التاريخ أحياناً في القبور

الأحد 23 فبراير 1969. بنغازي تباشير الربيع. توقف المطر الغزير بعد أن سالت غدرانه وكادت تغرق المدينة. وعن تلك السيول التي اجتاحتها بلا توقف من جميع الجهات كتب رشاد الهوني مقالة بعنوان (مدينة ليست مدينة) وخليفة الفاخري مقالة أخرى عنوانها (المواجهة).

عيد الأضحى يقترب والمساء ذلك اليوم كان جميلا ومدرج رفيق في كلية الآداب يمتلئ عن آخره بالطلاب الذين كانوا يتهيأون لعطلة نصف السنة ويناقشون موضوع التجنيد الإجباري الذي تقرر أن يبدأ في الصيف الذي سيقبل. وكذا الأساتذة والمهتمون.

جاءوا كلهم لحضور محاضرة مهمة في التاريخ الليبي الحديث لها قيمتها وأبعادها.



الوزير والمؤرخ الأستاذ مصطفى بعيو لم تمنعه مسؤولية وزارة التربية والتعليم تلك الأيام من الإسهام في الموسم الثقافي الذي تنظمه الكلية كل أربعاء. وهو في الأصل كان من أوائل الأساتذة الليبيين في الجامعة ثم أضحى عميداً لكلية الآداب وبعدها رئيساً للجامعة.

ظل رغم أعباء الوظيفة وإدارتها يفعمه الشوق إلى المدرج وإلى الطلبة وإلى البحث والنقاش العلمي في رحاب الجامعة بعيداً عن روتين الوزارة المعتاد. الملفات والطلبات والخطط والمراجعات وما إلى ذلك من أمور تستغرق وقت كل عالم وتأكله وتبعده عن أجواء العلم ورحاب الجامعة ومكتباتها.

الوظيفة شيء والعطاء العلمي شيء آخر أجمل وأفضل من قيود المكتب ومشاغله ومقابلاته المتكررة مع أصحاب تلك المراجعات المرهقة لكل إنسان من الموظف الصغير إلى الوزير دفعة واحدة.

ذلك المساء والمدينة تودع السيول والأمطار كانت محاضرته عن مقبرة الكولونيل وارنتون في طرابلس. يشرع في المحاضرة. يغوص في التفاصيل. أسلوب مشوق واستطرادات علمية اشتهر بها الأستاذ بعيو.

غطى الموضوع بالبحث والكشف مستعيناً بوسائل الإيضاح وظل الحاضرون جميعاً يشدهم الأسلوب والموضوع برمته منذ البداية إلى النهاية.



قضايا مهمة ومسائل مهمة في التاريخ الليبي لم تشمل تلك القبور التي كانت عند البحر في طرابلس أمام مجلس الوزراء. الأستاذ بعيو وقف على القبور بنفسه منذ فترة وحلل حقبتها التاريخية وأصحابها وعلاقتهم بالواقع الليبي في زمن مضى من التاريخ. وربما كان أول من اهتم من الليبيين بهذا الموضوع.

الأجانب بالطبع بدورهم لم يتركوا هذا الموضوع وما يمثله لهم في تاريخهم خاصة من الأميركيين الذين توافدوا على طرابلس وزاروا المقبرة وأحيوا تاريخها ولم يتركوه في كهوف النسيان. درسوا وصوروا وبحثوا وربطوا التفاصيل القديمة والحديثة والمعاصرة مع بعضها لفائدتهم وفائدة أجيالهم. الأجانب عموماً لم يتركوا شيئاً للصدفة العابرة. لم يهملوا قطعة تتعلق بتاريخهم وحياتهم خارج أوطانهم حتى ولو كانت مجرد قبور في ركن قصي من الدنيا.

كل شيء يمثل تاريخاً لهم ولا يمرون به مرور الكرام.

