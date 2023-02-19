الحرب الروسية الأوكرانية و(كعوب أخيل)

أيا كانت النتائج التي ستتمخض عنها الحرب، بين روسيا والغرب عموما، وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تحديدا، وأمريكا على وجه الخصوص، الجارية على الأرض الأوكرانية، وأيا كان مدى تحقيق كل طرف أهدافه المبتغاة منها، فإن وضع السياسة العالمية بعدها لن يكون هو ذات الوضع الذي كان قبلها. لقد قضى مجرد اندلاع الحرب "الروسية الأوكرانية" على استدامة وضع أمريكا من حيث كونها قطبا أوحد في العالم.

لأمريكا حلفاء نوويون يرتبطون معها بوضع قانوني داخل حلف شمال الأطلسي، ولروسيا حليفان نوويان، هما الصين وكوريا الشمالية، لا يرتبطان معها بوضع قانوني.

وأيا كانت الخلافات بين الصين وروسيا، فإنهما تريان في الأوضاع الحالية وجوب دخولهما في تحالف اضطراري، لن تسمح معه الصين بهزيمة روسيا، لأن هزيمة هذه الأخيرة تعني أن الهدف التالي للغرب سيكون الصين نفسها.

وبالتالي فإن وقوف الصين مع روسيا ودعمها في هذه الحرب يعد دفاعا عن نفسها هي ذاتها.

وفشل الغرب في هزيمة روسيا وردها إلى وضع ما قبل اندلاع الحرب، يعني إنهاك الغرب عسكريا واقتصاديا وكشفه عن الثغرات في قوته، وكذلك ما وصل إليه تطور السلاح والتكنولوجيا العسكرية لديه. فالقوة تظل تبدو هائلة وعاتية، وحتى مرعبة، ما لم تستخدم. أما إذا استخدمت فإنها تكشف عن تعدد "أقدام أخيل" لديها.

أنا أستبعد لجوء أي من الطرفين المتصارعين إلى استخدام السلاح النووي، حتى التكتيكي منه. لأن العهد الذي انفردت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بامتلاك السلاح النووي وإمكانية استخدامه دون توقع رد مماثل قد ولى.

وأصبحت المبادرة باستحدام هذا السلاح من طرف دولة ما ضد دولة أخرى يجعل الدولة البادئة ليست بمنجى من ضربة انتقامية من أحد حلفاء الدولة المتضررة. فلو بادرت روسيا بضرب أمريكا، مثلا، بسلاح نووي ودمرتها فيمكن أن تقوم بريطانيا أو فرنسا بضربة انتقامية تستهدف الوجود الروسي.

وكذلك الشأن فيما لو ضربت أمريكا روسيا بضربة نووية قاصمة لن تكون في أمان من ضربة نووية مهلكة صينية أو كورية شمالية. علاوة على أن استخدام السلاح النووي من قبل أي طرف يعني دمار الكرة الأرضية بقضها وقضيضها، ولا أحد يرغب في الانتحار على الطريقة الشمشونية.