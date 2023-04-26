ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

قليلة هي الكتب ذات الطابع الأكاديمي التي تناولت ثورة 17 فبراير 2011، ربما يعود السبب في عزوف الأكاديميين والباحثين الليبيين عن تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة العلمية إلى أن الأوضاع السياسية في ليبيا مازالت في طور التشكل رغم مرور 11 عاما على اندلاع الثورة، وربما أيضا بسبب الخوف الذي قد ينتاب الباحث المستقل المقيم داخل البلاد، من أن يتعرض بسبب آرائه للضرر الشخصي من قبل المجموعات المسلحة، أو من المتنفذين الذين تحميهم وتدعمهم مثل هذه التشكيلات، وأيضا الباحث الليبي غير المقيم يخشى أن يتضرر بعض من أفراد أسرته، أو أن يتعرض للمشاكل من قبل هذه الجهات عند عودته لزيارة البلد أو الاستقرار فيها، خاصة وأن سلطة القانون مازالت غائبة، وأن السلاح لم يصبح بعد في أيدي مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، ولعل كتاب الدكتور مصطفى عمر التير "الثورة الليبية...

مساهمة في تحليل جذور الصراع" الذي صدر في عام 2020 عن المركز العربي للأبحاث والدراسات، هو من تلك الكتب القليلة التي تطرقت لهذا الموضوع المهم، وإن لم يمض المؤلف نتيجة الاعتبارات التي ذكرناها، أبعد من تاريخ 8 أغسطس 2012 اليوم الذي سلم فيه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت السلطة إلى المؤتمر الوطني العام.

لم يكتف المؤلف بسرد الوقائع والأحداث وتوثيقها وفق تسلسلها الزمني، مستندا باستمرار إلى المصادر ذات العلاقة بتلك الأحداث متتبعا جذور الصراع الذي اندلع في فبراير 2011، بل رأيناه يقرأ تلك الأحداث ويحللها كاشفا عن الدوافع والأسباب التي تكمن وراءها.

جاء الكتاب في 488 صفحة، ضمت سبعة فصول إضافة إلى المقدمة والملاحق في آخر الكتاب.

مرحلة الولادة والاعتلال المبكر

الفصل الأول من الكتاب جاء بعنوان "مابعد الكولونيالية... الدولة الوطنية: مرحلة الولادة والاعتلال المبكر"، وفيه يتوقف المؤلف عند بعض المحطات المهمة في التاريخ الليبي خلال الحقبة التي سبقت اندلاع الثورة في محاولة لتتبع جذور الصراع الذي طبع الثورة الليبية وتحديدا القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وفي سياق المراجعة السريعة للعلاقة بين الدولة والمجتمع يسلط الضوء على القبيلة والولاء القبلي ودوره في الصراع الموجود في التاريخ الليبي والثقافة الليبية، ويتطرق إلى القبيلة كفاعل اجتماعي، وإلى تنوع القبائل الليبية من حيث التخصص والانتشار، ودور بعض القبائل الكبيرة العدد في تحدي السلطة المركزية الموجودة في العاصمة طرابلس خلال العهد العثماني لتحصل منها على امتيازات في ما يتعلق بالوظائف أو إعفاءات الضرائب.. ص41

في مرحلة الاستعمار الإيطالي، قسمت البلاد إلى إقليمين منفصلين: إقليم برقة، وإقليم طرابلس ويتبعه إقليم فزان. وفي مطلع ثلاثينيات القرن العشرين توحد الإقليمان ضمن إدارة واحدة. واهتم الحاكم إيتاليو بالبو بالبناء والتشييد واستصلاح الأراضي، بهدف تسريع برنامج تحويل الجزء الشمالي من البلاد إلى وضع يلائم المخطط الاستعماري المعلن ولتحويل ليبيا إلى الشاطئ الرابع لإيطاليا، لكن إيطاليا لم تنعم بفترة استقرار طويلة في ليبيا بسبب أن المقاومة استمرت حتى بداية الثلاثينيات ثم دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانية إلى جانب ألمانيا لذلك "لم تترك أثرا كبيرا في البناء الاجتماعي، كما أن التأثير الثقافي كان محدودا هو الآخر، وإن ظهرت آثاره بصورة أوضح في مدينة طرابلس والمراكز الحضرية في الغرب الليبي" ص 45

