراها في الدول العربية، التي انقلبت على الشرعية وقادت بلدانها إلى أسوأ مصير وهو الحرب الأهلية، مثلما نرى في ليبيا وسورية والعراق واليمن والسودان.

في زمن النبي والخلفاء الراشدين كان جميع المسلمين القادرين على حمل السلاح هم الجيش، ومع الأمويين ظهر الجيش المحترف الذي ينفق عليه الخلفاء من خزانة الدولة، وكان لا بد من التخلص من القادة الذين يخشاهم الحاكم في دمشق أو بغداد، وفي زمن المعتصم العباسي ظهر أول جيش موازٍ للجيش الرسمي، عماده من الجنود الأتراك، بل بلغت خشية المعتصم من الانقلاب عليه إلى استبدال العاصمة بغداد بمدينة سامراء، وعندما اكتشف الأتراك قوتهم بدأوا يتدخلون في تعيين الخليفة حتى تحول إلى مجرد دمية بيدهم، فلا يملك من السلطة إلا خطبة الجمعة واسمه على العملة والدعاء له من المنابر.

وبالرغم من فشل اختراع المعتصم إلا أن خلفاء بني عثمان كرروه بغباء، ففي عهد السلطان مراد الأول في القرن الرابع عشر ظهر جيش الانكشاريين كجيش موازٍ سرعان ما أصبح أقوى من الجيش القديم، ومعظم الانكشاريين من الأطفال الذين وقعوا في الأسر في حروب الإمبراطورية أو اشتراهم السلطان في سوق النخاسة، ويتربون تربية عسكرية خالصة بحيث يكون ولاؤهم للسلطان فقط، واضطر السلطان سليمان القانوني ومحمد الفاتح لقتل جميع أولادهما ما عدا ولي العهد، كما قتلا جميع أخوتهما حتى لا يفكر أحد في الانقلاب عليهما، وفي سنة 1622 قتل الانكشاريون السلطان عثمان الثاني، كما قتلوا السلطان إبراهيم الأول في العام 1648 لمجرد أنه انتقدهم، ومنذ ذلك الوقت تحول سلاطين بني عثمان مثل خلفاء بني العباس، وفي عهد السلطان محمود الثاني بدأ في تطوير جيش محترف على الطراز الأوروبي، ونجح ببعض صعوبات جمة في التخلص من الانكشاريين.

أما الانكشاريون في البلاد العربية فكانوا عقبة كأداء في طريق أي حاكم جديد، مما اضطر أحمد باشا القرهمانللي للتخلص منهم بمؤامرة ذكية، حيث دعاهم إلى وليمة فاخرة، وتولى حراسه خنقهم في سقيفة طويلة مظلمة، وهو الحل الذي لجأ له محمد علي في مصر في ما عرف بمذبحة القلعة التي تخلص فيها من المماليك، الذين حكموا مصر قرنين ونصف منذ عهد نجم الدين أيوب حفيد صلاح الدين الأيوبي، والمماليك في الأصل هم عبيد أسروا في الحروب مع الأوروبيين «الفرنجة»، والسيناريو نفسه تكرر معهم عندما اكتشفوا قوتهم.

السلطان السابع للدولة العلوية في المغرب إسماعيل نقل الفكرة الانكشارية المملوكية إلى مملكته ولكن بلون آخر، فبدلا من الأوروبيين استعان السلطان إسماعيل بالأفارقة وعلى العبيد منهم، حيث أجبر الأهالي على بيع عبيدهم للدولة، ومن هؤلاء نشأ جيش عبيد البخاري، بعد أن يئس السلطان من ولاء القبائل العربية والأمازيغية، وسمي هذا الجيش بهذا الاسم لأن أفراده كانوا يقسمون على صحيح البخاري بدلا من القرآن، على الولاء للسلطان إسماعيل، وهي لعبة لم يتوقف الفقهاء عن اللعب بها منذ أن استبدلوا القرآن بصحيح البخاري، بل وكان هذا الجيش يحمل مقتطفات من صحيح البخاري في كل معاركه واستعراضاته، بالإضافة إلى تابوت توضع به نسخة من صحيح البخاري مزين ببذخ يتقدم الجيش، ومع الوقت اكتشف العبيد قوتهم فتدخلوا في شؤون الحكم، حتى أنهم خلعوا أحد السلاطين خمس مرات، ففقد العرش هيبته بين العامة، مما اضطر خلفاء إسماعيل للتخلص من هذا الجيش الذي وصل عدد أفراده إلى 150 ألف مقاتل، ومع الملك محمد الخامس اتجه المغرب لتأسيس جيش حديث وحلَّ جيش البخاري، الذي بقي بعض أفراده في الحرس الملكي قبل أن يستغنى عنهم محمد السادس، ولكن هذا الجيش لم ينقلب على سلاطين الدولة العلوية، ببساطة لأن جميع أفراد الجيش من العبيد الأفارقة الذين لن يقبل بهم معظم السكان، وإن كان هذا الجيش قد تدخل في الفتن المحلية، خاصة في المواجهة بين مدينتي فاس ومكناس، كما أن كتاب البخاري الذي جمع فيه أكثر من 7500 حديث تجد فيه الشيء وعكسه، كما أنه يشرع للعبودية عكس القرآن الذي يحض على الحرية والتفكير.

اليوم يعيش عدد من الدول العربية في ظل هذه الجيوش الموازية، فجميع الميليشيات في غرب ليبيا وجنوبها وشرقها هي جيوش موازية، بما فيها جيش حفتر والبنيان المرصوص، والجيش الوطني الذي تأسس مع الاستقلال انتهى بالكامل مع نهاية الثمانينيات في تشاد، وظهرت مكانه كتائب القذافي وأبنائه، والجيش السوري اتضح أنه جيش طائفي، والجيش اليمني اتضح أنه جيش قبلي، والجيش السوداني الذي يقوده عبدالفتاح البرهان هو جيش تنظيم الإنقاذ الذي أسسه عمر البشير، وعندما شعر البشير أن جيشه قد ينقلب عليه استعان بمليشيات الجنجويد في دارفور، وها هم جميع المماليك والانكشاريون وعبيد البخاري يتقاتلون في شوارعنا ويخطفون من يشاؤون، دون حسيب أو رقيب كما حدث مع العشرات، وهذا مصير الأمم التي تتهاون في بناء جيوشها بشكل مهني، وهذا هو مصير الجيوش التي تخون الدستور وتتطلع للسلطة. المحصلة أنها تحرق شعوبها ونفسها، وتتحول إلى مجرد بيدق في لعبة الأمم القوية.