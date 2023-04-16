أوطان تأكل نفسها

عندما قرأت رواية اللجنة للرواي المصري صنع الله إبراهيم في طبعتها الأولى عام 1982 لم تعجبني نهاية الرواية. تنتهي الرواية بأن يبدأ الشخصية الرئيسية في التهام نفسه مبتدئًا بإحدى يديه أمام اللجنة الغامضة التي حكمت عليه بذلك، ولكن بمرور السنوات بدأت أقتنع بأنها الخاتمة المنطقية لتلك الرواية المميزة، ثم عشت لأرى أوطانًا كاملة تأكل نفسها مثلما يبتلع الثعبان نفسه مبتدئًا من ذيله. إنها عملية مريعة لا يمكن تصديقها في البداية، بالرغم من أن هذا ما يحدث في الطبيعة كل يوم، فالنجوم عندما تهرم تنكفئ داخلها وتتحول إلى ثُقب أسود يبتلع كل شيء حوله، أي أنها تبتلع نفسها، وهذا ما يحدث منذ سنوات في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انتهاءً بإيران وأفغانستان وباكستان.

ما يجري في السودان اليوم هو هذه العملية التي تمكّن صنع الله إبراهيم من رصدها في وقتٍ مبكرٍ، ليس كما فعلت زرقاء اليمامة، وإنما مثلما يفعل تليسكوب جيمس ويب في هذا الكون الشاسع.

أول انقلاب عسكري في تاريخ السودان لم تتحرك فيه دبابة واحدة، بل كان بطلب من رئيس الحكومة عبد الله خليل، عندما استدعى قائد الجيش الجنرال إبراهيم عبود وطلب منه استلام السلطة، ولكن عبود رفض قبل أن يستشير كبار القوم، وبعد أن رحب آل المهدي وآل الختمي بالانقلاب توجّه عبود إلى الإذاعة وقرأ البيان الأول، ومنذ ذلك الوقت بدأ السودان في التهام نفسه انتهاءً بانفصال جنوبه عن شماله، وربما تشظّيه بالكامل وهو ما يجري في كل المنطقة.

إذا كانت مرحلة ما بعد الاستقلال قد أنجبت شخصيات عظيمة مثل إسماعيل الأزهري ومحمد أحمد محجوب وعبد الخالق محجوب وجون قرنغ، فإن السودان اليوم أنتج أسوأ ما فيه مثل البرهان وحميدتي وقبلهما عمر حسن البشير وأستاذه الترابي.

تشبه قصة صعود حميدتي قصة صعود القرصان الصحراوي إبراهيم الجضران، الذي سيطر على الحقول والموانئ النفطية بعد ثورة فبراير على الأقل، الاثنان وُلدا في تشاد، حيث وُلد حميدتي واسمه الكامل محمد حمدان محمد دقلو في منطقة البطحة بشرق تشاد التابعة لقبائل الرزيقات، ويعتقد أنه ولد عام 1975، ولم يذهب إلى أي خلوة أو مدرسة، ولكنه في عام 2008 بعد التحاقه بمليشيات الجنجاويد تلقى دروسًا في محو الأمية، وفي عام 2013 استغل وجود أخيه للدراسة في ماليزيا وتلقّى المزيد من الدروس في اللغة العربية، وبدأ حياته العملية عام 1998 تاجرًا يبيع الأباريق وشوالات الخيش في سوق مليط الواقعة شمال مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وبسبب العوائد القليلة لتجارته تحول إلى قاطع طريق، قبل أن يهرب إلى ليبيا بسبب مطاردة قوات الأمن له، قبل أن يعود عام 2001 إلى دارفور حيث عثر على وظيفة لتوصيل الأبل وتهريبها إلى مدينة الكفرة الليبية مقابل عمولة يتقاضاها من مالكي الأبل، وفي عام 2003 انضم لحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، قبل أن يهرب من ضراوة المعارك في عام 2004، ليلتحق بمجوعة موسى هلال قائد إحدى مليشيات الجنجاويد وزعيم قبيلة المحاميد المدرج على القائمة الأمريكية السوداء، والمتهم بارتكاب جرائم تطهير عرقي في دارفور، وانضم حميدتي إلى مليشيا يشرف عليها عبد الفتاح البرهان في قرية خور رملة القريبة من مدينة نيرتتي، وكان اللقاء الأول بين الرجلين اللذين سيصبح مصير السودان بين أيديهما، ولكن في عام 2007 وقّعت حركة تحرير السودان اتفاقًا مع الحكومة ترتّب عليه الاستغناء عن خدمات الجنجاويد، وخرج حميدتي من المولد بلا حمص، حتى أنه لم يستلم المكافأة المالية التي وعد بها، وأتهم حميدتي موسى هلال بالاستيلاء على مكافاءات الجنجاويد، وعندما لم يجد حلاً سرق مع أبناء عمومته ثماني سيارات دفع رباعي وثلاث شاحنات لنقل الجنود من نوع رينو ليعلن تمرده على الحكومة، لكنه تحاشى الدخول في أي معركة مع الجيش النظامي أو الاقتراب من معسكراته، كما تحاشى الاصطدام بمليشيات موسى هلال المهيمنة على المنطقة، واكتفى بالبقاء مع مجموعته في أم القرى قرب بلم، قبل أن يوافق عام 2008 على العودة إلى حضن نظام البشير أو العودة إلى حياته كمدني مقابل تعويضه هو وجماعته، ويمكن القول أن بداية صعود حميدتي بدأت عام 2010 عندما فشل الهجوم الجريء لحركة العدل والمساواة على الخرطوم، حيث عُين حميدتي مستشارًا بلجنة أمن ولاية جنوب دارفور بنيالا، ونفذ حميدتي كل الأوامر الصادرة له، إلا أنه طلب تحويل هذه المليشيات إلى قوة رسمية تتبع البشير ولا تتبع قيادة الجيش، وفي عام 2012 صدر قرار جمهوري بتأسيس قوات الدعم السريع، وأول قرار اتخذه حميدتي هو الاستغناء عن خدمات موسى هلال، وأن يُمنح كامل الصلاحية لتعيين الولاة والعمد في إقليم دارفور، وبدأ حميدتي في تنفيذ أبشع الجرائم في قُرى دارفور شرق نيالا، وما إن سقط نظام البشير حتى أعلن حميدتي الانضمام إلى الثورة والاستمرار في جرائم القتل والنهب والسرقة بعد سيطرته على مناجم الذهب.

هذه قصة صعود صعلوك شبه أمي تحصّل على رتبة فريق دون أن يضطر لدخول الكلية العسكرية، وفي نفس الوقت هي قصة سيطرة القبائل العربية وقبائل النوبة على السودان، وحرمان بقية مكوناته العرقية والدينية من خيرات أكبر بلد عربي وأفريقي قبل الانفصال، ليكون أبرز مثال لوطن يأكل نفسه بكل معنى الكلمة.

* ملاحظة: استقيت معظم المعلومات من أصدقاء من أبناء دارفور يعيشون في أوروبا كانوا شهود عيان على قصة صعود حميدتي.