جزء من الظل

المرحومان عبدالحميد البرعصى، وأطلوبة الريشي سبقاني سنة 1967 في علاقتهما بالدكتور المرحوم توفيق رشدى، فلقد كان أستاذهما قبلي في مادة الفلسفة. طوال سنة 1968 ظل هو والدكتور محمد على العريان، الأقرب إلىّ فكرا وتأثيرا، حتى أن علاقتي بهما أصبحت صداقة أكثر منها علاقة طالب بأستاذه. الاثنان كانا على رأس القائمة المبكرة التي أقرها مجلس قيادة ثورة سبتمبر بإلغاء عقديهما ومنحهما مهلة أيامٍ قليلة لمغادرة البلاد.

والتقيت الدكتور توفيق رشدي في بيروت، مصادفة، قبيل اغتياله بأيام قليلة، وكنت حينها في مقهى بشارع الحمراء، غير بعيد من فندق لا أذكر اسمه، كنت أنتظر الدكتور هادي بولقمة، الذي كنتُ قد التقيته في الليلة السابقة. لم يكن لقائي بهما في تلك الأيام لقاء طالب بأساتذته، ولكن لقاء أصدقاء قريبين في قناعاتهم وتطلعاتهم. لقد ابتهج كل منهما بالآخر، وكانت أصبوحة رائقة فسر لنا خلالها الدكتور توفيق رشدى سبب إبعاده وما كنت أعرف أن المرحوم معمر القذافي كان طالبا منتسبا بكلية الآداب إلا من الدكتور رشدي، الذي بين لنا أنه كان طالبا منتسبا لقسم التاريخ، ولكنه لم يكن يغيب عن محاضرات قسم الفلسفة والاجتماع، وأيضا محاضرات الدكتور عبدالعزيز برهام الدينية!

ولقد حدثنا عن اهتمام القذافي، بفكر المعتزلة، وأنهم من القلائل الذين صادفهم في حياته المهنية الذين يفهمون بالفعل رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، وهو الكتاب الذي ألفه خمسة من كبار الفلاسفة المتصوفين. أعترف أنني حينها لم أكن مهتما أبدا، لا بالمعتزلة، ولا بغيرهم من شيوخ الدين، صحيح أنني مسلم ومؤمن بالله وأقوم بفروضه، ولكن ببساطة من دون التوغل في الفهم والتفسير.

ومع ذلك لا أعرف كيف تطور حديثنا خلال تلك الجلسة إلى تفسير كان بالنسبة إليَّ عجيبا، ضعيف الإقناع، لأنه فيما يبدو أنني جنحت بعيدا، فما تصورت لأسباب يطول شرحها، لعله اعتقادي، في ذلك الوقت، أنه كان لديننا علماء يفسرونه بهذه الرؤية الفلسفية العميقة!

فمثلا أحد هؤلاء الإخوان يقول، ما معناه: «أن الله، عز وجل، أراد للمسلم أن يكون، رمزا لكافة الكائنات أثناء صلاته، بمعني عندما يقف ويرفع يديه ليقول الله أكبر، يبدو وكأنه يشرع أجنحته! فهو هنا ملاكٌ، وعندما ينحني يصبح حيوانا لأن دماغه يصبح أفقيا، وأثناء سجوده يصبح كنبات لأن جذوره في الأرض. وهو تفكير جاء بفكرة، قد تكون جميلة ومختصرة، وإخوان الصفا يرون أنه لا توجد كائنات أقل من غيرها، فجميعها تتبادل المنافع والأدوار في سيرورة الحياة، كل ذلك يجعل المرء يفكر، ويتعظ، ويستوحي أفكارا قد يصيب الكثير منها...»، والواقع أن رسالة إخوان الصفا الثامنة تفسر ما وددت اختصاره في هذه المقالة.

الواقع أن إرث الحضارات من فلكلور ونقش ورسم يبرز، أشكالا قد تبدو عجيبة، أحيانا أيضا، بسبب غضب الإله على من يتمرد عليه من عبيده يمسخه قردا أو ضفدعا، أو حتى حشرة، وهي ليست عقوبة بقدر ما هي جائزة تثرى تجربته، وبالتالي خبرته، وأن التميز غير موجود بين الكائنات. وقد نتفق أن مثل هذه الرموز والصور واضحة في إرث معظم الحضارات البائدة!

فماذا حدث؟

أصبحنا نرى في أسفار ونقوش الممالك البائدة، وجوها لرسومات وتماثيل بشر برؤوس الحيوانات! فذاك آدمي برأس حصان ليُمثل طائفة الحيوان، وقد يكون رمزا لأخلاق قائد ما على سبيل المثال، أو برأس غراب لتُمثل به طائفة الطيور، أو أنه رمز للحكمة، والمرأة لطائفة البشر، والنبتة لطائفة النباتات، وفي كل مرة عنصر يكون هو الأساسي أو بطلا لعمل مبدعه رساما كان أو نحاتا.

الفكرة ذاتها أصبحنا نراها الآن، وبكثرة في التشكيل الحديث، فكثيرا ما يستعين الفنان الموهوب بسجية حاضرة، فيبدأ بفكرة معينة وينتهي بأخري والفن تربة خصبة، وأرض رحبة للابتكار، وهكذا تكون رسومات الحيوانات والطيور حاضرة، لتوظيفها فيما يبتغيه المبدع.

ومع ذلك، أعرف فنانين تشكيليين اعترفوا لي بأنه ثمة حوادث تحدث لهم أثناء تشطيب لوحة ما، ويصعب تصحيح اندلاق لون بغتة ويصعب تصحيحه، فيترك الأمر لريشته وألوانه وكثيرا ما تقوده موهبته إلى شكل بلون مبهر يستحوذ على المشاهد ويسعده، ولكنه لا يجد له تفسيرا فيتركه! تلك، مثلما قال لي: «مباغتات (الحوادث) السعيدة..». فالعمل الفني عمل مبتكر بديع، وكلما كان ذهن الفنان حاضرا لأي متغير، يستطيع تصحيحه بشكل جيد وبديع، فالأمر ربطه الله بالتدبر والتفكر، فمن انتبه لجزء من ظل وهو يلتحم بظل آخر أوسع وخطر له أننا واحد من كل، فقال: «توحد الواحد في الكل والتحم الظل بالظل» وهو السهروردي المقتول أحد أبرز صوفيي الدولة العباسية!.