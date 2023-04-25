دراما رمضان: وحدُو الحب اللي بيشفينا

كما في مثل أي مسوم رمضاني، تابعت في هذا العام عدة أعمال درامية عربية والتي أصبحت جزءاً من طقوس هذا الشهر، وما ميز الدرما العربية عموماً، والشامية خصوصاً في السنوات الأخيرة تحررها من الكثير من المحاذير التي لاحقتها سابقاً، وجرأتها في طرح قضايا كان مسكوتاً عنها، فضلا عن التطور الملحوظ في أدواتها الفنية، وفي نصوصها التي يقف خلف بعضها مثقفون وكُتاب مهمون، ويقترن هذا التطور بنتائج غير مرئية للزلزال الذي حدث في المنطقة العربية، والذي وضع الفنون عامة على ضفة أخرى من الطرح والخطاب والرؤية. الربيع العربي الذي سيحتفظ التاريخ باسمه حين تنضج ثماره فيما بعد رغم كل التهكم الحالي على هذه التسمية، فثمة رؤى مختلفة للحياة لدى قطاع واسع من الشباب العربي يمكن ملاحظتها في منصات التواصل، وتهكم معلن على الكثير من القداسات البائدة، بما فيها قداسة اللغة نفسها التي يكتبون بها خواطرهم ورؤاهم، وسخرية حادة من الفقهاء المزيفين الذين هيمنوا على القنوات الفضائية طيلة عقدين، وهي نتائج عرضية لهزة ضربت هذه المنطقة وبنية عقلها، سواء في المجتمعات التي تعرضت لهذا الربيع مباشرة أو المجتمعات التي وصلتها هزاته الارتدادية، واستطاعت بعض المسلسلات المثقفة أن تتجاوب مع هذه المتغيرات وتفهم ما يعتمل تحت السطح في هذه المنطقة التي تزداد سخونتها وتبشر فوضاها يترتيب مختلف حين تهدأ الأمور.

توقفت أمام ثلاثة أعمال درامية تتناول ما حدث في المنطقة في هذه الفترة، أو ما حدث قبلها، وهيأ لهذا الانفجار، أو تلك التفاصيل اليومية لحياة أناس تأثروا بهذا الزلزال.

مسلسل (ليلة السقوط) الذي يعرض رؤيته لاحتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل والرقة، و(ابتسم أيها الجنرال)، و(النار بالنار).

يقدم ليلة السقوط تفاصيل ما حدث لسقوط ولاية نينوى ومدينة الموصل خاصة، حيث تخلل هذه الأحداث الدموية التي هي مزيج من الصراع الطائفي والسياسي والاقتصادي ومكر القوى العظمى، حكايات حب متداخلة تدفع بقائد حرب داعش المسمى (الذباح) جرها صوب جبل سنجار من أجل جلب معشوقته الطبيبة الأزيدية جوانا التي التقى بها في الموصل قبل سقوطها، كما تدفع بصحفي عراقي مسلم ـ عشقها هو أيضا ـ إلى مغامرة في الموصل والانتماء للجماعة كي ينقذها فيتحول إلى مصدر أخبار عن تحركات وتجهيزات داعش، وعبر هذه الصر اعات تبرز ثيمة الهوس بالجنس كأداة حشد لهذه الجماعة المتطرفة ومحرك لها، بينما تُظهر بعض صور الأقمار الصناعية كيف كانت القوى العظمي تراقب تحركات داعش منذ بدايتها، ما يوحي بأنها تدير هذا الصراع بطريقتها لتتدخل في الوقت الذي يناسبها، ولو أن هذه القوى تحركت ضد زحف داعش صوب سنجار مثلما تحركت صوب قوات صدام العائدة من احتلال الكويت، لما حدثت هذه الإبادة، ولا سُبيت آلاف الأزيديات وبعن في سوق النخاسة.

بغض النظر عن الخط الدرامي الذي رسمه الكاتب عبر شخصيات مختارة وما يناسب لزوم السرد الدرامي، إلا أن بقية الأحداث كانت حقيقية، وأجزم بذلك لأني عشت في قلب مثل هذا الرعب والذبح والخوف خلال سنوات سيطر فيها تنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش على مدينة درنة وضواحيها. لكن المبالغة في استحلاب العواطف، والشجن لجذب المشاهد صوب تكوين رأي محدد، والطرح المانوي لأخلاقية الصراع بين الشر المطلق والخير الملطلق، لم تنقص من أهمية هذا المسلسل الذي يتوجه بخطاب نقدي تجاه ظاهرة التطرف وما يترتب عن تسييس الدين من كوارث.

مسلسل (ابتسم أيها الجنرال) الذي تُطرح فيه لأول مرة حكاية صراعات داخل نظام عربي في الحكم، كان يعتمد على تغريب المكان والزمان والأحداث، لكن العمل في المجمل يحيلنا صوب أول جمهورية تم توريثها للأبناء في المنطقة العربية، حيث ينشأ صراع بين الشقيقين، أحدهما الرئيس والثاني حارسه الذي يهيمن نفوذه وسط المؤسسة العسكرية والأمنية على نفوذ الرئيس، ما يؤدي بهما إلى تحالفات خارجية وارتكاب جرائم داخلية بشعة من أجل الاحتفاظ بالسلطة، يفضحها جنرال متقاعد في إحدى القنوات التي تعمل في دولة مجاورة اسمها (الغربية) بعد أن يقيم حفل عشاء يدعو له كل مراكز السلطة في الدولة، ويلقي خطاب ترحيب يعترف فيه بأنه مارس الجنس مع زوجاتهم جميعاً، بمن فيهن أخت الرئيس، ثم يختفي.

اسم الدولة (الفرات) واسم رئيسها فرات، واسم شقيقه عاصي، بما يوحي بأسماء أنهار تمر في تلك المنطقة، وكل حلقة من المسلسل تقدم لنفسها بعبارة لمكيافيلي الذي يظهر كمصدر إلهام لهذا النظام. يطرح المسلسل كيف ينشأ النظام المستبد، وكيف يتطور، وكيف يبرر كل أفعاله من أجل الاستمرار في الحكم، وكيف يتحالف مع قوى خارجية لسحق أي معارضة أو بوادر احتقان اجتماعي ليهيمن على مفاصل الدولة التي تسميها الأم (وِرْثة أبوكم)، وعلى شعبها الذي يسميه مكيافيلي في إحدى الاقتباسات (الغوغاء). في بداية كل حلقة يظهر بيان تبرُّوئي، نصه "جميع شخصيات المسلسل وأحداثه من وحي الخيال، وأي تشابه بينها وبين شخصيات في الواقع من قبيل المصادفة" ورغم ذلك ستظهر في ذروة الصراع بين الشقيقين (إسرائيل) باسمها الحقيقي، حيث التطبيع مع إسرائيل، سراً أو علناً، هو الورقة الرابحة لكل نظام عربي يسعى للبقاء، ورغم الاحتراز من أن تشابه الشخصيات والأحداث مع الواقع من قبيل المصادفة، إلا أنها لا تتشابه فقط، بل تتطابق مع ما فعلته أنظمة شمولية عربية عايشناها، أسقط بعضها الربيع العربي وبعضها تأجل سقوطه. نُظُمٌ ليست لها شرعية إلا إنجيلها ــ كتاب الأمير لمكيافيلي ــ كاتالوج الطغاة في كل زمن بعده، ولأن الطغيان يتحول إلى عادة لدى ضحيته، سيظهر قبل الحلقة ما قبل الأخيرة اقتباس لمكيافيلي، نصه: "كم هو محفوف بالمخاطر تحرير شعب يفضل العبودية".

أما الدراما المهمة التي قدمت في هذا الموسم فهو مسلسل (النار بالنار). عمل درامي متكامل يرقى إلى العالمية في كل أدوات عرضه الفنية، ويجعل مما حدث في سوريا وموجات النزوح خلفية لتوتر في طبيعة العلاقات الإنسانية التي تجري في حي صغير وهامشي في بيروت، يسيطر عليه اقتصادياً مُرابٍ مزدوج الجنسية، من أب سوري وأم لبنانية (عمران الذي أدى دوره باتقان الممثل عابد فهد)، وعصابات المتاجرة بالبشر وأعضائهم التي تعمل بين حدود الدولتين، أو عبر القوارب التي تمخر البحر صوب أوروبا، ويعكس الحي صورة مصغرة للبنان يتصارع فيها المرابي الذي يبيع كِلية المثقف الماركسي المدمن للقمار كي يسدد ديونه، مع اللاجئة السورية التي تبحث عن فرصة لعبور البحر، مع عازف البيانو الذي يبحث عن والده المختفي في الحرب الأهلية اللبنانية منذ 36 سنة، مع الإرهابي الذي يحاول تقجير الحي الذي يراه موطنا للآثام والانحراف. مزيج من القسوة والأحلام والصفح والأوهام والعنصرية والغربة والألفة والثأر والتطرف واللعب والغضب، كلها مشاعر موزعة جزافاً على شخوص الدراما الذين تتصارع داخلهم وليس عبرهم. شبكة من المشاعر المتضاربة تتقاطع في هذا المجتمع الصغير مثل أسلاك الكهرباء الفوضوية المتدلية فوق خليط من الأوساخ والجدران االمتهالكة وكراسي المقاهي الرخيصة وطاولات القمار والآلات الموسيقية والمسدسات والتطبيقات الرقمية والتوك توك وأوراق اليانصيب، يختلط فيها دم الموت مع دم الولادة. مجتمع صغير يعيش في الهامش ملاذاً لمن لا يملكون هوية، تُحدِق به المخاطر من كل جانب، ولا يتخلى سكانه عن التشبث بأحلامهم.

مثلما يضحك الرئيس الناجي المستبد في نهاية (ابتسم أيها الجنرال) يضحك المرابي الناجي من محاولة قتله في نهاية مسلسل (النار بالنار)، فلا مجال في خطاب هذا المسلسل المابعدحداثي للتطهر أو التنفيس أو تأجيل الانفراج إلى النهايات التطهيرية في آخر حلقة، فالبدايات تتكرر والنهايات، دون شخصيات نمطية تمثل الشر المطلق أو الخير المطلق، فكل شخصية تتصارع في داخلها النقائض كما في الحياة نفسها، بحيث لا يتاح للمشاهد الذي تظل أحكامه معلقة أن يحب أو يكره، لأنها فرجة تعري وتكشف وتطرح الأسئلة، ولا تسعى لاقتراح المواعظ أو تقديم الإجابات أ منح صكوك الغفران، ولا تتبجح بالمنطق المفترض الذي ينحاز لفوز النزاهة كما في أمنيات النهايات السعيدة، وحتى لا يغرق في العدم يلقى بتعويذة الحب ضد كل أنواع البشاعة، والذي تعبر عنه أغنية الشارة لمسلسل (النار بالنار) التي تقول: "وحدو الحب اللي بيشفينا .. من الكره اللي عايش فينا".

فضلاً عن الآداء التجسيدي الممتع لعازف البيانو جورج خباز، واللاجئة السورية العابرة كاريس بشار، فالموسيقى التي ألفها سائد الهشيم سيمفونية ممتعة، تستمد ثيماتها من وحي المَشاهد والأمكنة والمشاعر ببراعة مذهلة.