مغزى الحياة التي بدأت برواية..!

.. لو جمعنا روايات العالم في عشرة قرون على الأقل، لبنينا برجاً عالمياً عالياً غير مائلٍ من التنوُّع التاريخي، الفنّي والإبداعي، من روايات الحرب والحُب والسلام والعدم والموت والجوع والمتاهة والقلق والحزن والجنون، واقعية وخيالية أبدع أصحابُها في الزمن المُعيَّن دون اعتداءِ أحدٍ على زمن الآخر في المسافات التاريخية، فيما هُناك انشغالات تتكرّر مع الرواية مثلما تتكرَّر مع الزمن، من داخل التاريخ وخارجه، وفي أنساق متشابهة رغم تباينها "التراثي" ووقوعها في أسر أزمانها التاريخية البعيدة، في المعيش الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وفي التراكم المعرفي العام الناتج عن حركة المجتمعات التاريخية وصيرورتها في الحياة بين الأمم الغابرة والحاضرة وتسابق الحضارات بينها.. وهو التراكم المعرفي المُتجدِّد الذي بمشيئته يؤسِّس باستمرار لصناعة المخيال الروائي في الزمن، ويُقيم فيه تاريخياً، ولا يبتعد عن منواله الفنّي وتطوُّره الأسلوبي بتأثيرات ثقافية مختلفة، متجاوزة لكُل حدود وفهم ومعرفة ضمنية بالآخر.

هذا البرج الهائل غير المائل من الأعمال الإنسانية الخالدة لا يسقط بالتقادم، بل يترسّخ بالتقادم، فحركة التاريخ أثبتت حقيقة وجود الهمّ الإنساني المُشتَرك في حياة الأمم والشعوب منذ الأزل، منذ العهد القديم، عهد البدايات الحروفية التي صاغت تعبيرات الإشارة والإيمائية.. والرواية كنتاج ديمومي إنساني فاعل في التاريخ، لاتقلُّ قيمة عن الموسيقا في حياة الإنسان، فمثلما كان لصوت الريح تلك الأنغام في حواف الجماد، كان لوصفها البُعد الجمالي في التعبير عنها وتوصيفها ببهجة ظاهرة بين الجماعات، فأنت لا ترى الريح لتصِف ملامحها وهي لا تُرى، ولكنّك تسمع صوتها في الأنين والفرح معاً، فتعبِّر عن فعلها المحسوس.. وحين تنتهي الريح من موسيقاها العالية في الأرجاء وتخرج الجماعات إلى هدوء المكان، يبقى وصف صوت الريح وفعلها المأخوذ، باقياً في ذاكرة الجماعات.



حتّى تلك النّار المتوهّجة في حياة ذلك الإنسان البدائي، لا يقلُّ وصفها بهذا المعنى، فتندثر النّارُ بجمرها إلى رماد تكنسهُ الريح، ولكن يبقى وصف لهيبها والشعور بدفئها ماثلاً في خيال تلك الجماعات، والصورة ذاتها مع موج البحر والطبيعة بين السهول والجبال وكُثبان الرمال في الصحارى والبراري وتخوم الأرض كُلِّها.



أوّل لسان نطق في البشرية تلعثم في التعبير عن فرحته الغامرة، ومن فرط دهشته بحركة لسانه سُرعان ما دلق من خياله وأطلق كُل تلك الصُّور الباهتة من خزانة ذاكرته، من حركة الريح وفعلها في الجماد وإصدارها لأنغامٍ هي الموسيقا، ومن صوت النار في الحطب ولهيبها الآسر وإشعاع ضوئها المتوهّج الدافي، ولصوت الحيوانات والطيور بلغاتها التعبيرية المفهومة والغامضة.. فالحياة بدأت بحركة، وظلّت في الحركة تنمو بكُل ما فيها إلى أن تتوقّف حركة الإنسان في الأبد فيتوقّف الزمن.