يتعرض المؤلف لمرحلة حكم الملك إدريس ومراعاته للأوضاع القائمة في البلاد عند توزيعه الوظائف المهمة للدولة "راعى الملك التوزيع القبلي عند توزيعه الوظائف المهمة للدولة" كما راعى التوزيع المناطقي، رغم أن أوضاع فزان كانت سيئة قياسا بطرابلس وبرقة، وحرص على أن تتضمن الحكومة الاتحادية وزيرا من فزان. ثم أصبح ذلك الوزير رئيسا للوزراء في عام 1960" ص49

ثم يتطرق الباحث إلى مرحلة الجمهورية والحكم العسكري ويصفها بمرحلة الاعتلال، فيتوقف عند التوجه القومي العروبي للنظام العسكري بقيادة القذافي وغياب الجانب القبلي والمناطقي في السنوات الأولى للانقلاب، ولكن مع منتصف السبعينيات، "وعقب محاولة انقلابية فاشلة قام بها أربعة من أعضاء مجلس قيادة الثورة تبنى القذافي برنامجا جديدا توجه نحو تعزيز مكانة قبيلته، موظفا الأساليب التقليدية نفسها التي عرفتها القبائل الليبية منذ زمن بعيد" ص54

كما فرض القذافي ظاهرة البداوة على البلاد بما في ذلك المدن، وتعمد التغيير المستمر لمنع التراكم والاستدامة. "وبدءا من عام 1975 وخلال 30عاما، أجريت في ليبيا تسعة تعديلات إدارية، وضاعت آلاف البيانات الخاصة بحياة الأفراد، وأحرق السجل أهم سجل مدني في البلاد، وهو السجل الخاص ببلدية طرابلس" ص56

الفصل الثاني حمل عنوان "الاستبداد والقهر الاجتماعي" وفيه يتتبع المؤلف مراحل سيادة الاستبداد وبناء جدار الخوف، فمنذ الأيام الأولى للانقلاب، عمل القذافي على أن يعرف الليبيون والعالم أنه قائد مطلق، ومن أجل أن يفرض سيطرته على الجميع، كرس جهده ليظهر بمظهر الرجل الذي يخاف الناس بأسه، ولكي يرسخ هذه الصورة في أذهان الجمهور تفتق ذهنه عن مجموعة من الإجراءات بدأت بإلغاء القوانين بهدف تفكيك المجتمع والدولة ومؤسساتها، وتنفيذ برنامج للقمع والتدجين بدأ بالطلاب في المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات، ثم انتشر ليعم جميع فئات المجتمع، وبناء منظومة أطلق عليها "اللجان الثورية" وتقوية أجهزة الأمن "الاستخبارات" وتنويعها وبناء سجون سيئة السمعة يمارس فيها أبشع أساليب التعذيب،على المستويين البدني والنفسي، وتنفيذ برنامج دموي تضمن الاغتيالات وتفجير وسائل نقل عالمية ومحلات لهو عامة. ص75

الفصل الثالث يتتبع ماأطلق عليه المؤلف: "تراكم مخزون الغضب والفرصة التاريخية لانطلاق الثورة" وفيه يسلط المؤلف على أهم القرارات والممارسات والأحوال التي أدت إلى تراكم مخزون الغضب وقادت إلى الانفجار الهائل في 15فبراير 2011 موضحا أن ذلك الانفجار لم يأت بمحض الصدفة ولا كان نتيجة مؤامرة كما يردد البعض أو رد فعل لحادث عارض، بل كان نتيجة طبيعية لحالة من الغضب انتشرت بين فئات واسعة من المجتمع الليبي، وأن ذلك ظل ينمو خلال سنوات طويلة بين شريحة كبيرة من الليبيين، اتخذ خلالها النظام السياسي قرارات وممارسات، أضرت بمصالح تلك الشريحة، فكره الناس النظام وامتلأوا غضبا تجاه تلك السياسات وعارضوها سرا وعلانية.

يوميات الثورة

الفصل الرابع يخصصه الكاتب ليوميات الثورة فيتابعها منذ يومها الأول في 15 فبراير2011 حيث بدأت قبل موعدها المحدد بيومين على إثر إلقاء القبض على محامي شهداء بوسليم فتحي تربل في بنغازي، تلك الجريمة البشعة التي تورطت فيها عناصر من النظام وأدت إلى مقتل 1269سجينا في عام 1996. أنشأت الأسر "رابطة أهالي سجناء أبوسليم"، وبدأت تنظم وقفات احتجاجية صباح كل سبت أمام محكمة شمال بنغازي. كان الشباب الذين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، وعقب نجاح ثورتي تونس ومصر، قد تنادوا للخروج في تظاهرة احتجاجية إحياءً لذكرى حدث أليم وقع في بنغازي في 17فبراير 2006، لكن إلقاء القبض على المحامي فتحي تربل في 15فبراير، عجل بانطلاق الاحتجاجات التي خرجت في ذلك اليوم، فواجهها النظام غاضبا، وحاول وأدها في مهدها، لكنها انتشرت بسرعة وشملت أغلبية المدن الليبية وبلداتها، واستمرت شهورا عديدة.

