(وكأنك يا بوزيد ما غزيت)*

بعد اثني عشر يوماً، بالتمام والكمال، تقفل «الحرب الروسية- الأوكرانية» عامها الأول داخلة في العام الثاني. ووصف هذه الحرب بأنها «روسية- أوكرانية» هو مجرد اصطلاح بعيد الصلة عن الواقع. إذ إنها، واقعياً وعملياً، هي حرب بين حلف شمال الأطلسي، البادئ بالاستفزاز، من طرف، وجمهورية روسيا الاتحادية، من طرف آخر.

وهي، في بعدها هذا، جزء من حرب عالمية ثالثة تجري على رقعة محصورة هي أوكرنيا، حيث تتفق كثير من الآراء على أن حلف شمال الأطلسي بزعامة أميركا قام بجر روسيا إلى هذه الحرب. إذ يبدو أنه كان أمامه احتمالان من قيامه بمد حدود الحلف إلى أقرب نقطة ممكنة من الحدود الروسية: 1- أن تسلم روسيا بضعفها وعدم قدرتها على المواجهة العسكرية، وبذلك تذعن للأمر الواقع، أو: 2- تدخل في حرب خاسرة يكتشف من خلالها حلف شمال الأطلسي مدى التطور الحاصل في الأسلحة الروسية.

وتخطيط أميركا لاستخدام أوكرانيا «مخلب قط» ضد روسيا قديم يعود إلى سنة 1957، أيام الاتحاد السوفييتي، حيث قسمت المخابرات الأميركية أوكرانيا، الداخلة في قوام الاتحاد السوفييتي حينها، إلى عدة مناطق من ناحية قابليتها، أو عدم قابليتها، لأن تقوم فيها المخابرات الأميركية بنشاط معاد للاتحاد السوفييتي، وتحديداً ضد جمهورية روسيا الاتحادية (وهذا هو اسمها الرسمي أيام الاتحاد السوفييتي).



بالعودة إلى الحرب المستعرة راهناً، يبدو أن القيادة السياسية في روسيا كانت تتوقع، حينما قامت بما تسميه «العملية العسكرية الخاصة» ضد أوكرانيا أن تحسم الأمر خلال أسبوع أو أسبوعين بحيث تدخل كييف وتغير النظام هناك مقيمة بدلاً منه نظاماً، وإن لم يكن حليفاً، إلا أنه لن يكون معادياً لها ولن يسعى إلى الانضمام إلى حلف الناتو. وبذلك تفوت الفرص على أميركا والغرب بدعم أوكرانيا بالأسلحة.

بيد أنه تبين أن هذه الحسابات كانت حالمة. إذ لم تتمكن روسيا من تحقيق هذا الهدف بالسرعة التي ظنتها، الأمر الذي مكن حلف شمال الأطلسي من الرمي بثقله في أتون هذه الحرب. ويسعى حلف شمال الأطلسي إلى إنهاك روسيا اقتصادياً وعسكرياً، بل حتى وزعزعتها. لكن قدرة روسيا على امتصاص الأزمات أطال أمد الحرب، الأمر الذي جعل الإنهاك يرتد أيضاً على دول حلف الناتو وأوروبا اقتصادياً، وعسكرياً من حيث استنفاد مخزون السلاح لديها. صحيح أن حلف الناتو التزم، حتى الآن، بعدم تجاوز الخط الأحمر من خلال امتناعه عن تزويد أوكرانيا بأسلح بعيدة المدى تطال العمق الروسي وجزيرة القرم، وركز جهده على تكبيد الروس خسائر عالية في المعدات والأفراد.



في احتدام هذه الظروف وأمام احتمالات استطالة أمد الصراع، بدأت تظهر سيناريوهات لإنهاء هذه الحرب، أبرزها: 1- نمط الحل الكوري، المتمثل في إقامة دولة أوكرانية مستقلة على الأراضي الواقعة تحت السيطرة الروسية. 2- تقسيم أوكرانيا بين روسيا من جانب، وبولندا ورومانيا والمجر (وهي دول عضوة في حلف الناتو) حيث تدعي كل منها حقاً تاريخياً في الأراضي الأوكرانية الحالية.

لكن يبدو لي أن القيادة الروسية لن ترضى بأي من المقترحين، لأنها، بالنسبة إلى المقترح الأول، تعتبر الأراضي التي أعلنت ضمها إليها أراضي روسية. وبالنسبة إلى المقترح الثاني فإن ضم أراضٍ أوكرانية إلى هذه الدول الأعضاء في الناتو يعني وجود قوات أميركية على هذه الأراضي الأقرب إلى روسيا، وفي حالة تنفيذ المقترحين تصبح روسيا نموذجاً للتعبير القائل «وكأنك يا بوزيد ما غزيت».



* آثرنا الحفاظ على التعبير كما في صيغته الشعبية غير الملتزمة بقواعد النحو.