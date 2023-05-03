سجين الحزب

عقب انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، استغرقت في قراءة كتاب بعنوان «مراسلات من الشتات-Dispatches from the Diaspora». الكتاب مجموعة مقالات صحفية كتبها صحفي بريطاني، أسود لون البشرة، اسمه غاري يانغ-Gary Younge من جريدة الغارديان البريطانية.

المقالات سبق نشرها في الجريدة، في فترات زمنية مختلفة، تعود ربما إلى بداية النصف الأول من التسعينيات من القرن الماضي، كتبها السيد يانغ من أماكن مختلفة في العالم خلال رحلات قام بها لصالح الجريدة لتغطية أحداث سياسية. وأنا، وإن كنت من قراء الجريدة، منذ سنوات طويلة، إلا أن الكاتب كان خارج نطاق شبكة راداري، وبالتالي لم تنشأ بيننا علاقة من أي نوع.

وشخصياً أتحمل وزر ذلك الخطأ، والأسباب عديدة، ولا مجال لذكرها. لكن غاري يانغ كاتب صحفي من طراز رفيع وعميق، ومن ضفة يسارية، نشأ وكبر في أجواء العنصرية المقيتة، لانتمائه للأقلية السوداء، ووجد نفسه في جبهة واسعة، يقاتل من أجل كرامته وكينونته الإنسانية. وكانت أولى مهامه الصحفية التي كلف بها من إدارة تحرير الغارديان تغطية أول حملة انتخابية في جنوب أفريقيا العام 1994، بعد تخلصها من النظام العنصري.

ولم تكن المهمة سهلة على شاب أسود لون البشرة، معدوم التجربة والخبرة، في عالم يسيطر عليه ويقوده صحفيون أكبر سنّاً وأكثر خبرة، وتخرجوا في جامعات تعد الأرقى في العالم، ويتكلمون اللغة الإنجليزية بلكنة ملكية. خلال تلك الرحلة إلى جنوب أفريقيا، وجد الصحفي الشاب نفسه يتنقل مترحلاً في أنحاء مدن ومناطق البلاد لتغطية حملة مرشح المؤتمر الوطني الأفريقي-ANC نيلسون مانديلا.

رأيت نيلسون مانديلا مرتين. الأولى كانت في لندن العام 1996، حين جاءها زائراً للمرة الأولى بعد خروجه من السجن. كنت مصطفاً مع غيري من الحاضرين الذين قدموا من مختلف مناطق لندن لتحية المناضل الأفريقي. وكانوا يصطفون في صفين طويلين متقابلين، في حديقة سانت جيمس بارك. ومر مانديلا من بينهما محيياً عقب انتهائه من غرس شجرة في الحديقة المشهورة تخليداً للزيارة. والمرة الثانية كانت في العام 2002 في مدينة جلاسجو الإسكتلندية، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد زيارته للمرحوم عبد الباسط المقرحي في سجن بارليني، ومطالبته السلطات البريطانية بنقله إلى بلد إسلامي لقضاء عقوبة السجن.

في تحليله لشخصية الرئيس مانديلا من خلال المتابعة اليومية، لحملاته وخطاباته الانتخابية، يرى غاري يانغ أن السيد مانديلا يختلف عن غيره من قادة حركات التحرر من الاستعمار في أفريقيا. الاختلاف، في رأيه، يعود إلى أن أغلبهم ينتمون إلى اليسار الاشتراكي، في حين أن السيد مانديلا سياسي محافظ (Conservative) وبروح أبوية. ويصفه بأنه كان (Freedom Fighter) أي محارب من أجل الحرية وتحرير بلاده وليس ثورياً (Revolutionary).

ويوضح أن مانديلا خلال محاكمته من قبل النظام العنصري في الستينيات من القرن الماضي، ذكر صراحة أنه يعتبر النظام البرلماني البريطاني أفضل نظام ديمقراطي.

ولاحظ خلال وجوده في الحملة الانتخابية أن السيد مانديلا كان يحرص على وجود إجماع Consensus-. ولم يكن خطيباً مفوّهاً، لكنه كان محللاً سياسياً استثنائياً. والأهم من ذلك أنه كان يرى أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أسرته وكل شيء في حياته. وأن ذلك الحب وقف حائلاً بينه وبين التمتع بالجو الأسري مع زوجته السيدة ويني وأولاده.

ويرى يانغ أن السيد مانديلا خرج من السجن بجسده فقط، وظل يمارس حياته مكرساً نفسه لخدمة الحزب، وكأنه ما زال في السجن. ولذلك، ظل وحيداً. يفضل العزلة والقراءة، والسفر، ومشاهدة البرامج التلفزية الرياضية وخاصة لعبة الملاكمة. ولا يجد متعة في الحديث مع زملائه، وإن صدف وتحدث معهم فمن خلال الهاتف، ولفترة قصيرة. ويرى يانغ أن شدة ارتباطه بالحزب كان وراء تحطم مركب زواجه مرتين. مع زوجته الأولى أم أولاده الثلاثة، ومع زوجته الثانية السيدة ويني.

ولأن التقرير ذاك كتب في فترة مبكرة، سبقت الطلاق، فلم يكن بمستطاع كاتبه تصحيح المعلومة الأخيرة وراء فراقه للسيدة ويني مانديلا. وحرص على ألا يغير التقرير، حتى عندما قرر نشر الكتاب.

وأذكر أني شاهدت مقابلة تلفزيونية أجريت مع السيد مانديلا، في إحدى القنوات التلفزية البريطانية، ذكر خلالها وبمرارة أن السيدة ويني لم تزره في حجرة النوم ولا مرة واحدة، منذ خروجه من السجن. أضف إلى ذلك أن شائعات، وأؤكد على كلمة شائعات، تسربت في عديد من الجرائد البريطانية، بعد فترة الطلاق، تشير إلى وجود علاقة حميمة بين السيدة ويني ورجل آخر، والله أعلم.