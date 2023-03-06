الخليفة اسم لا يؤنت (1- 7)

ليس في لغتنا العربية تأنيث لصفة الخليفة، فهو اسم علم مذكر فقط! كيف أنني لم أنتبه لهذه المعلومة (الغامضة) مع العلم أن مرادفات هذا الاسم المذكر كثيرة، فالملك وكذلك السلطان والرئيس، وغيرهم كثير من مرادفات هذا الاسم يؤنث! أعترف أنني لم أنتبه لذلك إلاّ منذ أسبوعين فقط! عندما قرأت الفقرة التالية: «لم تحمل أية امرأة مارست السلطة لقب خليفة أو إمام ...».

لقد صادفت هذه المعلومة في كتاب من ضمن الكتب، التي انتقيتها من معرض القاهرة للكتاب، الذي أقيم سنة 2000 (السلطانات المنسيات- The forgotten queens of Islam) وهو للكاتبة المغربية (فاطمة المرنيسي) التي تألقت في ذلك الوقت بكتبها التي تصدرها باللغة الفرنسية، وتترجم من نخب المترجمين البارزين، إلى عدة لغات من بينها الإنجليزية، والإيطالية وأيضا العربية! لأن ثقافتها وتعليمها فرنسي تماما.

السلطانات المنسيات هن من تناولن، عبر التاريخ، رئاسة دول إسلامية. لقد استهلت الكاتبة (مليكاتها) بنجاح السيدة (بينظير بوتو) في انتخابات باكستان في 16 -11- 1988 وما صاحبها من سب وشتائم، من رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الإسلامي، مؤسسها على أنه.. «لم يسبق مطلقا في دولة مسلمة أن تولت امرأة إدارة قيادتها!».

ولقد تسرعت، حينها، واعتبرتُ أن نجاحها مجرد «توريث سياسي» لوالدها ذو الفقار على بوتو، وهو ذلك السياسي الباكستاني، الذي أتم دراسته العليا في الولايات المتحدة الأميركية سنة 1947، ثم في جامعة أكسفورد في بريطانيا ، إذ نال سنة 1949 شهادة في الحقوق، ليتدرج في المناصب الرسمية، حتى وصل إلى رئاسة دولة باكستان وظل رئيسها من سنة (1971- 1973) ثم ترأس مجلس الوزراء (1973 - 1977)، وأسس حزب الشعب الباكستاني، وانتهى أمره، سنة 1979 بإعدامه! بعد محاكمة مشبوهة، ومثيرة للجدل، وهو الشخصية التي وصلت لحد رئاسة الدولة! لقد كان متأثرا بشخصية محمد علي جناح، مؤسس باكستان الحديثة.

وكان مؤمنا بما أسماه الاشتراكية الإسلامية، وأحيانا الاشتراكية الديمقراطية. ولعل سيرته، مثلما اعتقدتُ، هي التي مهدت لوصول ابنته إلى السلطة، فكانت مثلما قيل أول المُسلمات اللاتي وصلن لسدة الحكم، فأثبتت جدارتها وحسن قيادتها ونجاحها، على الرغم من اتهامات عديدة، لعلها هي التي مهدت إلى اغتيالها، من بعد محاولتين لاغتيالها نجحت منها الثانية، فرحلت عنا يوم 27-12 -2007.

تاركة خيبة أمل لدى الكثير من الإناث كن يتطلعن لترؤس دول ملتزمة تدين بالإسلام. عند هذا الحد تركت الكتاب ولم أعد إليه، منذ أن أودعته مع تلك التي أقنعت بها نفسي أنني سأعود إليها لاحقا. ولكنني لم أفعل.

مؤلفة الكتاب هي الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي، من مواليد فاس المغرب العام 1940، وتوفيت سنة 2015. درست علم الاجتماع في جامعة محمد الثاني في المغرب ثم أتمت الماجستير في جامعة السوربون في فرنسا، ثم الدكتوراه في جامعة من الولايات المتحدة الأميركية في سنة 1974، لتباشر عملها أستاذة في كلية الآداب جامعة محمد الثاني بالرباط.

المفارقة أنها ترعرعت في أوائل الأربعينيات في بيت يتسم بأجواء الحريم النسائي، في زمن كانت النسوة فيه يعشن في عزلة تامة، في حرم المنزل، وهذا ما سردته في كتابها «أحلام نساء حريم»؛ ومنه استمرت في مناقشة قضاياهن، بما في ذلك تلك المسكوت عنها في عالمنا العربي الإسلامي، حتى وقت قريب... للموضوع بقية.