هدر دم الجبل الأخضر

• مما كتبت في رواية ألف داحس وليلة غبراء: في محل الجزار كان ينتظره حارس الغابة، هناك اندلف على عجل: هل أخذت لحما اليوم؟ همهم الحارس: أيوة. سيارة الحطب دخلت الآن، لقد واجهتنا اليوم مشكلة، لا أعرف تبدو الدولة جادة في محاربة التهريب، ومنع تفحيم الحطب.

لم يكن الرايس محمد يهتم بهذه الشكاوى الدائمة، كان عارفا بأن قطعة اللحم التي يمنحها لحارس الغابة، هي دافع هذا الاسترسال، إعادة هذا الحديث كلما رافق سيارة الحطب، كي لا توقفها دوريات البوليس الراجلة أو أي جهة أمنية، لكن حامي الغابة هذا، حين يكون برفقة حمالة الحطب لا أحد يهتم.

لقد منعت السلطات الإيطالية فترة الاحتلال التحطيب، لحماية شجر الجبل الأخضر، واتخذت دولة الاستقلال ذلك المنع سبيلا، لكن الفقر متمرس على اختراق القوانين. ومنذ أن بدأ يظهر أن الكهرباء ستنير بيت النار أيضا، أخذ الرايس يفكر في الفترة الأخيرة أن يطور الفرن، فلم يعد الحطب نارا من السهل إشعالها، الرقابة إن لم تمنعه ترفع أسعاره.

على بعد مسافة قصيرة من المخبز تقع غابة الحطب، لذا يظهر المخبز كما لو كان فم النار، وكان الخباز مزود هذا الفم بما يأكل، الغابة الحية تقطع أوصالها، والغابة الميتة تسكن طرف المدينة كما مزودة الخبز.

حارس الغابة، يجمعه والليل بين حين وآخر، جلسة الخمر مع الرايس محمد الذي، كما هو صاحب ورايس المخبز، كذلك يرأس الجلسة، التي كما لو كانت اجتماعا دوريا من أجل تكرار الشكوى، الشكوى من أن الكهرباء والبترول يتحالفان، من أجل قطع رقبة الرزق، مع رقابة الدولة لحماية الغابة.

• أهل الله – مذكرات أميركية في ليبيا – الطبعة الأولى 1965- أغنس نيوتون كيث – ترجمة فرج الترهوني، وهذا شيء مما كتبت: الآن يصعد المسار عبر طبقات صخرية هندسية بلون الكراميل، ومنظر طبيعي مجدب تماما. يعتقد هاري أن منطقة السهوب هذه، كانت في الماضي تحتوي على أعداد كبيرة من أشجار السنط، وأخرى من الفصيلة السدرية تسمى زيزيفوس لوتس، لكنها اختفت جميعها الآن، وذلك بسبب عادة البدو المدمرة، المتمثلة في قطع جميع النباتات، للحصول على حطب الوقود.

لاحقا، مرت بنا عدة شاحنات متجهة شمالا، محملة بأشجار الأكاسيا. وحينما نسألهم عن وجهتهم، يخبروننا أنهم ذاهبون إلى مصراتة، مع شحنة من الحطب تعاقد عليها مقاولو مصراتة. على ما يبدو، فحتى هذه الأشجار القليلة المتبقية لا تفيد السكان المحليين المحتاجين، ولكن يجرى بيعها في منطقة ميسورة الحال تماما.

اليوم في سنة 1958، يحب زوار بنغازي الأجانب التنزه في الجبل الأخضر، بينما يعلقون بشكل لاذع، على المزارع الإيطالية المهجورة التي تتعرض للتدمير، وعلى الحيوانات الموجودة في المنازل التي تستغل كإسطبلات، بينما يعيش أصحابها البدو في الخيام، بجوار حدائق ومزارع مهملة، وعلى الآبار التي لم تعد نظيفة، في هذه الأثناء يشرب الزوار النبيذ المحلي، في ظلال أشجار الزيتون العتيقة.

• وداعا جبلنا الأخضر، تحت هذا العنوان كتب سالم العوكلي، ما نشر في «بوابة الوسط» في 4 أبريل 2023م، وقد جاء فيه: ... وما دمرته الحرائق المفتعلة فترة أحداث التسعينيات، للقضاء على الغابة التي كانت مخبأ للجماعات الإرهابية في ذلك الوقت، يكمله الآن بائعو الحطب والفحم، والمُعتدون على أراضي الغابة بالمباني المخالفة والمحاجر العشوائية، وما ترتّب عنها من جرف آلاف الهكتارات من الغابات، وآلاف الأطنان من الترب الزراعية المسلوخة.

حرمات الطرق استبيحت، والشواطئ الطبيعية والحدائق والأراضي الزراعية، والغابات التي تُحرق عمدا كي تباع أراضيها في مزاد الفساد. فالاستيلاء على أملاك الدولة ومتنفس الناس من قِبل الجماعات الانتهازية الآن، لا يختلف عن الاستيلاء عليها من قِبل الجماعات الإرهابية، ولا أحد ممن يبيع ويشتري أو يستغل هذه الأملاك ــ المسجلة منذ قيام الدولة الليبية المستقلة باسمها ــ يملك رخصة بناء أو نزع صبغة زراعية أو شهادة عقارية، لكنهم يعملون في ظل فرض الأمر الواقع، طالما خصمهم (الدولة) غائبة عن مشهد الخراب والاستباحة هذا.

الآلات الضخمة التي تضج وتحفر وتسلخ التربة الزراعية، وتقطع الأشجار، وتجرف رمل الشواطئ، وتخوض في الجبال المكسوة بالغابة في مشاريع الكسارات، معظمها آلات مسروقة من الشركات الأجنبية التي انسحبت بعد انتفاضة فبراير، والأراضي التي تعمل فيها أراضٍ مسروقة من الدولة أو المشاريع العامة، والأموال التي تتلقاها مقابل هذا التخريب مسروقة، وفي بحر السرقات هذا ينتظر المواطن العفيف تدخلا من السلطات أو عقابا يردّ له اعتباره وبيئته ومتنفسه وأكسجينه.

مشروع الاستيطان اليهودي يتحدث عن جمال هذا الجبل الأخضر، وما يزخر به من إمكانات للحياة والرفاه، ويصف الأتراك والعرب بأنهم دمروا كل شيء. ومشروع الاستيطان الإيطالي سنِّ قوانينَ ملزمة لحماية الغابات والترب الزراعية والحياة البرية، وتشدد في عقوبة قطع شجرة أو صيد جائر. فإذا حرص المستوطنون الغزاة على موارد هذه الأرض، فمن نحن الذين نسمي أنفسنا مواطنين؟! وهل كان المستوطن الغازي أكثر حرصا من المواطن على هذه الأرض؟.