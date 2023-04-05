عش رجباً ترى عجباً

«عش رجباً ترى عجباً» مقولة قديمة، ما زالت سارية المفعول إلى يومنا هذا، وستظل سارية إلى نهاية الدنيا. وأخيراً، وجدتني أرددها كثيراً، لكثرة ما قابلني من عجب. آخره، تابعته كغيري في وسائل الإعلام البريطانية، ويتعلق بانتخاب ابن مهاجرِيْن مسلمين من باكستان، ليكون زعيماً لحزب انفصالي اسكتلندي، يطالب بالانسحاب من الاتحاد البريطاني، وهو الحزب القومي الاسكتلندي، وليصبح، في الوقت ذاته، وفي آن معاً، أول رئيس مسلم لحكومة اسكتلندية وأوروبية. اسمه حمزة يوسف (37 عاماً)، ويعد أصغر من تولى المنصب سناً. قرابة نصف كوادر الحزب، البالغ عددهم 50 ألف عضو، صوتوا للسيد حمزة يوسف ليكون قائدهم، بعد أن تعهد بأنه سيواصل مسيرة من سبقوه من زعماء الحزب.

منذ إعلان انتصاره رسمياً، يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، تحددت مهمة السيد حمزة يوسف في العمل على سحب اسكتلندا، بالسبل والوسائل السلمية كافة، من خيوط الاتحاد البريطاني، وإعلانها دولة مستقلة ذات سيادة. وكأن السيد يوسف، ظهر في اسكتلندا، على هيئة مسيح منتظر، في القرن الحادي والعشرين، ليخلص الاسكتلنديين من أدران، أو من عذاب تبعيتهم للإنجليز.

في يوم 25 أكتوبر 2022، قام قادة وكوادر حزب المحافظين البريطاني، أقدم حزب في قارة أوروبا، منذ بدء تطبيق الديمقراطية البرلمانية الحديثة، بتهديم جدار اللون والدين بضربة واحدة، واختاروا ابن مهاجرين هندوسيين من الهند، ليكون زعيماً للحزب، ورئيساً لحكومة دولة تمتلك ترسانة نووية، ومقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، وسادس أكبر اقتصاد في العالم.

قبلها، وفي يوم 27 فبراير 2021، أقدم قادة وكوادر حزب العمال في اسكتلندا على انتخاب ابن مهاجرين مسلمين من باكستان، اسمه أنس سروار، ليكون زعيماً لهم، وليقودهم في المعركة ضد الانفصاليين الاستقلاليين في اسكتلندا، بهدف إبقاء اسكتلندا في الاتحاد البريطاني.

قبل ذلك، انتخب سكان العاصمة لندن، أكبر مدينة بريطانية، ابن مهاجرين مسلمين من باكستان، اسمه صديق خان ليكون عمدة للمدينة، ولمرتين على التوالي.

الثلاثة الأُوُّل جاءوا من عائلات ميسورة الحال، كان بمقدورها دفع رسوم تعليمهم في مدارس خاصة. والرابع منهم كان ابناً لسائق حافلة عامة.

خلال الأيام القريبة المقبلة، ستنشب معركة سياسية في اسكتلندا وفي لندن. ففي اسكتلندا التي يقطنها 5.4 مليون نسمة، سوف يستمتع الجمهور، من الآن وصاعداً، بمتابعة جلسات البرلمان المحلي أكثر من قبل. والسبب التشويق. الفيلم الجديد سيكون من بطولة باكستانيين. أولهما يقود حزباً وحكومة بهدف سلخ اسكتلندا عن جسد الاتحاد البريطاني. والآخر، الذي يقابله، يقود حزباً يسعى إلى الحفاظ على الجسد البريطاني كاملاً.

معركة لندن ستكون مختلفة. لأنها ستكون بين هندي وباكستاني. كلاهما يتكلم اللغة الإنجليزية، كما تعلمها في المدارس الخاصة، وكبرى الجامعات، وكما يتكلمها أبناء الطبقة الأرستقراطية. والمواجهة بينهما لن تكون برلمانية، بل من المحتمل أن تجري في ميادين الإعلام والقنوات التلفزيونية.

السيد سوناك، من مقره التاريخي في لندن، سيكون صاحب اليد العليا، باعتباره رئيس حكومة بريطانيا العظمى. في حين أن السيد يوسف سيكون في وضعية أدنى سياسياً، وأقل قوة وإمكانات وسلطاناً، باعتباره رئيس حكومة محلية.

ولن يكون هناك حوار؛ بل مواصلة ما كان يدور من جدال سياسي وقانوني ودوغمائي، يتعلق بالحق من عدمه في الانفصال والاستقلال. وبإمكان السيد يوسف، لو كان محظوظاً، أن يقلب حياة غريمه الهندي ومن معه إلى جحيم.

العجب العجاب إذا تمكن القائد الباكستاني للانفصاليين الاسكتلنديين من الحفاظ على موقعه في الساحة السياسية. التقارير الإعلامية تؤكد أنه غير جدير بالمنصب. وأن فشله السابق، خلال السنوات الماضية، في عديد المناصب الوزارية التي أسندت إليه كان واضحاً.

وسبب اختياره، يقول معلقون، يعود إلى أن منافِسته على المنصب، المرشحة كيت فوربس، طرحت برنامجاً سياسياً، خلال الحملة الانتخابية، لا يتفق وتوجهات القادة اليساريين في الحزب، وحلفاء الحزب من قادة حزب الخضر، الذين هددوا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم مع القوميين الاسكتلنديين في حالة نجاحها. السيدة فوربس حريصة على ألا تخالف عقيدتها المسيحية، خاصة في القضايا المتعلقة بالجندر، وزواج المثليين.

وهذا دعا قادة الحزب القومي إلى التخلص منها، لتغرد خارج السرب. ورغم ذلك الموقف العدائي، حظيت بنسبة 48 % من الأصوات. وخروجها من الساحة لن يسهل الأمور أمام الزعيم الجديد، لأنه سوف يزيد تعميق الانقسام السائد في الحزب القومي الإسكتلندي.

بعض المعلقين البريطانيين قالوا، من باب المزاح، أن الزعيم الانفصالي الجديد في اسكتلندا موتور، يريد تقسيم بريطانيا، انتقاماً لتقسيمها الهند إلى دولتين!

وعش رجباً ترى عجباً.