ما يجعل الإنسان باقياً في الحياة، هو سرّ الخلق بعد الانفجار الكوني العظيم، فكان الماء هو عصب الحياة للنبات والإنسان والحيوان والطير، لكنْ ثمّة كائنان غريزيّان في جوهر الوجود، وبدونهما تنعدم الحياة على سطح أول مخلوق من جماد مُلتهب، أطفأتهُ المياه، ليستوعب حياة النبات والحيوان والإنسان والطير.. وهذان الكائنان كانا سرّ الحياة على سطح الأرض، بل سرَّ حياة الأرض، وبدونهما تتوقّف الحياة عن الدوران، إنهما النّار وأنثى الإنسان والحيوان.. فبهما تشكّل الوجود، وبهما أبدع الإنسان في التعبير، ليكونا مع "الكتابة" أصل الأشياء وتطوّرها، منذ نطق اللسان، إلى أوّل حرف "هيروغليفي" أبدعهُ الإنسان في الوجود..



لذلك فالكتابة فعل وجود، وليست فعلاً في الوجود. الكتابة هي دورة الحياة الكاملة في الوجود. فلقد تعرَّف الإنسان علي الوجود لأول مرَّة فحاول ملامسة الأشياء من حوله ولم يندم، تلك الأشياء التي لامسها قديماً قادته إلى المعرفة بأسرارها. فهو لم يكتشف النار صدفة، ولم يكتشف اللذة صدفة. النار كانت موجودة أصلاً في خياله فبحث عنها واكتشفها. المرأة التي بجواره لم تكن كائناً غريباً، ولم تكن في خياله غزالاً ليفترسها، وهي لم تهرب بأنوثتها منه في البرّيّة، وعندما تعرَّف إليها لأول مرة حول النّار، أدرك أهمية وجودها بقربه، فخاف عليها واحتضنها يحميها من الفرائس.



لقد اكتشف الإنسان الأول النّار وعرف أنها مقدَّسة لأنها غيَّرت شكل حياته، كما أنّه اكتشف اللذة وعرف أن المرأة مقدَّسة أيضاً لأنها غيَّرت شكل حياته. فالنّار والمرأة قبل أي شئ آخر كانتا مقدَّسيتْن من الإنسان الأول، فمن خلالهما اكتشف الله، ومن خلالهما تأسَّست الفطرة لديه والمعرفة باكتشاف الوجود.

تلك المعرفة بالوجود كانت من فعل الإنسان، ولذا فالكتابة هي تدوين ما يكتشفه العقل ويدركه الخيال. في الفكر وفي النقد وفي فلسفة الجمال والأدب، هي صانعة قيمة هذا الاكتشاف بعوالم الوجود منذ بدء الخليقة.

لقد اختلفنا في تعريف الكتابة والحاجة إليها والحاجة منها وفيها، لكننا سنظل نبحث في فلسفة هذا الوجود عن مكاننا فيه، وعن قدرتنا على الاصطياد في الخيال. فنحن أبناء تلك الخليقة التي اكتشفت النّار، وأبناء تلك المرأة التي ذوَّقتنا اللذة، نعرف الله ونعرف أن الكون فسيح في الخيال.

هذا هو سرُّ تدوين الذات في الحياة البشرية. بعضنا يجد نفسه فيها، وبعضنا يضيع، وبعضنا لا ينفع. وتظل الكتابة نحتا في الحياة، يقرأه العابرون، يتأملونه وينصرفون، وهو باقٍ في ذاكرة الحياة والوجود.

الكتابة بهذا المعنى هي الأنا الكاتبة، بكل لحظاتها المتأمِّلة في الحياة، وهي مصدر من مصادر الحياة، مثل الماء والهواء. والإنسان الذي لا يتأمّل لا يستطيع أن يقرأ، والقراءة توحُّد مع النصّ، فيه تقرأ الكاتب وتصل معه إلى تلك "الأنا" التي بعثها فيك.التصنيفات | التتبع