ومن هنا وإحساساً بقيمة التاريخ الذي يكمن في الشواهد والقبور غاصت المحاضرة غوصاً عميقاً في مسألة الصراع الإنجليزي الفرنسي الذي دار فوق أرضنا أيام حكم يوسف باشا القره مانللي. ذلك الصراع الذي ظل يكبر ويتعاظم بين القنصل البريطاني وأرنتون وغريمه القنصل الفرنسي.

ليبيا والصحراء والقوافل ومعارك البحر التي يحب أن يسميها الأستاذ بعيو (الجهاد البحري) بين الأساطيل الليبية والغربية عبر البحر المتوسط.

ثم درنة والمعارك هناك. المعارك التي اشتعلت بين أفراد أسرة القره مانللي الذي حاولت أن تستفيد منه أطراف دولية أخرى ذلك الزمن. لحساسية المنطقة ووجود أماكن استراتيجية وحيوية مثل خليج البمبة وغيره من أماكن. هذه المعارك التي انقسمت على أثرها المدينة إلى اثنين.

مع الأخوين المتصارعين من تلك الأسرة بعيدا عن السرايا في طرابلس. ويشير إشارات مهمة إلى الحاج محمد الدرناوي الذي أشعل ثورة تلك الأيام في مصر..وكاد ينجح.

سبق الأستاذ بعيو الكثير من المؤرخين الليبيين وغيرهم في الإشارة والاهتمام بهذا الرجل. ولم تتواصل المصادر التاريخية عنه بما يفصح الكثير عن دوره ومواقفه.

ظل الكثير مما يجب أن يعرف عنه مجهولاً في صفحات التاريخ. ذلك أمر يهم ليبيا وتاريخها وعلاقاتها ودوافع الرجل الحقيقية.

وهل غيب عن تلك الصفحات عن قصد أو جهل أو قصور في الإحاطة العلمية اللازمة التي تظل تحتاج إلى المظان والمصادر.

الحاج الدرناوي ينبغي أن يبحث عن دوره وسيرته ويجب العناية بما لحقه من تعتيم وإقصاء تاريخي. أذكر أن صديقي د. محمد الوافي رحمه الله أستاذ التاريخ المعروف اهتم بهذا الأمر وكانت بيني وبينه نقاشات وحوارات لم نصل خلالها إلى نتائج حاسمة.

في هذه المحاضرة.. في تلك العشية التي مضى عليها أكثر من نصف قرن وقبل أن يحدث التغيير في ليبيا بسبعة أشهر كان الأستاذ بعيو أيضا بروح الباحث والعالم المدقق أول من لفت الأنظار إلى أهمية تراثنا الشعبي وتغطيته لأحداث ووقائع تاريخنا ودعا بقوة إلى الاستفادة منه في كتابة البحوث والرسائل العلمية في التاريخ الليبي ولعل هذه الإشارة العلمية المهمة وصلت إلى مسؤولي الجامعة في تلك الفترة وتم الشروع في أشهر الصيف في جمع التراث الشعبي من مصادره في كل أنحاء ليبيا وأبان هذا الجمع عن حصيلة غالية من تاريخ الوطن وتوجت تلك الجهود العلمية لاحقاً بتكوين لجنة جمع التراث الشعبي في كلية الآداب التي قطعت طريقاً طويلاً وصعباً في سبيل التجميع والتدوين والتحقيق والنشر.

والمهم في حصاد هذه المحاضرة التاريخية تكرار القول المستمر والتوكيد عليه من الأستاذ بعيو الذي يختم به محاضراته ومداخلاته بأن ما حدث قديما قد يحدث ويتكرر مرة أخرى وبمنتهى السهولة واليسر في أية لحظة. الظروف والتاريخ والأسباب تظل حاضرة وجاهزة لإعادة التدوير والتجريف على الدوام.. وإن اختلفت التفاصيل. التاريخ ليس لعبة. إنه في بعض الأحيان ينهض من القبور!