الفصل الخامس حمل عنوان (دورالفواعل الاجتماعية في انتشار الثورة واستمرارها) وفي بدايته يتطرق إلى دور النخبة في مدينتي بنغازي والبيضاء، وقوف المحامين والقضاء إلى جانب المتظاهرين أمام محكمة شمال بنغازي، ثم اجتماعاتهم مع المثقفين والأكاديميين والفنانين في جامعة العرب الطبية التي أسفرت عن إنشاء بيت للخبرة أطلقوا عليه "هيئة الدعم لتقديم الدعم الفني والسياسي للمجلس الانتقالي المؤقت الذي كان الجسم التشريعي الذي تولى مسؤولية قيادة الثورة.

كما يتطرق المؤلف إلى دور القبيلة والولاء القبلي، مذكرا بتوظيف القذافي للقبيلة منذ منتصف السبعينيات، لكن ثورة فبراير كشفت عن تغيير في بنية القبيلة في السنوات الأخيرة، كما يقول المؤلف، شمل التغيير تراتبية القرار وقوة درجة العصبية وانتشارها أيضا. ما عاد شيخ القبيلة ومن يحيط به من مجلس يضم كبار السن من وجهاء القبيلة يملك تلك السلطة التقليدية التي تمتع بها مركزه في السابق. ولذلك عندما أشعل الشباب فتيل ثورة 17 فبراير، بادروا إلى كسر جدار الخوف، لم يستأذنوا شيوخ قبائلهم، بل إن كبار السن مضوا وراء هؤلاء الشباب في التظاهرات والقرارات المتعلقة بإدارة الصراع مع السلطة الرسمية، لذلك لم تنجح لقاءات القذافي المتكررة مع من قدمهم الإعلام الرسمي شيوخ قبائل في تنفيذ تلك الأوامر.

في المبحث الأخير من هذا الفصل يتطرق المؤلف إلى دور شبكات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" التي أتاحت للشباب فرصة التواصل والنقاش والحوار وتبادل المعلومات وأيضا الدعوة إلى التظاهر.

الفصل السادس يخصصه الكاتب لدور العامل الخارجي في تداعيات الحوادث، ويتطرق في البداية إلى دور الإعلام في تطور حوادث الثورة (المرئي والمكتوب) ثم يتوقف عند دور القنوات الفضائية وفي مقدمتها قناة "الجزيرة" التي تابعت اندلاع الثورة وغطتها يوما بيوم، ويتناول دور الصحفيين، عربا وأجانبَ، الذين دخلوا البلاد وراحوا ينقلون أخبار الثورة من الداخل، ويقدمون صورة أخرى تختلف تماما عن الصورة المزيفة التي كان النظام يريد أن يقدمها للخارج عن أوضاع البلاد.

الفصل السابع والأخير جاء بعنوان: نجاح الثورة ونهاية عهد، وفيه يتطرق إلى مقتل القذافي، وإعلان نظام سياسي جديد وتشكيل الحكومة الانتقالية من قبل المجلس الانتقالي، ثم تنظيم أول انتخابت في 7يوليو2012

يختم المؤلف كتابه بالقول: لايعني هذا أن الديموقراطية ترسخت في البلاد إلا أن الخطوة الأولى تمت بنجاح وستبين الأيام الآتية ما إذا كان الليبيون سيتمكنون من البناء على تلك الخطوة، أم أن عملية التحول الديموقراطي ستتعثر، وتدخل البلاد في حالة من الفوضى السياسية العارمة.

تحية لمؤلف الكتاب الدكتور مصطفى عمر التير على هذا الجهد البحثي ونأمل أن نرى المزيد من الدراسات العلمية التي تتناول ثورة فبراير بالمزيد من البحوث لتطوير فهم عميق لما حدث، وتسلط الضوء على ماشهدته ليبيا من تحولات طيلة السنوات الماضية التي أعقبت قيام الثورة وتستشرف مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي.