في السيرة الصحفية: الكتابة بطعم الوجود العربي

.. في أوج أزماتنا العربية التي أعقبت الحرب اللبنانية، خرجنا كُتّاباً وصحفيين عربا من بيروت بحثاً عن ملاذاتٍ آمنة لأقلامنا قبل أن ينال منها الإحباط، فوجدنا جزيرة قبرص حينها الملاذ الأقرب لبيروت رهن العودة التي طالت، فأقام بعضنا في ليماسول وبعضنا في نيقوسيا، والبعض الآخر عاد إلى وطنه، وبعضهم هاجر رأساً إلى لندن وباريس في سباق مع الزمن.. حينها دخلت الطباعة العربية ليماسول ونيقوسيا لتزدهر بالمطبوعات العربية من صحفٍ ومجّلاتٍ وكُتب، بصناعة لبنانية- قبرصية، ورؤوس أموال مساهِمة، ليبية وعراقية ولبنانية، إضافة إلى نشاطٍ فلسطيني ملحوظ، حيث المقر البديل لمركز البحوث الفلسطينية الذي استهدفته إسرائيل في بيروت، وحيث تأسّست بجواره مجلة "الكرمل" برئاسة الراحل الكبير محمود درويش.

هناك في قبرص البدايات جمعنا الحُلُم العربي الواحد، بالمقاومة الإعلامية لاستعادة الحياة في لبنان، ونُصرة القضية الفلسطينية التي كانت فتيل الأزمة اللبنانية بالحرب الأهلية عام 1975 مروراً بمجزرة صبرا وشاتيلا والاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وما تلاها من أعطابٍ عربية جمّة خلال تلك الحرب الطويلة التي استثمرت في الأزمة وعاشت عليها لسنواتٍ طوال، غير أن ذلك الحُلُم كان أقوى من أن يتلاشى في أتون الخلافات السياسية العربية- العربية التي نالت من القضية المركزية "فلسطين".. وفي مراجعة حتمية لتلك المرحلة الحرجة، وبعيداً عن خبايا تلك الأنظمة الفاعلة ونواياها، قلنا بتجرُّد الأعزل: مرحباً بأيِّ موقفٍ يعزِّز من تواجدنا العربي ويدعم رسالتنا القومية في مواجهة أعداء الأمّة العربية. وبالتأكيد -في تلك السنوات في مطلع الثمانينيّات- كان خطابنا السياسي والثقافي قومياً عربياً صريحاً، وهو الموقف العام الذي تأسَّس على معطيات تلك المرحلة "القومجية" بظهور مؤسسات إعلامية مدعومة ومراكز أبحاث في الفكر القومي العربي، وجعل من الصحفي المصري "عبدالعظيم مُناف" يصدر من قبرص شهريته الناصرية "الموقف العربي" وهو ذاته الموقف الذي جعل من الشاعر العراقي "سعدي يوسف" يترأس أسبوعية "الموقف العربي" قبل أن تشتريها ليبيا وتستمر في الصدور برئاسة الكاتب الليبي محمد علي الشويهدي حتى نهاية عام 1993 العام الذي انتهت فيه صحافة قبرص أو تكاد، فخلت الجزيرة من تواجد الكُتّاب والصحفيين اللبنانيين، وهُم القلّة القليلة التي عادت لبيروت مع مطلع التسعينيّات في عهد إلياس الهراوي الذي ساد فيه الأمن والظلام معاً، ومن هؤلاء القلّة كان عدنان حطيط وطلال حيدر وبول شاوول ومعتز ميداني وحسّان الزين الذي نقل معه مجلته "الشاهد" فيما استقر الباقون في لندن وباريس حيث تأسَّست صحافة المهجر بين منتصف السبعينيّات مع اندلاع الحرب الأهلية، ومطلع الثمانينيات مع الاجتياح وخروج المقاومة الفلسطينية، وكان من أبرز تلك المجلّات "الدستور برئاسة خلدون الشمعة، والوطن العربي برئاسة وليد أبوظهر، وكُل العرب برئاسة ياسر هواري، والتضامن برئاسة فؤاد مطر، ثم الفرسان برئاسة نصري الصائغ، واليوم السابع برئاسة بلال الحسن.. إضافة إلى "مواقف" أدونيس، والاغتراب الأدبي لصلاح نيازي، وآخرها شهرية "الناقد" لرياض الريّس.

تنوّعت صحافة المهجر بتوجُّهاتها المختلفة، السياسية والثقافية، وطبعاتها الراقية واستقطابها لأهم الأقلام الصحفية العربية، لتمطر على جفاف الوطن العربي بجديد الفكر والتنوير والمعرفة بعالم المال والاقتصاد والرياضة والفنون والموضة، في سباق ومنافسة لكسب القارئ في الوطن العربي والعالم، كما ازدانت تلك المطبوعات بأفكار كُتّاب رأي صنعوا بريقاً جديداً في الكتابة الصحفية، وإن كانت معظم تلك الأفكار إيديولوجية داعمة لمواقف أنظمة بعينها كليبيا والعراق وسوريا قبل اجتياح المال السعودي وتأسيس امبراطوريته الإعلامية في لندن بين حربي الخليج الأولى والثانية التي سقطت خلالها ورقة التوت عن أسماءِ عددٍ كبيرٍ من تلك الصُحفٍ والمجلّات المشهورة التي لم يبق منها سوى الذكرى الجميلة لزمن ازدهرت فيه الصحافة العربية، فبقدر الدعم الصحفي العربي لليبيا في مواجهتها "للامبريالية والصهيونية"، ودعمها للعراق في حربه ضد إيران، تلاشى ذلك الدعم عند غزو العراق للكويت، وغادر معظم الصحفيين مكاتبهم احتجاجاً على الغزو، إلّا قلّة عراقية متنفّعة قاومت لوقتٍ قصير ثم اختفت نهائياً عن المشهد الذي تغيّر لصالح إمبراطورية الإعلام السعودي وكم الصُّحف والمجلّات المتنوّعة والفضائيات والمواقع الإلكترونية التي أغرقت سوق الإعلام العربي.

لا نقول استقرّت صحافة المهجر بعد تلك الأزمة المفصلية في الشرق الأوسط وما أعقبها من تداعيات، سياسية واقتصادية، وإنما استفادت من وجودها في المهجر، لتنافس المطبوعات الأوروبية في استثمارات الاقتصاد وسوق المعرفة، وكان الأهم هو إثبات الوجود العربي بالقدرة على صناعة صحافة الخبر الدولي وتناول أدق القضايا السياسية الإقليمية والدولية، ولعلَّ أهمَّها الدفاع عن الثوابت العربية، خاصة بعد عاصفة "الربيع" العربي التي طالت أنظمة بعينها فاكتسحتها وكشفت الغطاء عن ملامح مؤامرة دولية جديدة تستهدف استقرار المنطقة برمّتها، فبعد أن كُنّا أمام قضيتنا المركزية في مواجهة عدوٍّ واحدٍ مُشترك للأمة العربية، صرنا نواجه أعداء كُثرا جاءوا من منابع القوميات والأيديولوجيات المزيّفة فعملوا على تشتيتنا باسم الدين والحرية والديمقراطية.. فهذه سوريا والحرب الطويلة المتشعّبة، وهذه ليبيا والمؤامرة الأطول، وهذا العراق وصراع الطائفية المدعومة من إيران، وهذا اليمن والاحتلال الإيراني وتمكين العصابات الحوثية من تهديد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وهذه "داعش" تقتات من نصيب الفقراء، وهذه السودان تنسى أديبها اللامع الطيِّب صالح وتقيم عرس الدم بين الأشقاء.. وخلاف ذلك من قضايا الراهن العربي الشائك، وفي غياب دورٍ فاعلٍ للمنظمات الإقليمية، وعلى رأسها الجامعة العربية.

لذلك لم تغب "الفكرة" عن قيمة تلك الصحافة في المَهاجر، والذود برسالتها العربية والتأثير بها إقليمياً ودولياً، كما لم يغب ذلك الحُلُم العربي الذي بدأ بالمقاومة لاستعادة لبنان والمقاومة لاستعادة حقوق شعبنا الفلسطيني.. واليوم وإن غاب "المشروع القومي" فقد ننتبه إلى المخاطر المصيرية المحدقة بمستقبلنا العربي، ونستعيد ذات الحُلُم للدفاع عن ثوابتنا، وهو ما يدفعنا إلى الاستمرار في الكتابة، بطعم الوجود العربي.