عندما حكمت النساء جزر المالديف (7-7)

تشير السيدة مؤلفة كتابنا هذا - السطانات المنسيات- إلى كتاب آخر للمؤرخة التركية (بدرية أوجوك)، وهو يتناول الموضوع نفسه ولكن من زاوية أخري عنونته (النساء الحاكمات في التاريخ) وتوثق منه معلومة تؤكد أن ستة عشرة امرأة حكمن دولا إسلامية، ولكن لم تكن منهن واحدة عربية الأصل، أما الوحيدة التي سكت النقود باسمها، وخطب لها في صلاة الجمعة، ولم تكن في الأساس جارية، وإنما ابنة ملك، تسمت بــ "عمدة النساء، ملكة الزمان. السلطانة رضية بنت شمس الدين ايلتوتمش"، ولتبين ولاءها للبيت العباسي صكت النقود باسمها، ونقشت عليها الصيغة التالية: "في عهد الإمام المستنصر أمير المؤمنين السلطانة الأعظم جلالة الدنيا والدين الملكة ايلتوتمش ابنة السلطان نصيرة أمير المؤمنين".

والجدير بالذكر أن والدها (إيلتوتمش)، من بعد أن ضغط عليه أمراء حاشيته لمعرفة سبب اختياره لها، وليس من أخوتها الذكور، قال في في حقها: "أولادي غير قادرين على إدارة شئون البلاد، وابنتي رضية هي الجديرة في أن تحكم البلاد".

لم تكن السلطانة رضية، امرأة سهلة، وبالفعل كان والدها حكيما باختيارها، فبعد موته، وتسلم رضية ما كان من أخيها غير الشقيق، إلاّ أن قتل أخاها الشقيق، ليرهبها ويحل محلها. ولكنها كانت حكيمة بالفعل وقادرة، بحق، على المضي قدما. فما كان منها إلاّ أن نفذت أوامر والدها، فهو القائل: "على من يُظلم من رعيته أن يلبس هنداما ملونا يميزه عن بقية الناس، فيأخذه رجال السلطان، ويأتون به إليه، فينصفه. فهذا ما فعلته "عمدة النساء.."، لبست "ثوب ضحايا الظلم الملونة.." ولما عرف الناس ما قام به أخوها، قبضوا عليه وقتلوه.

غير أن الأعداء تكاثروا عليها، خصوصا وأنه على الرغم من انتشار الإسلام، استعادت الطبقات سلطتها، فتحالفت مع السلطات الدينية، وكذلك بعض الجند، وكل الذين لم يرضوا أن تكون سلطانتهم امرأة، وخسرت معركتها معهم، وهربت، والتجأت بعد جوع إلى فلاح، فأطعمها ولكن عندما اكتشف أنها ثرية بسبب ما وجده في ملبسها وحليها قتلها، وذهب بما غنمه منها إلى السوق، فعرف الناس قصتها، وأخذهم إلى مكان دفنها فعادوا بها ودفنوها وشيدوا مصلى جنائزيا عليها، مازال قائما حتى الآن بمثل ما وضحنا في الحلقة الأولى.

هناك أيضا ملكات منغوليات، وصلن سدة العرش، بعد الغزو المنغولي، ولهن امتيازات الخطبة وسك النقود، منهن (كوتلوغ خاتون) وخاتون تعني امرأة شريفة الأصل، عالية المقام، وسلالة (كوتلوغ خانيد)، ابنتها (باديشاه خاتون) وحكمتا بين القرنين الثالث والرابع عشر (كرمان) وهي مقاطعة فارسية بعدما انهوا حكم السلاجقة، في بلاد فارس، ولقد تعاقبت عدة ملكات على (كرمان) بسبب الدعم المنغولي. ولعل الملكة المنغولية (ساطي بك) كانت مأخوذة بالسلطة لدرجة أنها استغلت ثلاثة أزواج متعاقبين لتظل ملكة!

ثم هناك سبع سلطنات حكمت ثلاث منهن في (جزر المالديف)، وأربع في أندونيسيا. وإلى جزر المالديف وصل ابن بطوطه، ويقول: "... كانت الملكة المالكة في المالديف السلطانة الأولى خديجة بنت صلاح الدين صالح النجلى، فالمالديف كانت مملكة تخص جدها، ثم أباها، وعندما توفى كان أخوها صغيرا فتزوج الوزير عبد الله بن محمد الخضرمي أمه، وأصبحت السلطة له، ثم تزوج خديجة، التي رفعها السكان إلى السلطة، ولكن الأوامر ظلت تصدر باسمها. لقد كتب ابن بطوطة تفاصيل ذلك كله، بتفصيل مسهب ولم يخفِ إعجابه بما شاهد هناك، وتزوج من المالديفيات أربعا! وظل مأخوذا بهن، وبمعاملتهن له! وحزن كثيرا عندما علم أن المالديفيات لا يخرجن من بلادهن أبدا! فغادر من دونهن، واقتصر مأخذه عنهن على أنهن يتنزهن وهن نصف عاريات، معظمهن لا يلبسن إلاّ تنورة تغطيهن من السرة حتى الأرض، وباقي الجسد العلوي مكشوف!.

وفي اليمن مارست النساء السلطة، ولكن اثنتين، فقط، هما الملكة (أسما)، والملكة (أروى) وهما فقط من كانت تلقى الخطبة باسميهما. والتفاصيل تحتاج إلى دراسة مستفيضة لا تعطيها حقها مثل هذه الفقرة.

وفي القاهرة كانت أيضا ست الملك الفاطمية، الممزوجة بجمال ساحر، وذكاء خارق، وتحتاج قصتها ومسيرتها كتابا خاصا بها، ولكن هدفي أساسا لم يكن سوى الإشارة إليه، فقد يكون مفيدا، ما يحدث الآن من كفاح أنثوي مستميت لنيل حقوقهن، وهو بالتأكيد نتيجة تراكمات بلغت مداها في هذا العصر، ويحتاج إلى دراسة مستفيضة. ولم يكن هدفي من تناوله أكثر من التنويه بضرورة أن تتطلع سيدات ومثقفات جيلنا هذا على قصة السلطة وقوامة الذكر، الذي يحاول، بسبل متنوعة، إبعادهن عن قيادة القوم، مثلما يسعى في ذلك الكثيرون، ومعرفة ذلك مفيد للغاية. السلطانات المنسيات، لسن منسيات تماما، فكتاب الكاتبة الباحثة المغربية فاطمة المرنيسي، جدير بقراء متأنية.